OKULA DÖNÜŞ VE UYUM SÜRECİ

Uzun yaz tatili bitti, artık okullar açıldı. Özellikle ilk hafta çocukların okula uyum sağlaması açısından çok önemli. Eğer ilk defa okula başlıyorsa, daha dikkatli olmalıyız çünkü ilk anıları ve önyargıları bu süreçte gelişir. Minik, aileden biri eşliğinde okula alıştırılmalı. Bu nedenle iş programınızı ayarlayıp, okulun ilk gününde mutlaka yanında olun. Eğer müsaitseniz, bir hafta boyunca onu okula bırakıp, alın. Bu durum uyumunu kolaylaştıracaktır.

Okul öncesi deneyimi olmayan ya da sosyal-duygusal gelişimi sosyal bir çevreye uyum sağlamaya yetecek kadar gelişmeyen çocuğun okula gitmek istememesi doğaldır. Ona, “İstemiyorsan bugün okula gitme” derseniz, bu durum çocuk için daha zor hale gelebilir. Bunun yerine, ısrarcı ve kararlı olun. Birkaç gün sonra korkusunu yenecektir.

Fobi gelişebilir!

Bazı çocuklarda okul

korkusu sıradan bir korku

değildir. Çocuğun heyecan ve endişe duyması, belirsizliğin yarattığı basit bir kaygı değil, ciddi bir fobi halini almışsa yaklaşımınızdaki hata, fobiyi daha da pekiştirebilir. Eğer okul fobisinden şüphe ediyorsanız, mutlaka uzman bir pedagogdan destek alın.

Okul fobisi yaşayan çocuk, karnının ve başının ağrıdığını söyler, yoğun kaygı duyar. Miniğin okul kelimesi geçtiği zaman yoğun bir kaygı yaşadığını yüzünden bile fark edebilirsiniz. Böyle bir durumu destek almadan çözemezsiniz.

Tatil sonrası okula dönenler

Tatil sonrası okula uyum sağlamak biraz zaman alabilir. 1-2 hafta baskı yapılmamalı. Sürekli, “Okul başladı artık dışarıda arkadaşlarınla oynamayı unut!” denmemeli. Havalar hala sıcak olduğu için yaz dönemindeki etkinliklerine devam etmesine fırsat verilmeli. Ayrıca tüm aile üyelerinin sürekli bu konu hakkında konuşması çocuğu okuldan soğutur. Bunun yerine, “Bugün nasılsın?” ve “Birlikte ne yapalım?” gibi farklı konulardan konuşmak daha doğrudur.

Okul sadece akademik eğitim demek değildir, en önemlisi çocuğun sosyal-duygusal gelişimine katkısıdır. Çocuk, arkadaşlarıyla iletişim içinde oldukça bu becerileri geliştirmeyi ve zamanla kendi problemlerini çözmeyi öğrenir.

Aile nasıl destek olabilir?

Çocuk; paylaşma, dayanışma, rekabet ve kıskançlık gibi duygularla okulda daha yakından tanışıyor. Arkadaş ilişkilerinde anne-baba pek yönlendirme yapamaz ancak sosyal becerilerinin gelişmesi için destek olabilir. Aileler çocuklarıyla sohbet etmeli ve anlayışlı olmalı.

Çocuk arkadaşlarıyla iletişim içinde oldukça bu becerileri geliştirmeyi ve zamanla kendi problemlerini çözmeyi öğrenir. Anne-baba, çocuğun arkadaşlarıyla olan her probleminde onun yerine sorunu çözmeye çalışmamalı.

İçine kapanık çocuklara dikkat!

İçine kapanık ve çok hareketli çocukların klinik açıdan değerlendirilmesi gerekir. Okula başlamak bir şok etkisi yarattı mı, yoksa başka psikolojik problemleri mi var analiz edilmeli. Bu konuda ailenin mutlaka profesyonel bir destek alması gerekir.

İçine kapanık çocukların zıttıysa çok hareketli olanlardır. Bunların hiperaktivite, dikkat eksikliği veya davranış problemleri olabilir. Arkadaşları tarafından dışlanmadan, davranışlarının nedenleri araştırılmalı ve uzman desteğiyle tedavi edilmelidir.

Kısacası çocuğunuz ilk defa okula başlıyorsa, bu süreçte ona destek olun. Eğer tatil sonrası okula dönüyorsa, uyum sağlaması için fırsat verin ve sabırlı olun. Eğer bu süreçte zorlanmıyorsanız ve çocuğunuz bir türlü okula uyum sağlamıyorsa, profesyonel destek alın.