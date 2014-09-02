Okula ilk defa başlayan çocukların okula uyumu

Sevgili Anne Babalar,

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kaldı. Okula ilk defa gidecek miniklerimiz için okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Anne baba olarak en az çocuklar kadar heyecanlı olmalısınız. Çocuklarınız artık ilkokul çocuğu olacak. İlkokul 1. Sınıf derken birde bakmışsınız ortaöğretimi bitirmişler. Peki, çocuklarınızın okula uyumunu artırmak için nasıl davranmalısınız.

Özelikle daha önce okul öncesi eğitim almamış yani kreş veya anaokuluna daha önce gitmemiş çocuklar için uyum biraz daha zor olabilir. Bu nedenle birinci sınıfa başlayacak çocuklar okula bir hafta önce başlayarak okul daha sakinken fiziki ortama alışması hedefleniyor. Bunun yanı sıra ilk haftalar müfredat daha hafif olduğu için de çocuğun daha az sorumluluk alarak okula uyum sağlamasına destek olmaya çalışılmaktadır.

Çocuğunuzun okula uyumunu nasıl kolaylaştırabilirsiniz?

Okula uyumu arttırmanın en iyi yolu öncelikle okul konusuna aşırı önem vermemekten geçiyor. Sürekli okuldan bahsetmek çocuğu rahatsız eder. Çocuğun oyun oynamaya ihtiyacı olduğunu unutmamak ve okul açılsa da çocuğun oyun oynaması için yeterince zaman vermek gerekir. Çocuğun okulu sevmesi için aile nelere dikkat etmelidir? Çocuğun okula sevmesi için okul alış verişini birlikte yapabilirsiniz. Çocuğunuz sizinle birlikte okul ve kırtasiye malzemelerini seçer ve odasına yerleştirebilir. Bunun yanı sıra okul döneminde yeni düzen nasıl olacak bu konuda birlikte günlük plan yapabilirsiniz. Örneğin sabah kaçta kalkılacak, okuldan kaçta gelinecek, okuldan gelince kaç saat dinlenecek, ödevlerini hangi saatte ve nerde yapacak, kaçta uyacak gibi. Böylece çocuğunuzu okul sorumlulukları konusunda uyararak iletişiminize zarar vermemiş olursunuz.

Okulda ilk gün çocuğunuzun yanında olun!

Çocuğunuzun ilerde hatırlayacağı ben önemli hatıralardan biri olduğu için okulun ilk günü çocuğunuzun yanında olacak şekilde iş programınız yapmanız gerekir. Mutlaka o gün ya annesi ya da babası çocuğun yanında olmalıdır. Anne baba birlikte çocuğun yanında olması daha da iyidir.

Çocuğunuz okula uyum sağlamakta zorlanıyorsa uzman desteği alın!

Çocuğunuzun okula uyum sağlaması için birkaç hafta fırsat verin. Diğer taraftan hala uyum sağlamadı ve okulda davranış problemleri sergiliyorsa zaman kaybetmenden uzman desteği alın. Çünkü gecikildiğinde problemler daha artıyor ve çocuk sınıfta arkadaşları tarafından “ yaramaz çocuk”, “sessiz çocuk” gibi etiketlerle etiketleniyor.

Bazen anne babalar çocukları ilkokul birinci sınıfa başlamaya duygusal ve sosyal yönden hazır değilken başlatıyor bu durum çocuğun okul uyumunu zorlaştırıyor ve okul fobisinin gelişmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle çocuğunuz öncelikle okula başlamaya hazır mı bunu öğrenmelisiniz. Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını uzmandan değerlendirebilir.

Çocuğunuzun okula mutlu bir başlangıç yapması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu Uzmanı

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com