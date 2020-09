Ödül mü yoksa rüşvet mi?

Etkili Anne-Babalık mı, Ödül-Ceza Sistemi mi?

Sevgili Anne Babalar,



Çocuklarınızın sağlıklı, mutlu ve kendine güvenen bir birey olarak yetişmesi şüphesiz en büyük dileğiniz. Çocuklarınızı kendine güvenen bir birey olarak yetiştirmek için doğru iletişim kurmanız ve sorumluluk almasını sağlamanız çok önemlidir. Her dediği yapılan veya ödüle boğulan çocuk anne babasına bağımlı, sürekli cezalandırılan çocuk ise öfkeli ve otorite figürlerine başkaldıran bir çocuk olabilir. Bu nedenle çocuklarınızla iletişim kurarken bu dengeyi korumanız gerekir. Ne çocuğunuzun her dediğini yapmak, ne de sürekli hayır diyerek baskı uygulamak doğrudur.



Bunun doğru yöntemi ise Etkili Anne-Baba olmakta gizlidir. Çünkü hiçbir anne baba doğuştan anne baba olmayı öğrenmiş olarak doğmuyor. Herkes kendi anne babasından doğru yanlış bildikleriyle anne babalık yapmaya çalışıyor. Parenting Skills & Counseling Center’da açılan Etkili Anne-Babalık sınıflarında anne babalar çocuklarıyla bir ömür boyu etkili iletişim kurmayı ve sorunları birbirlerini kırmadan çözmeyi öğreniyorlar.



Ödül -ceza sağlıklı bir sistem mi?



Ekili Anne Babalık mı yoksa ödül-ceza sistemi mi doğru olan birlikte karar verelim. Ödül ve ceza olumsuz iki kavramdır. Çünkü her ikisinde bir güç uygulama vardır. Anne babalar ödül ve ceza dengesi sağlayamıyor. Bir taraf çocuklarının sürekli olarak mutlu olmasına odaklandığından her istediğini yapmasına izin veriyor ve sınır koymuyor. Diğer taraf ise çocuklarının şımaracağından korktuğu için çok sert disiplin yöntemlerini uyguluyor ve her hatasında ağır cezalar veriyor. Kısacası Ödül=Rüşvet, Ceza= Haksız Güç uygulamaktır.



Burada ödül ve ceza sistemi kavramı yerine “sınır koyma” kavramı koymak daha doğrudur. Çünkü çocuğa anne baba söz dinletebilmek için sürekli ödüller yani rüşvet sunar. Örnek “yemeğini yersen bir çikolata kazanacaksın” gibi… Çocuk bir süre sonra her yaptığı eylem için bir ödül, yani rüşvet bekler ve anne babası ile pazarlık eder. Çocuğun motivasyonu anne baba ve sonrada çevresindeki insanların sunduğu ödüller olur. Yani anne babaya bağımlı olur. Her konuda birinin onu yönetmesini ve bir ödül vermesini ister. Tek başına karar alamaz.



Çocuğa sorumluluk vermek ve onun sorumluluğunda olan konularda ona yardım etmek yerine kendi başına yapması gerektiğini vurgulamak gerekir. Örneğin çocuğun ödevini öğretmeninden azar işitecek diye siz yaparsanız, çocuk davranışının sonucuna katlanmadığı için her seferinde ödevi sizin yapmanızı bekler. Burada doğru olan sınır koyma yöntemi şu şekilde olmalıdır “Bu benim ödevim değil. Öğretmenin senin yapabileceğine inandığı ödevi vermiş. Eğer ödevini yapmadan okula gidersen arkadaşlarının arasında öğretmenin neden ödevini yapmadığını soracaktır. Eğer böyle bir sonucun gerçekleşmesini istiyorsan karar senin.” gibi cümleler kurarak ödevini kendisinin yapmasını isteyin. Eğer ödevini yapmazsa bu davranışının sonucunu yaşamasına izin verin. Bu sonuç çocuğunun hoşuna gitmezse zaten tekrar aynı davranışı yapmayacaktır. İnsanlar hatalarından deneyimleyerek öğrenir. Çocuğunuzun küçük hatalar yapmasına izin vermelisiniz. Eğer küçük hatalar yapıp küçük hataların küçük sonuçlarına katlanma şansı vermezseniz, hayatta yaptığı büyük hataların sonucuna katlanmak zorunda kalırsınız.



