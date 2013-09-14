Okul başarısı ve verimli ders çalışma yöntemleri

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun başarılı ve mutlu olması için çaba harcarken çocuğunuz okula uyum sağlayamayabilir veya ders çalışmak istemeyebilir. Çocuğunuzun okula uyumu artırmak ve verimli ders çalışma yöntemleri kazandırmak çok önemlidir.

Çocuklar için uzun yaz tatilinden sonra tekrar okula uyum sağlamak biraz zaman alabilir. Havalarında yaz dönemindeki gibi sıcak olması bu durumu biraz daha zorlaştırır. Çünkü çocuk okula gitmek yerine arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamak isteyebilir. Özellikle bazı okulların servisle eve bırakılma süreleri de göz önüne alındığında çocuk neredeyse tüm gün okulda kaldığı için arkadaşlarıyla oyun oynama zamanı bulamıyor. Bu nedenle çocukların okulda bulunma saati mümkün olduğunda kısa tutulmalı ve mümkünse etüt, ek ders ve özel ders gibi nedenlerle daha fazla evinden ayrı aklamalıdır. Çocuk okuldan sonra kendine ve arkadaşlarıyla oyun oynamaya ayıracak zamana sahip olmalıdır. Bu nedenle ilk yapılacak şey okul çıkış saati kısa olan okullar tercih edilmelidir.

Okuldan sonra ise çocukların evlerinde bir süre dinlenmesine ve sonrada arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin verilmelidir. Okullun ilk haftaları çocukların dersleri çok yoğun olmayacağı için çok fazla ders çalışmak zorunda kalmayacaklardır. Ödevleri daha az olacaktır.

Eve verilen ödev az olsun, fazla olsun çocuklar ödev konusunda fazla baskı uygulamadan sorumlulukları hatırlatılmalıdır.

Çocuğunuzun derslerine ilgisinin artması ve ödevlerini düzenli yapabilmesi için bazı hazırlıklar yapabilirsiniz.

Verimli ders çalışmak için önce fiziki şartların düzenlenmesi gerekir. Çocuk için evde ders çalışabileceği sessiz bir ortam, masa sandalye sağlanmalıdır. Çocuğun çalışma alanını nasıl düzenleyeceği konusunda anne baba yardımcı olmalıdır. Örneğin buraya kitaplarını koyalım, buraya defterlerini gibi düzenli kategorilerle okul araç-gereçleri yerleştirilmeli. Mutlaka ders programı çocuğun görebileceği yere asılmalı.

Çocuğa düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak için her gün aynı saatte ders çalışma saatleri belirlenmeli. Örneğin akşam yemeğinden sonra 19-20:00 arası ders çalışma saatleridir gibi. Ders çalışırken çocuğa takıldığı yerde sorabileceği söylenmeli ama onun yerine ödevleri yapılmamalı veya ödevlerini yaparken yanında beklenmemelidir. Ödevlerini yapması konusun da çok fazla baskı uygulamamalılar.

Diğer taraftan çocuğun potansiyelin de ne varsa o kadar başarılı olacağı unutulmamalıdır. Çocuklar çok başarılı olması için zorlanmamalılar. Öğretmen ve veli işbirliği içinde olmalı ve sık sık çocuğun durumu görüşmeliler. Eğer bir başarısızlık varsa öğretmen veliyi bilinçlendirmeli ve bu başarısızlığın psikolojik veya akademik bir nedeni olup olmadığı araştırmak için pedagoga yönlendirmeliler. Çünkü bazen çocuklar psikolojik nedenlerle derslerine konsantre olamıyorlar. Bu neden tespit edilirse çocuk tedavi edilir ve okul başarısı kısa sürede artar.

Bazen de çocuklarda öğrenme güçlüğü olabiliyor. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar özel eğitim desteği alabilir. Bunun yanında böyle bir tanı konulmasa da performansı çok düşük çocuklara akademik destek sağlamak faydalı olacaktır.

Kısacası çocuğunuzun başarılı ve mutlu olması için evde fiziki şartları hazırlamak, çocuğun tüm hayatının okul olmadığını oyun oynamaya da ihtiyacı olduğunu unutmamak ve çocuğunuzun iyi bir gözlemcisi olup devam eden sorunlarda mutlaka profesyonel destek alarak problemlerin nedeni araştırmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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