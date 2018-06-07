ÖDEV KİMİN SORUMLULUĞU?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. 29 ülkenin katıldığı araştırmada, Türkiye’deki velilerin çocuklarının ödevlerine haftada dokuz saat ayırdığı ve en çok zaman ayıranlarda, dördüncü sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Anne-baba dayanamıyor

Bu sonuca gerçekten şaşırmadığımı söyleyebilirim. Çünkü Türkiye’de aileler, akademik başarıyı çocuklarının merkezine koyuyor ve bunun için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Bazı ebeveynler neredeyse okula gidip, sınavlara girecek!

Durum böyle olunca, evladı başarılı olsun, derslerden geri kalmasın diye yardım etmek yerine, ödevleri kendileri tamamlıyor. Ödev saatleri hem çocuklar, hem de anne-babalar için çok stresli geçiyor ve iletişimleri zarar görüyor.

Destek olun

Ebeveynler, miniklerin zorlandığı yerde destek olmak yerine, ödev süresince başlarında bekliyor ve çoğu zaman onlar yerine yapıyor. Çocuklarsa, “Nasıl olsa anne-babam benim yerime yapar” diyerek, zorlandıkları konularda pes ediyor ve ödevin yapılmasını bekliyor.

Durum böyle olunca minik, ödevi için sorumluluk almıyor ve bu görevi ebeveyne aitmiş gibi algılıyor. Yardım etmenin ötesine geçip, çocuğun yerine ödevi yapan anne-babalar, ona birçok konuda da sorumluluk vermeyenler oluyor. Bu ebeveynler, miniğin öz bakım sorumluluklarını bile üstlenerek, öz güvenin gelişmesine izin vermiyor.

Kendi başına yapmalı

Anne-babanın bu konudaki sorumluluğu, çocuğa ödevini yapabileceği, dikkatini rahatça verebileceği bir ortam sağlamak ve anlayamadığı konularda sorularını cevaplamaktır. Bazıları, miniklerin canı sıkılıyor diye ödev saati boyunca yanında oturup, bekliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil.

Çocuk, başında birileri nöbet tuttuğunda, pes edip, destek ister. Aslında biraz uğraşsa, yapabilecekken “Ben anlamıyorum. Sen yap” der ve büyüklerine ödevini yaptırır. Dolayısıyla anne-babalar, çocuklarını ödev yaparken tek bırakmalı ve anlamadıkları durumda sorusunu cevaplayıp, kendi işine dönmelidir.

Neler yapmalı?

Çocukların küçük yaştan itibaren yaşına uygun sorumluluklar alması çok önemli. Miniğin, oyuncaklarını toplama sorumluluğu vardır. Toplamazsa, dağınık bir odada oynamalı ki, bu davranışının sonucunu yaşayarak, sorumluluğu alsın.

Ödevde de aynı şekildedir. Yapmıyorsa, sonucunu yaşamalı ki, ödev yapma sorumluluğunu alsın. Bunu kolaylaştırmak için küçük yaştan itibaren, öz bakımını kendi yapmalı ve evde küçük görevler almalıdır.

Ayrıca okul öncesi eğitim görmesi ve bir faaliyet masasının olması, bir işe dikkatini verme becerisini geliştirmesi için çok önemlidir.

Nedenleri araştırın!

Eğer çocuk bir masada dakikalarca sevdiği bir faaliyeti yaparak zaman geçirirse, ödevlerini yapmak için de masada oturma becerisi kazanır. Zorlanıyorsa ve dikkatini veremiyorsa, buna neden olan psikolojik problem var mı, araştırmak gerekir.

Bazen çocuklar yaşadıkları travmalardan dolayı, dikkatini toplayıp ödevlerini yapamıyor ve okul başarıları düşebiliyor. Bu nedenle anne-babaların, ödevleri yapmak yerine, profesyonel destek alması daha doğru olur.