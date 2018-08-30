Okul seçerken çocuğunuzu düşünün!

Anne-baba olarak çocuğumuzun mutlu ve sağlıklı büyümesi çok önemli. İyi bir eğitim alması için hangi okulun uygun olduğunu araştırdığımız bir dönemdeyiz. Aslında kayıtlar ilkbaharda yenileniyor olsa da, okul arayışına devam eden birçok ebeveyn var. Bu haftaki yazımda, okul seçerken abartılan bazı konulara değinmek istiyorum. Öncelikle marka ve isim takıntısına vurgu yapalım.

Yakın olanları tercih edin

Çocuğunuzun kişiliğine ve ihtiyaçlarına uygun bir okul seçmenin yanı sıra, evinize yakın olması da önemli. ‘İlla şurası olsun’ diye, şartlarınızı zorlamak doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle okul ne kadar iyi olursa olsun, miniğin potansiyeli neyse, onu alacaktır. İyi bir okul, başarının ve mutluluğun garantisi değildir. Çocuk, karar verdiğiniz eğitim kurumuna gitmek için trafikte kalıyorsa, çok erken kalkıp, eve geç gelmek zorunda olduğu uzun bir servis yolunda zaman kaybediyorsa, bu büyük haksızlık. Miniğin temel ihtiyaçları karşılanmazsa, öğrenmeye açık olmaz. Trafiğin, bir yetişkini nasıl yorduğunu düşündüğümüzde, çocuklardaki etkisini tahmin edebiliriz. Ayrıca miniğin uzun yolda yorulmasının yanı sıra, kendine ayıracağı zamandan da çalmış oluruz. Bu nedenle okul seçerken, evinize yakın olmasını dikkate alın ve bir markanın, çocuğunuzun potansiyelini değiştirmeyeceğini, onun ihtiyaçlarını karşılayan, mutlu olacağı bir kuruma ihtiyaç duyduğunu unutmayın.

Yarım gün eğitimi seçin

Çocuklar, bir yetişkin gibi neredeyse tüm gün okulda kalıyor. Onların da dinlenmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Sürekli yeni şeyler öğrenemez ve dikkat süreleri kısadır. Her şeyde bir denge vardır. Bu dengenin kaybolması, problem yaratır. Öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun bir programı olmalıdır. Tüm gün oyun ve hareket olmadan sürekli kurallı bir ortamda yeni bir şey öğrenmek olduğunda, potansiyel başarısını sergileyemez ve mutsuzluk hisseder. Bu nedenle okul seçerken onun ihtiyaçlarını da düşünmelisiniz. Mutluluğu ve başarısı için daha kısa okul saatlerini tercih edin ve çocukluğunu doya doya yaşamasına izin verin.

Özelliklerini dikkate alın

Anne-baba olarak, okul seçerken kendi isteklerimizi değil, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını düşünmeliyiz. Bazılarının akademik becerileri çok gelişmiştir, bazılarının da farklı yetenekleri vardır ve akademik becerileri kısıtlıdır. Eğer okul, akademik başarı odaklıysa, sorumlulukları bu tür çocukları çok zorlar, bir süre sonra gitmek istemezler ve başarısız hissederler. Oysa her minik farklıdır ve farklı yetenekleri vardır. Akademik başarıyı çok ön planda tutan bir okul yerine, öğrencilerinin mutluluğunu ve sosyal aktivitelere daha fazla önem veren bir kurumu tercih edebilirsiniz.

Fiziki şartları önemseyin

Her okul Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği bir eğitim müfredatına bağlı kalmak zorundadır. Eğitim kalitesi benzerdir. Fakat okulun fiziki şartlarının, çocukların ihtiyacını karşılaması da içeriği kadar önemlidir. Işık alması, büyük bir bahçesinin olması ve bahçesinde ağaçlarının bulunması çocukların oyun ve hareket ihtiyacını karşılar. Tabii okulun bu bahçede oynamasına izin verecek uzun ders aralarının olması ve dışarıda derslerinin bulunması da önemlidir. Bunun yanı sıra çeşitli atölye odalarının olması ve onların yeteneklerini keşfetmeye çalışması da önemlidir. Okul seçiminde birçok kriter sayabiliriz. Burada vurgulamak istediğim tek şey, çocuğun ihtiyaçlarını, potansiyelini, ilgi alanlarını dikkate almanız ve onların çocuk olduğunu unutmamanızdır. Minik ne kadar az okulda kalır ve ne kadar fazla oyun oynar, hareket ederse o kadar mutlu olur. Mutlu bir çocuk potansiyelini her alanda gösterir ve okulda başarılı olur.