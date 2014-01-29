Okul başarısızlığının nedenleri ve çözüm yolları

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun iyi bir geleceğe sahip olması ve başarılı olması için eğitimine önem veriyor ve iyi bir eğitim alması için iyi bir okullara göndermeye ve öğretmenleriyle iletişim içinde olmaya çalışıyorsunuz. Günümüz koşullarında çocuğunuzun iyi bir geleceğe sahip olması için eğitim gerçekten de önemlidir. Diğer taraftan çocuğunuz okulda çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olabilir ve bu durum sizi endişelendirebilir.

Çocuğun okulda başarısız olmasının çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunların başında anne babanın yaklaşımı ve aile ortamı gelmektedir. Diğer nedenler ise çocuğun duygusal ve psikolojik durumu ve akademik problemleri gelmektedir.

Öncelikle anne baba olarak çocuğunuzun eğitimi için endişelenmeniz ve derslerinde başarılı olması için üzerine düşmeniz çok normal. Diğer taraftan bunu abartmanız ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarını unutmanız, odağınızın sadece dersleri ve okuldaki başarısı olması çocuğun motivasyonunu düşürür ve başarıya göre sevildiğini hisseder. Yani sizin onu başarılı olup olmamasına göre sevdiğinizi düşünür. Bu nedenle çocuğun okul performansı konusunda anne baba olarak dengeli davranmak, aşırı ilgili olmamak ve dersleri konusunda baskıcı bir tutumu benimsememek gerekir. Çocuğun okul dışında da bir hayatı olduğunu unutmayarak ve çocuğun başka yönlerini de övmek gerekir.

Okul başarısızlığının diğer nedeni ise çocuğun duygusal ve psikolojik durumudur. Çocuğun psikolojisi birçok şeyden etkilenebilir. Bunun nedenlerini uzman desteği ile araştırmak ve bu konuda çocuğun psikolojik destek almasını sağlamak gerekir. Eğer çocuğun psikolojik problemleri varsa çocuk derslerine konsantre olamaz ve potansiyelini yansıtamaz. Aslında çocuk psikolojik destek alsa daha başarılı olacakken destek almadığı için okul başarısı düşer. Çocuğun psikolojisini aile içi şiddet, aile içindeki tartışmalar, hatalı anne baba tutumları etkiyebilir. Bunların yanı sıra okulda arkadaşlarıyla olan ilişkileri, hayatında boşanma, taşınma gibi ani değişiklikler de etkileyebilir.

Son olarak çocuğun okul başarısını çocuğun akademik kapasitesi ve akademik başarısına engel olan gelişimsel problemler etkileyebilir. Çocuğun düşük zeka seviyesi, Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bunlardan bazılarıdır. Çocukta hangi akademik problemlerin olduğunu öğrenmek için uzman desteği almak ve çocuğun tedavisini yaptırmak gerekir.

Bu nedenle çocuğunuzun okul başarısını artırmak için çocuğunuzu dikkatli takip etmeniz ve okul başarısızlığına neden olabilecek faktörleri tespit etmek için uzman desteği almanız çok önemlidir. Çocuğun okul başarısızlığına neden olacak bir problemi varken çocuğa başarılı olması için baskı uygulamak çocuğun psikolojini daha da kötü hale getirebilir. Bu nedenle çocuğunuza anlayışlı olmalı ve sevginizi hissettirmelisiniz.

Çocuğunuzun akademik problemlerini araştırmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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