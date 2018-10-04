OKUL BAŞARISININ KAYNAĞI

Yeni eğitim yılıyla çocuklar, uyum haftasını geride bıraktı ve okula alışma sürecine girdi. Dersler ve ev ödevleri de başladı. Bazı öğrenciler okula kolay uyum sağlayıp daha başarılı olurken, bazıları da zorlanıyor.

Akademik başarının sırrı, aslında miniğin öncesinde yaşadığı deneyimlerle ilgili. Yani nasıl büyüdü, okul öncesi eğitim aldı mı ve yaşına uygun sorumluluklar verildi mi? Tüm bu konular, onun okuldaki uyum ve başarısının kaynağıdır.

Öz becerilerini destekleyin

Bazı anne-babalar, çocuklarını korumacı bir yaklaşımla büyütüyor. Onların kendi başına bir işi başarması ve çevresini keşfetmesi gibi konularda fırsat vermiyor. Minikler de ebeveynlerine bağımlı yetişiyor ve izin almadan hareket edemiyor.

Bu şekilde büyüyenler, problem çözme becerisini de geliştiremiyor. Ortak özellikleri de öz bakım becerilerinin çok zayıf olması...

Annesi tarafından ayakkabısı giydirilen, yemeği yedirilen ve elleri yıkanan çocuk, okula başladığında kendine bakmakta zorlanıyor ve uyumu da zorlaşıyor.

Minik, duygusal ve sosyal açıdan okula hazır değilken, ondan akademik başarı beklemek doğru olmaz.

Bu nedenle, okul öncesi dönem boyunca evde birkaç kavramı öğretmek yerine, beceri kazanmasına odaklanmalıyız. Çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak için çevresini keşfetmesine ve kendi işini kendisinin yapmasına izin vermeliyiz.

Okula başlamadan önce yemeğini yiyebilmeli, kıyafetlerini giyebilmeli ve tuvalet hijyenini sağlayabilmelidir.

Temel öz bakım becerileri gelişmeden eğitime başlarsa, bir yetişkinin desteğine

ihtiyaç duyar ve bu nedenle uyum sağlamakta zorlanır.

Yaşına uygun sorumluluk

Diğer bir hataysa, anne-babaların sürekli çocuklarını eğlendirmeye çalışmaları... Minikler, her an uyarıcıya maruz kalıyor ve birisi onunla bire bir ilgilensin istiyor. Masa başında oturup, uzun süreli bir işe konsantre olamıyorlar.

Ebeveynlerin görevi, evladını eğlendirmek değil. Çocuklar kendini meşgul etmeyi, kendi başına oynamayı ve bir görev üzerinde uzun süre çalışabilmeyi deneyimlemeli. Böylece sırada oturmakta ve dersi dinlemekte zorlanmayacaktır.

Okul başarısını etkileyen diğer konu da sorumluluk duygusudur. Çocuğa, yaşına uygun sorumluluk verilmediği taktirde, okulun sorumluluklarını almakta zorlanır. Bu duyguyla ilk defa sınıfta karşılaştığında, sorumluluklar ağır geliyor ve gitmek istemiyor. Bu nedenle her yaşta, ona uygun sorumluluklar vererek, bu bilinci kazandırmalıyız.

Minikler, okula başlamadan önce gerekli becerileri kazanırsa, uyumu kolaylaşır ve potansiyelini göstereceği için başarısı da artar. Bunun yolu da anne-babaların onların yaşına uygun sorumluluk vermesi, öz bakım becerilerini geliştirmesi ve kendi başına oyun kurmasına fırsat vermesidir.