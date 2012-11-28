Okullarda kıyafet serbestliği çocukların psikolojilerini nasıl etkileyecek?

Sevgili Anne Babalar,

MEB tarafından öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre çocuklar okula forma yerine istedikleri kıyafetlerle gelebilecekler. Kıyafet serbestliğinin de bazı ayrıntıları olsa da genel olarak artık çocuklar okula serbest kıyafetlerle gidebilecekler.

Bu durum çocukları ve aileleri oldukça olumsuz etkileyecek!

Gelir farklılıkları okullarda hissedilecek ve çocukların psikolojileri olumsuz etkilenecek!

Türkiye’deki sosyo ekonomik şartlar ve gelir dağılımındaki büyük farklar okullara, çocuklara yansıyacak. Alım gücü olan çocuklar, alım gücü olmayan çocuklar arasındaki farklar çocukların arkadaş ilişkilerini etkileyecek. Her gün farklı ve yeni kıyafet giyemeyen, eski veya hep aynı kıyafetle okula gelen çocuk kendini ezik hissedecek, kıyafetlerinden utanacak ve bu nedenle bir süre sonra okula gelmek istemeyecek. Eğer arkadaşları çocuğun hassas olduğu bu konuyla yani kıyafetleriyle dalga geçerse çocuk rencide olacak. Çocukluk döneminde yaşanan travmaların izleri ruh sağlığında büyük hasarlara neden olacak.

Kutuplaşmalara neden olacak!



Çocuklar arasında “alım gücü olan ile olmayan, daha geleneksel kapalı giyinen veya başı örtülü olan ile başı açık ve daha modern giyinen” gibi kutuplaşmalara neden olacak. Bu kutuplaşmalar çocuklar arasında tartışma ve kavgalara neden olabilir. Okullarda disiplin problemleri artabilir. Bir gruptaki çocuk diğer grup tarafından dışlanabilir veya psikolojik baskıya maruz kalabilir. Örneğin; “Neden senin başın kapalı değil, neden açık giyiniyorsun?” gibi çocuklar arasında yargılamalara neden olabilir.

Marka merakı artacak!

Çocukların maddi durumu aynı bile olsa çocuklar arasında marka merakı artacak. Çocuklar arasında birbirine hava atma, gösteriş yapma gibi davranışlar görülecek. “Sen hangi marka giyiyorsun?” gibi sorularla marka tutkunluğu artacak.

“Yarın ne giysem” kaygısı artacak ve çocuklar enerjilerini “ne giyeceğine” harcayacak!

Beden imajı çocuklar içinde daha da önem kazanacak. Çocuklar derslerine dikkat etmek yerine enerjilerini kıyafetlerine, fiziklerine harcayacaklar. Akşam hangi ödevi yapsam diye düşünmek yerine “Acaba yarın ne giysem”, “Bu bluzun altına hangi eteğimi giysem” gibi düşüncelerle enerjilerini dersler yerine kıyafetlere harcamış olacaklar.

Çocuklar daha iyi giyinebilmek için suça yönelebilirler!

Çocuklar çok istediği bir şeye sahip olmak için büyük fedakarlıklar yapabilirler. Bazen bu davranışlar onaylanan davranışlar olmayabilir. Arkadaşları çok istediği bir ayakkabıyı giyiyorsa ve ailesinin alım gücü o ayakkabıyı almaya yetmiyorsa o ayakkabıyı alacak paraya sahip olmak için olumsuz davranışlar sergileyebilir veya hırsızlığa yönelebilirler. Özellikle genç kızlar kıyafete çok önem verirler. Genç kızlar iyi giyinme uğruna yanlış arkadaşlıklar kurabilirler.

Aileler bu durumda zor zamanlar yaşayacak!

Çocuğu “ben de onlar gibi giyinmek istiyorum” diyen alım gücü düşük olan veya bir işsiz bir babanın psikolojisini düşünün… Alım gücü olmayan anne babalar en az çocuklar kadar kendilerini kötü hissedecekler. Ellerindeki kısıtlı parayı da çocukların daha iyi giyinmesi okulda ezilmemesi için çocuklarının kıyafetlerine harcayacaklar. Özellikle dar gelirli aileler bu nedenle çocuklarıyla çok tartışmalar yaşayacaklar.

Alım gücü iyi olan anne babalar da çocuklarının “yarın ne giyeceğim telaşından” dolayı çocuklarıyla tartışmalar yaşayacaklar. Çocukların sabah kıyafet seçimleri okula geç kalmalarına neden olacak. Aileler hangi kıyafeti giyeceği ile ilgili çocuklarıyla tartışmalar yaşayacak.

Okulda disiplin problemleri artacak!

Şuan bile kılık kıyafet nedeniyle öğrencilerle öğretmenler arasında problem yaşanıyorken kıyafet serbest olduğunda öğretmenler öğrencilerin disiplinli davranması konusunda zorluk yaşayacaklar.

Bu durumda ailelerin ve öğretmenlerin çocuklarına eğitim vermesi gerekiyor!

Çocukların kıyafet konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor, alım gücü düşük olan arkadaşlarına karşı nasıl davranmalı gibi konularda ailelerin de öğretmenlerin de çocuklara bilgi vermesi gerekiyor. Çocuklara bu konularda eğitim verilmezse arkadaş ilişkileri zarar görebilir.

Çocukları ve aileleri günümüzün ekonomik şartlarında zor duruma sokacak bu uygulama ile ilgili görüşlerinizi yorumlarınızı buaraya yazabilirsiniz.

Uzman Pedaog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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