Ninniler anne ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendirir!

Ninniler duygusal bağı kuvvetlendirir!

Bebek ile anne arasında duygusal bağın oluşması, güvenli bağlan bağlanmanın gerçekleşmesi için bebeğin tüm bakım ihtiyaçlarını annenin karşılaması çok önemli. Anne bebeğini emzirirken gözlerine bakarak, yanaklarını ve saçlarını okşayarak ninni söylemesi anne ile bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirir. Anne ninniyi kendi de söyleyebilir, seslendirilen ninnileri bebeğine dinletebilir de. Bu nedenle bebeklere ninni dinletmek için bir yaş sınırı yoktur. Anne adayı hamileliğin 6. ayından itibaren bebeğine ninni ve dinlendirici müzikler dinletmeye başlayabilir.

Annenin huzurlu olması bebeğin de huzurlu olmasını ve kendini güvende hissetmesine yardımcı olur. İlk aylar annenin bebeğiyle konuşması, şefkat göstermesi, ninni söylemesi bebeğin kendini değerli hissetmesini sağlar. Bu nedenle eğer annenin şartları el veriyorsa ilk yıl çalışmayarak bebeğiyle zaman geçirmesi, ona bakması, şefkat göstermesi çok kıymetlidir. Çalışan anne ise işten geldikten sonra ilk 2 yıl bebeğin tüm bakımı üstlenmesi ve uyku saatine kadar bebeğiyle zaman geçirmesi gerekir.

Neden ilk 2 yıl çok önemli?

Bebeklerin gelişimi ve psikolojisi için ilk aylar çok kritik bir dönemdir. Bu dönemde bebeklerin kendileri ve dünya hakkındaki algıları oluşur. Ben değerliyim, güvendeyim, dünya güvenli bir yer şeklindeki algıları oluşur. Anne ve bebek arasında güvenli bir bağ kurulur. Bu dönemde annenin bebeğin ihtiyaçlarını ağlatmadan zamanında karşılaması gerekir. Eğer bebek acıktığında ağlar ve anne ya da ona bakım veren yetişkin bebeği doyurmayı ertelerse bir süre sonra bebek ihtiyaçlarının karşılanması için ağlamaktan vazgeçecektir ve dünya güvenli bir yer değil, ihtiyaçlarım tutarlı karşılanmıyor şeklinde düşünmeye başlar.

Aynı şekilde bebek anne tarafından yeterince sevgi ve şefkat görmezse, anne depresyonda ise, sürekli stresli ve suratı asıksa bebek de ben sevilmiyorum, değersiz olduğum için annem bana böyle davranıyor diye düşünüyor ve anne ile güvenli bağlanma gerçekleşemiyor.

Bebeğinizi sevgiyle büyütmeniz dileğiyle,

Sevil Yavuz

Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen, EMDR ve Oyun Terapisti

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.sevilyavuz.com

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