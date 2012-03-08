Oğlunuz “kız oyuncaklarıyla” oynuyorsa ne yapmalısınız!

Sevgili Anne Babalar,

Birçok anne babanın ortak kaygısı erkek çocuğunun kızların tercih ettiği oyuncaklarla oynaması ve kızların ilgilendiği oyunlarla ilgilenmesidir. Parenting Skills & Counseling Center’ a gelen bir çok anne babanın ilk sorduğu sorulardan biri, “Oğlum kız oyuncaklarıyla oynuyor ne yapmalıyım?”

Bu konudaki endişenin ne kadar gereksiz olduğunu anlamak için önce çocuk için oyunun anlamını bilmek gerekir. Çocuk için oyun gerçek hayattır. Çocuklar oyun oynarken gerçek hayatı canlandırır. Bu hayatın içinde erkek figürleri (babası, dedeleri, dayıları, amcaları) olduğu gibi bayan figürleri de (annesi, babaannesi, anneannesi, teyzesi, halası) vardır. Babasını otomobil kullanırken izleyen bir çocuk, annesini de yemek yaparken izler ve dolayısıyla annesinin yaptıkları eylemleri kendi oyuncaklarıyla canlandıracaktır. Yani bir erkek çocuk evcilik oyuncaklarıyla yemek yapmaya çalışıyorsa annesinin “bu kız oyuncakları bunla oynama” diye uyarması sakıncalıdır. Çünkü çocuk bu oyuncaklarla oynayarak kötü bir şey yapmıyor. Eğer çocuğun bu oyuncaklarla oynamasını yasaklarsanız bu tarz oyuncaklara ilgisi daha da artabilir.

Ayrıca çocuğunuzun yemek yapma konusunda bir yeteneği olabilir. İlerde ünlü bir tatlıcı veya aşçı olabilir. Çocuğunuzun evcilik oyunlarına müdahale etmemeniz ve onun oyunlarına saygı duymanız gerekir. Bu nedenle çocuğunuzun her türlü oyuncakla özgürce oynamasına izin verin ve onu yargılamayın. Oğlunuzun bir süre sonra bu tür oyuncaklardan hevesi geçecek ve erkeklerin tercih ettiği oyuncak ve oyunlara yönelecektir. Eğer oğlunuzda bu ilginin aşırı olduğunu düşünüyorsanız ve bir süre sonra bu ilgi bitmiyor ve daha da artıyorsa uzman bir pedagogdan destek alabilirsiniz.

Çocuğunuzun oyuncaklarıyla özgürce oynaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen & Aile Psikolojisi Uzmanı, Evlilik ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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