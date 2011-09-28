Okullar açıldı. Veliler nelere dikkat etmeli?

2011-2012 eğitim-öğretim yılı 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Çocuklar uzun yaz tatilinden sonra okula geri dönecekler. Okul alış verişi yapıldı. Okul formaları alındı ve çocuklar heyecanla okula gitmeye bekliyor. Çocuklar kadar anne babalar da okullar açılacağı için tatlı bir telaş içinde.



Okulla birlikte birçok problem de başlıyor… Anne babaların en büyük derdi çocuklarının derslerine çalışmaması. Çocuklar okuldan eve döndüklerinde anne babalarıyla tartışmalarının kaynağında “dersler” vardır. Ebeveynler çocuklara; “ödevini yap!”, “oynamayı bırak dersine çalış!”, gibi birçok uyarıda bulunur. Bu uyarılar o kadar çok yapılır ki çocuğun ders çalışma hevesi varsa da yok olur. Çocuklar anne babaları tarafından verilen “ödev yapmayan, okul sorumluluklarına yerine getirmeyen çocuk” imajını kabul eder ve mücadele etmezler.



Anne babalar çocuklarına çocukları ders çalışmak istemiyorsa baskı yapmak yerine bunun nedenlerini araştırmalıdır.



Öncelikle çocuğunuzun sizin için değil, kendi için okuduğunu çocuğunuza hissettirin. Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa nasıl bir geleceğe sahip olacağını ayrıntılı bir şekilde açıklayın ve o hayatı birkaç dakikada için de olsa hayal etmesine fırsat verin.





Bunu yapabilmek için çocuğunuzun okul sorumluluklarını siz üstlenmeyin. Çocuğunuzun okulla ilgili konulardaki sorumsuz davranışlarının sonucunu yaşamasına izin verin. Onun yerine düşünüp, onun yerine ödevlerini yapmayı hatırlamayın. Bırakın okula bir gün ödevini yapmadan gitsin ve sonucuna katlansın. Bir defa ödev yapmadığı için sınıfta kalmaz. Bu sonuçları yaşarsa daha dikkatli olacaktır.





Çocuğunuzun kendi sorumluluklarını almasına izin verin ve onun adına karar vermeyin. Örneğin bazı çocuklar önce oyun oynamak sonra ödevlerini yapmak isterler. Bazı çocuklar ise önce ödevlerini bitirip, sonra oyun oynamak isterler. Bırakın çocuğunuz kendi programını kendi yapsın. Birkaç gün gözleyin. Eğer yaptığı bu programa uymuyorsa müdahale edin.



Çocuğunuz eve adım atar atmaz “Hoş geldin! okul nasıl geçti, sorun var mıydı, derslere katıldın mı, arkadaşlarınla problem yaşadın mı gibi sorular sormayın. Bırakın o bu konuda konuşmak istediğinde konuşsun.





Eğer çocuğunuz tüm gayretine rağmen ders çalışmakta zorlanıyorsa mutlaka profesyonel destek alın. Çocuğunuzun derslerine çalışmasını olumsuz etkileyen psikolojik bir faktörler olabilir. Tek başınıza çocuğunuzun psikolojisini düzeltemez ve çocuğunuzun derslerine çalışmasını sağlayamazsınız. Pedagog yaptığı klinik değerlendirme ve testlerle sorunun kaynağını bulacak ve tedavi sürecine başlayacaktır. Çocuğunuzun bu probleminin anlaşılması sadece okul başarısını artırmayacak ve sizinle olan iletişimini de düzeltecektir.



Mutlu ve başarılı bir eğitim yılı dileğiyle,



Pedagog Sevil Yavuz



Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Play Terapist



Parenting Skills & Counseling Center

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