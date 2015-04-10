Okul kayıt zamanı bilmeniz gerekenler

Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan önce bilmeniz gerekenler



Sevgili Anne Babalar,



Çocuğunuzun iyi bir okula gitmesi ve iyi bir eğitim alması için elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Peki çocuğunuz okula başlamaya hazır mı, eğer çocuk okula gitmek istemezse ne yapmalısınız, okula başlamak için ideal bir yaş var mı bunların hepsini Milliyet Akademi’den Mine Özdemir’le yaptığım röportajda cevapladım.



* Okula başlamak istemeyen çocuğu ikna etmek için ne yapmak gerekiyor?

İlk defa okula başlayacak çocuklar ilk defa tanışacakları bilmediklerini bir ortama girecekleri için kaygılı olabilirler. Bu nedenle okula alıştırmak için öncelikle okulu gezdirmek, birlikte okul alış verişi yapmak ve okul hakkında onun anlayacağı şekilde konuşmak çok önemlidir. Bu çocuğun okula hevesle gitmesini sağlar. Buna rağmen çocuklar okula gitmek istemiyorsa yaşına uygun şekilde okula gitmesi gerektiği vurgulamak çok önemlidir. Örnek bütün arkadaşlarının okula gidecek ve evde oynayacağın kimse yok ama okulda arkadaşlarınla oynayabileceksin. Öncelikle okul nasıl bir yer görmen gerekir. Hiç gitmediğin yer hakkında bir şey bilemezsin. Birkaç gün gidersen okulun nasıl bir yer olduğunu anlama şansın olur” gibi sözlerle okula gitmesi gerektiği vurgulanır.



* Bir çocuğun okula hazır olup olmadığını aileler nasıl anlayabilir?

Anne babalar çocuklarının akademik bilgisini okula hazır olama kriter olarak alıyor. Oysa en önemli şey çocuğun sosyal ve duygusal gelişimidir. Çocuk duygusal olarak ne kadar hazır onu değerlendirmek gerekir. Anne Babalar bunu çocuklarının öz bakım becerilerini ne kadar yapabildiğine bakarak ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden anlayabilir. Çocuk çok çekingen mi, tek başına tuvalete gidebiliyor mu, giyinebiliyor mu, kendini ifade edebiliyor mu bunları değerlendirebilirler.



* Anaokuluna ve ilkokula başlama yaşı en ideal kaç olmalı?

Okul öncesi eğitim aslında bebeklikten başar. Bu kurumların adı kreş, yuva, anaokulu olarak değişir. Anaokulu biraz daha büyük çocukların gittiği kurumlara verilen isimdir. Anaokuluna ideal başlama yaşı çocuğun psikolojik olarak hazır olmasına bağlıdır. Burada önemli olan alıştırarak başlamaktır. Önce oyun gruplarına gitmesi sonra yarım gün anaokulu başlaması ve sonra tam gün anaokuluna devam etmesi ideal olandır.



İlkokul için çocuğun duygusal olarak hazır olması okul başarısını etkiler. Eğer çocuk hazır olmadan okula başlarsa kendini başarısız ve yetersiz hissedebilir, okula gitmek istemeyebilir, okul fobisi gelişebilir. Aslında çocuğun tüm psikolojisi olumsuz etkilenir. Bu nedenle çocuğun sadece akademik olarak değil, duygusal olarak da hazır olması çok önemlidir.



* Anaokulunda çocuğa nasıl bir eğitim verilmeli?

Anaokulunda eğitim ilkokulda verilecek eğitimle karıştırılıyor. Eğitim demek sadece akademik bilginin verilmesi değildir. Aslında okul öncesi eğitim çocuğun gelişimine destek olmak ve becerilerini artırmaktır. Anne babaların anaokulundaki eğitimden anlayışı çocuğun bilgi kazanmasıdır. Hatta serbest zaman etkinlikleri ve oyun saati zaman kaybı gibi algılanır. Çocuklarının sürekli yeni bir bilgi öğrenmesini isterler. Sayılar, renkler gibi. Oysa çocuklar oyun oynayarak yeni şeyleri doğal olarak öğrenirler. Oyunda duygularını ifade ederler, sosyal becerilerini geliştirirler, ince ve kalın motor becerilerini artırırlar. Yani anaokulu “oyun” yeridir bilgi ezberleme yeri değildir. Bu nedenle anaokullarında çocukların birbirinden öğreneceği serbest zaman etkinlikleri ve oyunlarına fazla zaman ayırılmalı, bahçe saatleri uzun olmalı ve anaokulunun iyi bir bahçesinin olması aktif oyunlar oynamaları için çok önemlidir.



Çocuğunuzun okul hayatına doğru bir başlangıç yapması dileğiyle,

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog, Akademisyen,

Köşe Yazarı, Oyun Terapisti

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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