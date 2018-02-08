OKUL FOBİSİ NEDİR?

Tatil dönüşü çocuklar okula uyum sağlamakta zorlanabilir. Bu uyum sürecinde sabırlı olmak gerekir. Biz yetişkinler tatil sonrası işe başlamakta zorlandığımız gibi, onların da tatil sonrası okul programına uyum sağlaması zaman alabilir. Bu uyum sürecindeki zorluğa, okul fobisi demek doğru olmaz. Okul fobisi daha ciddi bir durumdur.

Uyum sorunuyla, fobi farklıdır!

Anne-babalar çocuğun okula gitmek istememesini okul fobisi olarak yorumlayabiliyor. Oysa çocuğun 1-2 defa okul gitmek istememesini okul fobisi olarak yorumlamak doğru olmaz. Okula uyum sürecinde gitmek istemeyebilir. Bu durum geçicidir ve bir süre sonra çocuk uyum sağlar. Okul fobisinde gerçekten çocuk okula gitmekten korkar ve bazı semptomlar gösterir. Örneğin karnının, başının ağrıması ve aşırı panik durumda olmak gibi… Aslında bu ağrılar bir bahane değildir. Çocuk gerçekten bu ağrıları hisseder. Çünkü kaygısıyla başa çıkamadığı için, bu semptomlar gelişir. Bu durumda okul fobisinin derecesine bakmak gerekir. Eğer başlangıç düzeyindeyse, tutarlı bir şekilde okula gitmesi gerektiği söylenmelidir. Eğer ağrılar evde kalmasına neden olmuyorsa, bir süre sonra ağrıları hafifler ve okula uyum sağlamaya başlar. Fakat hafif bir ağrıda “Karnın ağrıyorsa bugün okula gitme” denirse, ağrıları olduğunda okula gitmediğini anlar ve bu ağrılar her geçen gün daha şiddetli hal alabilir. Bu nedenle okul fobisinden şüphe edildiğinde anne-baba çocuğun okula gitmesi konusunda tutarlı davranmalı. Eğer belirtilerin derecesi artıyorsa, profesyonel destek almak doğru olur.

Nedenleri araştırılmalı...

Çocuğun okula gitmek istememesinin birçok nedeni olabilir. Bunlar araştırılmadan durumu değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmaz. Bu durumda okul ve veli işbirliği çok önemlidir. Ebeveynler, konuşup okulda herhangi bir şeyin onu rahatsız edip etmediğini araştırmalıdır. Bazen akranın ya da ondan büyük bir öğrencinin yaklaşımı çocuğu korkutabilir. Ya da öğretmenin tutumu gözünü korkutabilir. Bu nedenle okula gitmekten mi, yoksa okulda yaşanan ya da yaşanacak bir olaydan mı korktuğunu doğru tespit etmek gerekir.

Yanındaki konuşmalara dikkat edilmeli!

Çocuklar için de yetişkinler için de travma, sadece bir olayı yaşamak değildir, olayları duymak da aynı etkiyi yaratır. Fakat minikler etkiye daha açıktır. Çünkü yetişkinler gibi mantıklı bir şekilde değerlendirmezler ve somut düşünürler. Özellikle yeni başlayanların yanında okulla ilgili olumsuzlukların konuşulması onu korkutur. Örneğin, “Bizim mahallede bir çocuğu okul önünde kaçırmaya çalışmışlar, bağırınca oradaki esnaf kurtarmış” gibi içinde okul kelimesi geçen olumsuz cümleler yanlarında konuşulmamalı. Ayrıca okul, çocuğa sıkıcı bir yer gibi anlatılmamalı. “Artık sen büyüdün, okula başlayacaksın, oyuncaklarla oynamayacaksın ve sadece ödevlerini yapacaksın” gibi sözler, çocukluğunun bitişi mesajını verir ve başlamadan soğur. Minikler, yetişkinlerin söylediği bir sözü kendi hayal güçlerinde abartırlar ve daha korkutucu bir kurgu yaratarak buna inanırlar.

Çocuğunuz okula gitmek istemezse neler yapmalısınız?

*Öncelikle okula gitmeme sebebini öğrenin. Belki de okulda onu korkutan bir durum var. Bunu öğrenip çözerseniz bu sorun da ortadan kalkar.

*Okulu sıkıcı ve korkutucu bir yer gibi anlatmayın ve yanında konuşmayın.

*Oyun hakkının elinden alınması gibi bir mesaj vermeyin ve oyun oynaması için yeterince zaman sağlayın.

*Okula giderken birkaç gün siz eşlik edin ve sonrasında özel programlar yaparak çaba harcayın.

*Eğer okula gitmemek için ağrıları olduğunu söylüyorsa, bunun doğru olduğunu bilin ama tutarlı bir şekilde okula gitmesi gerektiğini ifade edin.

*Okulla işbirliği içinde,onu gitmesi için motive etmeye devam edin.

*Eğer ağrılar birkaç günde geçmiyor ve artarak devam

ediyorsa profesyonel destek alın.