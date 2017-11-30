Ödev savaşlarına çözüm!

Anne-babalar çocuklarının mutlu ve başarılı olmasını istiyor. Özellikle akademik başarısına çok değer veriyor ve onların başarılı olmaları için ödevler konusunda baskı yapmak zorunda kalıyor. Ebeveynler çocuklarının ödev yapmak istemediklerinden ve o anların savaş halinde geçmesinden şikayetçi. Peki, çocuklar neden ödev yapmak istemiyor ve bu süre hem anne-baba, hem de çocuk için neden sancılı geçiyor? Aileler, çocuklarının derslerini severek yapması için nasıl bir tavır içinde olmalı?

Onu anlayın!

Anahtar kelime empati kurmak. Anne-baba olarak öncelikle onları anlamaya çalışın. Birkaç dakika durun ve düşünün! Siz onların yerinde olsanız ne hissederdiniz, nasıl davranırdınız ve size nasıl yaklaşılmasını isterdiniz? Çocuklarınızın bir günlük programını düşünmekle işe başlayalım. Çocuk, bir yetişkin gibi (anne-babasıyla) sabah erkenden kalkıp okula gidiyor ve günün büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Orada ne kadar ders arası olsa da bütün gününü yoğun bir programla geçiriyor. Tıpkı sizin zor bir iş gününden sonra o da eve dönmeyi istiyor. Okulun yoğun programıyla yorulan çocuk, kapıdan içeri girer girmez, “Hemen ödevlerini bitiriyorsun” gibi ‘ödev’ kelimesinin telaffuz edilmesini veya okulla ilgili herhangi şey duymak istemiyor.

Dinlenmesini sağlayın

Bütün gün evini özleyen çocuk döndüğünde tek istediği biraz olsun okulu unutup, dinlenmek ve eğlenceli vakit geçirmek. Kısacası evde olmanın tadına varmak istiyor. Bu nedenle çocuğunuzla konu açılmadıkça okulla ilgili bir şey konuşmayın. Eve geldiğinde onu sevgiyle karşılayın ve yeterince dinlenmesine izin verin.

Çocuğunuza sorumluk vermezseniz hiçbir zaman büyümeyecek ve sorumluluk almayı öğrenemeyecektir. Bırakın ödevlerini ne zaman yapacağını o düşünsün. Ödev, onun sorumluluğunda, sizin değil. Göreviniz zorla ödev yaptırmak değil, sadece motive etmek. Bırakın yapmadıysa sonuçlarına o katlansın. Davranışlarının sonucunu görerek ve yaşayarak anlasın. Böylece sorumluluk almayı öğrensin. Bir birey olarak ona saygı duyun ve kendi seçimleri olduğunu unutmayın. “Karnın aç mı, yiyecek bir şeyler hazırlayım mı, yoksa dinlendikten (ya da biraz oyun oynadıktan) sonra mı yemek istersin? İstediğin oyunu oynayabilirsin fakat ödevini yatmadan önce yapmayı unutma olur mu?” gibi cümlelerle onun sorumluluk almasına ve ödev yapacağı saate kendi karar vermesine izin verin.

Çocuğunuzun okul başarısının sadece ödevlerini yapmaktan ibaret olduğunu düşünüp, baskıcı tavır takınmayın. Ödev, akademik başarının sadece bir parçası... Dersleri dinlemek, anlamak, okula severek gitmek ve arkadaş ilişkileri hepsi bir bütün olarak okul başarısını etkiliyor. Baskıcı yaklaşımınız sadece ödev yapmak istememesine neden olmaz, gün geçtikçe okuldan soğumasına da sebep olur.

Koşulsuz sevin!

Ebeveynler için okul başarısı eşittir, ödev oluyor. Ve bunu o kadar gündemde tutuyor ki, çocuk ödevini bitirince ödül alıyor, bitirmezse cezalandırılıyor. Yaparsa sevgi gösterisinde bulunuluyor. Bu öyle bir hale geliyor ki, çocuk artık sadece ödevlerini yaptığı için sevildiğini, yapmazsa sevilmeyeceğini düşünüyor. Kendini baskı altında hissediyor. Çocuğunuzu koşulsuz sevdiğinizi hissettirin.

Ödev saatinde siz olmayın!

Bazen ona gösterecek sabrınız olmayabilir. Yorgun bir iş gününden sonra ödevler konusunda yardım edemeyebilir ya da yardım ederken sinirli ve sabırsız davranabilirsiniz. Bu tavrınız çocuğunuzu olumsuz etkiler. Bu nedenle ona destek olacak başka birini bulabilirsiniz. Bu yeğeniniz, komşunuzun oğlu-kızı ya da özel bir öğretmen olabilir. Önemli olan derslerine yardım edecek bilgi ve beceriye sahip, sabırlı ve güler yüzlü birini bulmanız. Bu ödev saatini daha eğlenceli hale getirecektir.

Seçimlerine saygı duyun!

Ödevler çocuğunuzun hayatı değil, yaşamındaki küçük bir ayrıntı... Onu akademik başarı için şartlamayın. Bu baskı ve endişe yaratacak, derslerine dikkatini vermesine engel olacaktır. Hayat, okul başarısından ibaret değil. Önce onu ruh sağlığı yerinde, mutlu, kendiyle ve arkadaşlarıyla barışık sağlıklı bir birey olarak yetiştirmeyi amaçlayın. Akademik başarıyı sonradan kazanabilir ama yanlış davranışların etkileri silinmez ve iz kalır. Çocuğunuzu sevin ve bir birey olarak seçimlerine saygı duyun.