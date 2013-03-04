Örgü örmek çocuğunuzun gelişimini hızlandırır, psikolojisine iyi gelir!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarımız günümüzde bir eğitim maratonu içinde yer alıyor. Teknolojinin de gelişmesiyle çocuklar yoğun eğitim saatlerinden sonra kalan zamanlarını bilgisayar oyunlarıyla ve televizyon izleyerek geçiriyorlar. Çocuklar bir şeyi üretmenin, bağımsız davranmanın hazzını yaşayamıyor. Çocukların bir şeyler üretmesine destek olacak sanatsal etkinliklere katılma şansı pek olmuyor.

Bilindiği gibi sanatın insan psikolojisindeki önemli bir yeri var. Sanat deyince sanatın her dalından bahsediyorum. Bizim kültürümüz özellikle el sanatları konusunda oldukça zengin. Kültürümüzde genç kızlarımızın örgüler örmesi çok önemliydi. Genç kızlar marifetlerini örgü çeşitlerinde gösterir, bunları sergiler, yaptıkları işlerle gurur duyarlardı. Fakat günümüzde bu gelenek yerini sosyal medya paylaşımlarına, internet üzerinden yazışmalara bıraktı. Çocuklar üretmekten çok tüketiyor.

Oysa çocukların bir ürün ortaya çıkarması onların hem öz güvenlerini artırır, hem de terapi etkisi sağlar. Özellikle örgü örerken çocuk o işe konsantre olur, hayatındaki diğer kaygıları unutur, rahatlar ve deşarj olur. Örgü örmek aynı zamanda çocuğun dikkatini geliştirir. Çocuklar günümüzde bir görev alıp onun üzerinde sabırla çalışmaktan uzaklar. Hemen pes edip başka bir aktivite buluyorlar. Sabır gösteremiyor, zora gelemiyorlar. Bu gelecekteki performanslarına da olumsuz olarak yansıyor.

Örgü örmek çocuklarda gerekli olan bu becerileri geliştirmeye yardım eden çok güzel bir sanatsal etkinliktir. Çocuklar örgü örerek hem boş zamanlarını etkili geçirmiş olur, hem de terapi etkisi yaşarken kültürel değerlerimizi de yeni kuşaklara aktarılmış olur. Sadece bunlarla sınırlı da değil. Örgü örüp bir sanat eseri ortaya koymanın verdiği, gurur, haz ise bambaşka bir deneyim oluyor. Hem anne babalar için hem de çocuk için unutulmayacak bir anı oluyor. Bu nedenle çocuğunuzu kız veya erkek çocuk diye ayırmadan örgü örmeye yönlendirin.



Merkezimize gelen bir babamız 9 yaşındaki kızının ördüğü örgüyü cebinde taşıyordu ve ona her baktığında kızını hatırladığını ve onunla gurur duyduğunu açıklamıştı. Kızınızın size kendi elleriyle ördüğü bir atkıyı takmanın mutluluğunu düşünün. Bunun yerini hangi hediye alabilir. Kızınızın emeği ve sevgisiyle ortaya çıkan bir sanat eserinden bahsediyorum. Bu iki taraf içinde tarifi imkansız bir mutluluktur. Siz kızınızla gurur duyarken, kızınızda kendi ile gurur duyuyor olacak.

Bu mutluluğu yaşamanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

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