Çocuğa sorumluluk vermeyip, her hatasında çocuğa hakaret etmek, sözel, duygusal şiddete maruz bırakmak, kısacası çocuk üzerinde güç uygulamak kesinlikle yanlıştır. Çok ceza alan bir çocuk bir süre sonra arsızlaşır ve ne tür ceza verirseniz verin artık sözünüzü dinlemediği gibi çok saldırgan davranır. Çünkü sizin ona uyguladığınız gücü çocuk kendi gücü yetiği bir arkadaşına ona da gücü yetmiyorsa sokaktaki bir yavru köpeğe bile uygulayabilir. Yani çocuğa güç uygulamak doğru bir yaklaşım değil. Onun yerine çocuğun sorunlarını dinleyip birlikte çözüm üreterek, en uygun çözümü uygulamaya geçirmek gerekir. Eğer uygulamaya konulan çözüm işe yaramazsa tekrar yeni çözüm alternatiflerini birlikte bulmanız gerekir.



Çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmanız için ne ödül ne de ceza yöntemine başvurmalısınız. Çocuğunuzun kendi ayakları üstünde duran, kendine güven bir birey olması için çocuğunuzun sorumluluk almasını sağlamalı, hata yapmasına fırsat vermemelisiniz. Eğer çocuğunuzun hata yapmasına fırsat verir ve davranışlarının sonucuna yaşamasına izin verirseniz kendini kontrol eden, kendi problemlerini kendi çözen, kendine güven bir çocuk olmasını sağlarsınız. Bu nedenle çocuğunuza ne sert, sürekli yargılayıcı ve cezalandırıcı anne babalar olun, ne de çocuğunuzun sizi daha az sevmesinden korktuğunuz için her dediğini yapan sınır koymayan anne babalar olun. İki yaklaşımının ortası olan sağlıklı sınır koyan, çocuğun duygularını anlayan, birlikte çözümler üreten demokratik anne babalar olun. Bunun içinde Etkili Anne Baba Eğitimi Sınıflarına katılın.



Anne babaların özellikle ergenlik dönemindeki ergenlik krizlerini daha sağlıklı atlatabilmeleri için Etkili Anne-Baba sınıflarına katılmalarını öneririm. Parenting Skills & Counseling Center’ da açtığımız Etkili Anne-Babalık sınıflarında eğitime katılan anne babalar hem çocuklarıyla, hem de çevresindeki diğer insanlarla daha verimli ilişkiler geliştirmeyi öğreniyor ve etkili-anne baba olduklarını gösteren katılım sertifikalarını alıyorlar.



Bu eğitim 15 kişilik küçük gruplarla verildiği için anne babaların deneyimleyerek öğrenmelerini de kolaylaştırıyor. Böylece anne babalar her sorun için uzmana gelmek yerine çocuklarıyla sorunlarını karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde çözerek eskisinden daha sağlıklı iletişim kurmayı öğreniyorlar. Bu eğitimi tüm anne babaların alması gerekir çünkü kimse doğuştan anne baba olma sanatını öğrenmiş, yani bu konuda eğitim almış olarak doğmuyor. Anne babalığı yanlışlarıyla doğrularıyla kendi anne babamızdan öğreniyor ve farkında olmadan hatalar yaparak çocuğumuzla iletişimizi krize sokabiliyoruz, giderek çocuklarımızın bizden uzaklaşmasına neden olabiliyoruz. Bu nedenle her anne babanın doğru iletişim kurmayı öğreten Etkili Anne-Baba eğitimi alması gerekir. Böylece anne babalar çocuklarına ne ödül vermeye ne de ceza vermeye gerek duyacaktır. Ödül vermek yerine sevgilerini sunacak, onlara güvendiklerini göstereceklerdir, ceza vermek yerine ise uzlaşacakları çözümleri birlikte bulacak, çatışmadan uzaklaşacaklardır. Daha fazla bilgi için Parenting Skills & Counseling Center’ı arayabilir, www.pedagogsevilyavuz.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Uzman Pedagog-Çocuk Psikoloğu Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, P.E.T Eğitimcisi

EMDR ve Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com