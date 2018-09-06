OKULA UYUM PROGRAMI

Uzun bir yaz tatilinden sonra, 2018-2019 eğitim yılı, 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık sınıfı ve dokuzuncu sınıf öğrencileri, ‘okula uyum programı’ kapsamında eğitime bir hafta erken başlayacak. 10-14 Eylül tarihleri arasındaki programda, çocuklara oryantasyon eğitimi verilecek.

Bu özel haftada, ilk kez okula gideceklerin ortama alışması ve bir üst sınıfa geçenlerin sürece uyum sağlaması hedefleniyor. Aslında bir hafta yeterli olmayabilir çünkü her çocuğun uyum süreci farklıdır. Biri üç, diğeri üç haftada okula alışabilir. Bu nedenle anne-babaların ve öğretmenlerin sabırlı olması gerekir. Bu konuda özellikle ebeveynlere daha fazla görev düşüyor.

Verilen mesajlara dikkat

Eğer çocuğunuz ilk defa okula başlıyorsa, nasıl bir yer olduğunu deneyimlemediği için hem heyecan duyar hem korkar hem de kaygılanır. Ebeveynlerin okulla ilgili konuşurken dikkatli davranması gerekir. Yapılan en büyük hata, okulun sorumlulukların arttığı, oyun oynanmayan ve yorucu bir yer olduğunu söylemektir. Verilen mesajlar şunlardır: “Artık büyüdün, ders çalışacaksın”, “Oyun yok, erkenden uyuyacaksın”, “Bir öğrenci gibi davran ve ödevlerini yap.”

Oysa okul, sadece ders çalışmaktan ibaret değildir. Çocuk, sosyalleşir, arkadaş edinir ve oyun oynar. Yani tüm günü derslerle geçmez. Diğer ihtiyaçlarını karşılamadan, sürekli çalışması beklenemez. Ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçları konusunda bilinçli olması gerekir.

Açılmadan ziyaret edin

Çocuklar için bilinmeyen şeyler, her zaman kaygı yaratır. Açılmadan önce okulu gezmesi, sınıfını görmesi ve ortamı tanıması endişelerini azaltır. Eğitim hayatına başlayacağı okulda biraz zaman geçirmesi, bahçesinde oynaması ve ailesine sorular sorması, sürecini kolaylaştırır.

Çocukların kırtasiye alışverişi yapması, okula gitme motivasyonlarını artırır. Anne-babaların gerekli araç ve gereçleri birlikte almaları, renk veya model seçimini çocuklarına bırakmaları gerekir. Hazırlıkları da birlikte yapıp, fikrini almak, onu mutlu eder.

Minikler için ilkler çok önemlidir ve heyecan verir. Bu özel günde anne-babalarının yanında olmasını isterler. Eğer ebeveynler çalışıyorsa, en azından birinin o gün için izin almasında fayda var. Tüm öğrencilere mutlu ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini dilerim.