OKUL ÖNCESİ EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Aileler, çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderme yaşı konusunda çok kararsız. Bu konuda uzmanlar da ikiye ayrılmış durumda. Bazıları duygusal bağ açısından çocuğun çok küçük yaşlarda okula gitmesini travmaya açık bulurken; bazıları da sosyalleşmesi açısından erken yaşta gitmesi gerektiğini savunuyor. Okula gitmezse sosyalleşemez ve gelişimi geri kalır. Okula çok erken giderse de travma yaşar. Yani her iki yaklaşım da doğru değildir. Doğru olan, aşamalı bir başlangıçtır.

İlkokul birinci sınıf öncesi alınan eğitimlerin tümüne okul öncesi eğitim, eğitim verilen yerlere ise okul öncesi eğitim kurumları denir. Çocukların yaşlarına göre; anneli oyun grubu, kreş ve anaokulu, anasınıfı şeklinde sıralanır.

İlk oyun grubu olmalı

Çocuğun anaokuluna tam gün başlaması doğru değil çünkü üç yaş öncesi, sözsüz iletişim dönemidir. Çocuk kendini sözel olarak ifade edemez, travmalara açıktır. Bu süreçte olumsuz bir muamele görmesi, onu derinden etkiler. Diğer taraftan çocuğun evde tek başına bir yetişkinle kalması, hem psikolojisi hem de gelişimi için iyi bir seçenek değildir. Çocukların dışarı çıkıp, özgürce oynayacağı oyun alanları ya da eskisi gibi güvenli mahalle ortamı yok. Dolayısıyla sürekli evde yalnız kalıp, sosyalleşemiyorlar. En doğru şey, onları okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirmektir.

Burada önemli olan çocuğu travma yaşatmadan, anneyle kurulan duygusal bağına zarar vermeden, aşamalı olarak okul öncesi eğitime alıştırmaktır. Çocuğun hiç sosyalleşmeden, annesi ya da bakıcısı tarafından kreşe bırakılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bebeklerin onların güvendiği yetişkinle birlikte önce oyun gruplarına katılmasını ve yavaş yavaş sosyalleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kreşe yarım günle başlamalı ve güvendiği yetişkinle gitmeli. Sırayla; önce anneli oyun grubu, kendini güvende hissettikçe annesiz oyun grubu, sonra yarım gün kreş/anaokuluna gitmelidir.

Önce sosyalleşmeli!

Çocuğun hiç oyun grubuna gitmeden, doğrudan anaokulu ya da anasınıfına gitmesi şok etkisi yaratabilir. Burada her çocuğun yaşam koşulları ve kişilik özellikleri farklı olduğu için hazır olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Çocuk okula gitmese de sosyalleşebileceği koşullar mevcuttur. Örneğin parka gidebiliyordur. Kuzenleri ya da arkadaşları vardır ve onlarla oyun oynuyor olabilir. Bu, çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar ve okula başladığında şok yaşamaz, daha rahat alışır.

Kısacası, okul öncesi eğitime başlamanın belli bir yaşı yok. Önemli olan; alıştırarak ve travma yaşatmadan başlamasını sağlamaktır. Üç yaşından önce güvendiği bir yetişkinle oyun grubuna veya kreşe gitmesi, sonra yarım gün annesiz okula başlaması ve giderek saatlerin artırılması tavsiye edilir. Bu sağlıklı başlangıç, çocuğa duygusal ve psikolojik zarar vermez, sosyalleşmesine sağlar.