Okullar açılıyor: Okulda ilk hafta ve okula uyum

Sevgili Anne Babalar,

2013-2014 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi açılıyor. Minik çocuklarımız ilk defa okula merhaba diyecek. Okula başlamış olan çocuklar ise uzun yaz tatilinden sonra ilkokula geri dönecek. Okulun ilk haftaları hem ilkokula yeni başlayan çocuklar için hem de ilkokula devam eden çocuklar için oldukça önemlidir. Ailelerin uzun yaz tatilinden sonra çocukların tekrar okula uyum sağlayabilmesi için sabırlı olması gerekir. Okulun ilk haftası nelere dikkat edilmeli bilgi vermek istiyorum.

Okulda ilk hafta çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

Çocuğun okula başladığı ilk hafta çok önemlidir. Eğer çocuk ilk defa okula başlıyorsa okulla ilgili ilk anıları ve önyargıları bu haftada oluşur. Bu nedenle çocuğa çok titiz davranmalısınız. Çocuğunuzun okulda ilk gününde mutlaka yanında olun eğer müsait olabiliyorsanız bir hafta boyunca çocuğunuzu okula siz bırakıp alabilirsiniz. Bu durum okula uyumunu kolaylaştıracaktır.

Eğer çocuğunuz 1. Sınıf öğrencisi değil, uzun yaz tatilinden sonra okula tekrar dönüyorsa da yine ilk hafta önemli çünkü uzun geçen tatilden sonra çocuk okuldan soğumuş olabilir. Ne kadar arkadaşlarını özlese de tekrar okul sorumluluklarını üstlenmek çocuğa zor gelebilir. Bu nedenle ilk haftalar çocuğa anlayışla yaklaşılmalı ve yaz dönemdeki etkinlerine fazla kısıtlama getirilmemelidir. Örneğin çocuk günde 1 saat TV izliyorsa birden bire “okul açıldı artık TV yasak” demek yerine “ artık 30 dakika TV izleyebilirsin” diyerek sorumluluklarına yumuşak bir geçiş yaptırabilirsiniz.

Tatil dönüşü okula yeniden başlayan ilkokul öğrencilerine nasıl yaklaşmalıdır?

Bu çocuklara “okul başladı artık dışarıda arkadaşlarınla oynamayı unut” denmemeli. Havalar hala sıcak olduğu için yaz dönemindeki etkinliklerine devam etmesine fırsat verilmeli. Sürekli her cümleye “okullar açıldı artık şunu yapamazsın bu yasak” gibi sözlerle başlanmamalıdır.

Çocukların tatilde yaptığı etkinlikleri yapmasına fırsat vererek ve okul sorumlulukları ilk haftalardan çok yoğun hatırlatılmayarak okula alışmaları sağlanabilir. Ayrıca tüm aile üyelerinin çocuğa sürekli “okul ne oldu, okul nasıl geçti” gibi okul konusunda konuşması çocuğu okuldan soğutur çünkü çocuğun tüm hayatı okul değildir. Bunun yerine “bugün nasılsın, bugün birlikte ne yapalım” gibi farklı konulardan konuşmak daha doğru olur.

Ailelerin çocuklarına genel tutumu ne olmalı?

Ailelerin okul konusunda baskıcı tutumdan vazgeçmelerini, okul konularını çok sık gündeme getirmemelerini öneririm. “Artık okul açıldı şu yasak bu yasak” gibi sözlerle okulun açılmasıyla çocuğun mutluluğunun sonu gelmiş gibi bir izlenim yaratılmamalıdır. Çocuğa sorumlulukları tatlı dille ve birlikte karar alınarak hatırlatılmalıdır.

Ders çalıştırmada anne babanın yaklaşımı nasıl olmalı?

Çocuklar anne babalarının ders çalıştırmasından hoşlanmazlar çünkü anne babalar çocuklarının hatalarına pek tahammül edemezler, sabırsız davranırlar. Bu da çocukla olan iletişimlerine zarar verir. Daha çok ödevlerini kontrol etme görevi üstlenmeleri daha doğru olur. Eğer çocuğun akademik desteğe ihtiyacı varsa üniversite öğrencisi bir abla veya abi derslerine yardımcı olabilir. Anne baba çocuğun çalışacağı alanı evde yaratmalı ve çocukla birlikte bir günlük plan yapmalılar. Bu planda ders çalışma saatleri yanında oyun saatleri de belirlenmelidir. Çocuk oyundan koparılmamalıdır.

Okulun ilk haftasındaki hazırlık nasıl olmalı?

Aileler çocukları için gerekli alış verişleri yaparak evde olması gereken okul araç gereçlerini temin etmeli, evde çocuğun rahatça çalışabileceği sessiz bir alan yaratılmalı, evin kuralları belirlenmeli ve günlük plan yapılmalıdır. Bu planda kaç dakika TV izleyecek, kaç saat dışarıda arkadaşlarıyla oynayacak, kaç saat ders çalışılacak tüm bunlar çocukla birlikte belirlenmelidir.

Çocuğunuzun okula kolayca uyum sağlaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skill & Counseling Center

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