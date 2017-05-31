ORUÇ VE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Çocuklar, anne babalarının yaptıklarını model alırlar çünkü onlar kahramanlarıdır. Çocuklarınız oruç tuttuğunuzu görünce, yaşı ne olursa olsun aynısını yapmak ister ve “Anne, ben de oruç tutabilir miyim?” diye sorabilir. Bu soruya vereceğiniz cevap, onun yaşına göre değişecektir. Eğer yaşı tüm gün oruç tutmaya uygun değilse, “Sen oruç tutamazsın” diyerek hevesini kırmak ve öz güvenini yıkmak yerine daha farklı bir açıklama yapabilirsiniz.

Çocuklar büyüklerini model alarak oruç tutmaya heveslenirse; kendisinin küçük olduğu için yarım gün tutmasının da kabul olacağını söyleyebilir, oruç tutmaya severek alıştırabilirsiniz.

“Sen yemek yedin, orucun sayılmaz” , “Boğazına sahip çıkamıyorsun, yemek yemeden duramıyorsun” ve “Ben senin yaşındayken kaç gün oruç tutuyordum. Sen bir gün dayanamıyorsun” gibi rencide edici cümlelerden kaçınmak gerekir.

Eğer çocuk tüm gün oruç tutması gerektiğini düşünürse; bunu başaramadığı için kendini yetersiz hissedecektir. Ayrıca dayanamayıp, orucunu bozarsa da günah işlemiş olduğunu zannedecek.

Birkaç saat tutabilir

“Sen küçüksün oruç tutamazsın” yerine “Küçük çocuklar birkaç saat aç kalarak oruç tutabilir, çok istiyorsan deneyebilirsin” diyebilirsiniz. Böylece çocuk birkaç saat aç kalarak hem sabretmeyi öğrenecek, hem de sağlığını bozmadan oruç tutmanın gururunu yaşayacak.

Çocuğunuz sahur vakti sizinle birlikte kalkmak isterse, ona engel olmayın. Çünkü sahur vaktindeki ailevi birliği ve neşeyi hisseder, sizinle o anı yaşamak ister.

1-2 gün sahura kalkarak size eşlik ettikten sonra birkaç saat aç kalarak “Oruç tutum” diyebilir. “Böyle oruç tutulmaz” ve “Oruç birkaç saat sürmez” gibi mesajlar veren cümleler kurarak ona yetersizlik duygusu aşılamayın.

Çocukların hoşuna giden, sizinle birlikte olmaktır. Özellikle iftar zamanı misafirlerin gelmesi ya da misafirliğe giderek kalabalık iftar sofralarına şahit olmak, o mutluluğu paylaşmaktır. Çocuklar iftar saatinde yemek yemeyi hak etmek için oruç tutulması gerektiğinin farkındadır ve bu gururu sizinle yaşamak ister.

Kısacası, çocuğunuz oruç tutmanın herkes tarafından onaylandığını, övüldüğünü anlar. Ailesindekilere, “Ben de oruç tuttum” diyerek mutluluğunu paylaşır. Böylece Ramazan ayının güzelliklerini sizinle birlikte yaşamış olur.

En güzel yanı paylaşmak

Bu güzel günler ve ailesiyle geçirdiği iftar akşamları aile bağlarını kuvvetlendirir ve çocuğunuzun ileride tebessümle hatırlayacağı güzel anılardan biri olur. Ramazan ayının en güzel yanı; yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmadır. Geniş iftar sofralarında mutluluk paylaşılır. Çocuklar, bu beraberliği sevinçle izler.

İftar sonrası Ramazan etkinlikleriyle çocuk ve aile arasındaki bağlar kuvvetlenir. Orucun anlamını yaşayarak öğrenirler. Sevgi ve dostluğun hakim olduğu bu ay herkesi huzurlu kılar.

Ailenizle birlikte huzurlu ve mutlu bir Ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle...