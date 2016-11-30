ÖDÜL DE CEZA DA GÜÇ UYGULAMAKTIR

Yıllardır kullanılan ödül-ceza sistemi, son dönemlerde çok fazla eleştiriliyor.

Peki, neden? Birlikte inceleyelim.

Ödül ve ceza, olumsuz iki kavramdır. Ödül, rüşvet vermek; ceza, haksız güç uygulamaktır. Aslında her ikisi de anne-babanın çocuğa ‘güç uygulamasına’ dayanır. Çünkü ödül ya da ceza almaya ebeveynler karar verir ve denge kuramazlar.

Bazıları çocuklarının mutluluğuna aşırı odaklandığından onun her istediğini yapmasına izin verir ve sınır koymaz. Bazıları da çocuklarının şımaracağından korktuğu için sert disiplin yöntemlerini uygular ve her hatasında ağır cezalar verir.

Hata yapmasına izin verin

Ödül de ceza da yanlış bir uygulamadır. Çünkü bir süre sonra ikisi de işe yaramaz. Mesela, bir anne-babanın çocuğuna söz dinletebilmek için “Yemeğini yersen, sana çikolata vereceğim” gibi sürekli ödül yani rüşvet sunması, onun her yaptığı eylem için ödül beklemesine neden olacaktır. Bu şekilde büyüyen çocuk, içsel motivasyonunu geliştiremeyecek, sürekli çevresindekilerin onu motive etmesini bekleyecek ve bağımlı kişilik geliştirecektir.

Aynı şekilde sürekli eleştirilen ve cezalandırılan çocuk da bir süre sonra kendini değersiz, yetersiz görecek ve öğrenilmiş çaresizlik içinde hiçbir şey için çaba harcamayacak, başarısızlığı kabullenmiş birey olacaktır.

Onun hata yapmasına izin vermelisiniz. Küçük hatalar yapıp, sonuçlarına katlanmasına şans vermezseniz; büyük hataların sonuçlarına katlanmak zorunda bırakırsınız. Bu nedenle ona sorumluluk verin ve yardım etmek yerine, kendi başına yapması gerektiğini vurgulayın.

Deneyimler önemli

Örneğin, ödevini öğretmeninden azar işitecek diye siz yaparsanız, çocuk davranışının sonucuna katlanmadığı için her seferinde ödevi sizin yapmanızı bekler.

Burada doğru olan, “Bu benim ödevim değil. Öğretmenin senin yapabileceğine inandığı ödevi vermiş. Yapmadan okula gidersen arkadaşlarının arasında öğretmenin nedenini sorar ve kötü hissedersin. Ödevini yaparsan bunları yaşamayacaksın. Hangi sonucun gerçekleşmesini istiyorsan onu seç, bu senin kararın” gibi cümlelerle seçenek sunmaktır.

Eğer çocuk ödevini yapmazsa bu davranışının sonucunu yaşamasına izin verin. Bu onun hoşuna gitmezse zaten tekrar etmeyecektir.

Unutmayın, insanlar hatalarından deneyimleyerek öğrenir.

Yaşasın denge!

Eğer çocuğunuzun hata yapmasına ve davranışlarının sonucunu yaşamasına izin verirseniz; kendini kontrol eden, problemlerini çözen ve öz güvenli bir çocuk olmasını sağlarsınız. Bu nedenle ona ne sert, sürekli yargılayıcı ve cezalandırıcı anne-babalar olun, ne de sizi daha az sevmesinden korktuğunuz için her dediğini yapıp sınır

koymayanlardan.

İki yaklaşımının ortası; sağlıklı sınır koyan, çocuğun duygularını anlayan ve birlikte çözümler üreten demokratik anne-babalar olmaktır.