Öğretmenler gelişim geriliğinden şüphe ederse aileleri uyarmalı!

Okul öncesi öğretmenleri gelişim geriliğinden şüphe ederse aileleri uyarmalı!

Sevgili Anne Babalar,

Çocukların ilk sosyal çevresi, ilk okulu ailesidir. Ailesinden sonra çocuğun sosyalleştiği ilk yer okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuğun yaşına ve eğitim programına göre bu kurumlar kreş, yuva, gündüz bakım evi, anaokulu, anasınıfı gibi değişik isimler alır. Çocuk ailesinin ona sunduğu şartlarla oluşan gelişim düzeyi ile anaokuluna başlıyor. Eğer çocuğun gelişimi yeterince desteklenmemişse çocuk gelişimsel problemlerle anaokuluna başlayabilir. Anne babalar çocuklarının gelişimde bir problem olduğunu fark etmeyebilir fakat anaokulu öğretmenleri çocukların gelişiminde herhangi bir problemden şüphe ediyorsa mutlaka aileleri uyarmalıdır.

Diğer taraftan bazı nedenlerden dolayı öğretmenler aileyi uyarmaktan çekinebilir. Bunların başında anne babaların çocukları üzerinde aşırı hassasiyet göstermesi gelmektedir. Anne baba olarak çocuğunuz hakkında olumsuz şeyler duymanız ve kabullenmeniz zor olabilir. Bu nedenle öğretmenler siz anne babalara geri bildirimde bulunurken çok dikkatli cümleler kurar ve her şeyi söylemekten çekinebilirler. Anne baba olarak öğretmenin dediğine alınmak yerine uyarılarını dikkate almalısınız. Eğer öğretmen çocuğunuzda bir problem görür ve zamanında uyarmazsa daha ciddi problemlere yol açar ve eninde sonunda bu durumu kabullenip destek almak zorunda kalırsınız.

Okul öncesi öğretmenleri olarak siz öğretmenler ise tepkileri ne olursa olsun çocuğun anne babasını çocukta gördüğünüz problemler konusunda bilgilendirmeli ve uzman bir pedagoga yönlendirmelisiniz.

Anaokulu öğretmenlerinin diğer kaygısı ise anaokulu yönetiminin, “bu durum aileye anlatılırsa anne babanın durumu kabullenmeyip, söylediklerine alınıp başka bir anaokulu tercih eder” diye kaygılanıp öğretmenin aileye problemleri açıklamasına sıcak bakmamasıdır. Tabi her anaokulu bu şekilde davranıyor demiyorum ama bu tür kaygılardan dolayı öğretmenin aileleri uyarmadığı anaokulları gördüm. Anaokulu yöneticisi ve öğretmen ekibi bir aileyi kazanmak mı, yoksa bir çocuğun geleceğini kurtarmak mı konusunda karar vermelidir. Böyle bir seçimde öğretmen olarak anaokulundaki işinizden çıkarılacağınızı da bilseniz yöneticinizin bu kaygısına aldırmadan çocuğun gelişimsel problemi konusunda aileyi uyarmalı ve çocuğun geleceğini kurtarmalısınız. Çünkü erken tanı konulduğunda problemler kısa sürede hallediliyorken gecikildiğinde ise problemler büyüyor ve çocuğun yaşıtları arasındaki gelişimsel farklar artabiliyor.

Bu nedenle anaokulu öğretmenleri olarak sınıfınızdaki çocuğu iyi gözleyin ve gördüğünüz problemler konusunda aileleri tereddüt etmeden uyarın.

Anne baba olarak ise anaokulu öğretmenlerinin söylediklerini dikkate alarak zaman kaybetmeden uzman pedagog desteği alın. Geç kalındığında çocuğunuzun problemleri giderek büyüyecek ve yaşıtları arasındaki fark açılacaktır. Problemler ne kadar erken fark edilirse o kadar hızlı iyileşme olur.

Anaokulu öğretmenlerin çocuklarda gelişimsel problemlerden şüphe ettiğinde anne babaları uyarması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com