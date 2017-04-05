OTİZM, HASTALIK DEĞİL; FARKLILIKTIR

Bu hafta 2 Nisan’da Dünya Otizm Farkındalık Günü’yle otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğu konusuna dikkat çekildi. Peki bu nasıl bir farkındalık ve otizm nedir?

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yazılan ‘Uluslararası Ruhsal Hastalıklar Tanı ve İstatistik El Kitabı’nda otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar başlığı altında yer alırken; en son çıkan kitapta, Otistik Spektrum Bozukluklar başlığı altında

inceleniyor.

Otizmi kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Sözel ve sözel olmayan iletişimde ve sosyal ilişkilerde problemler, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgisizlik gibi belirtilerin, hayatın ilk üç yılında ortaya çıkması ve yaşam boyu devam etmesi.

Erken tanı önemli

Erken tanı konulduğu taktirde bu belirtilerin derecesi azaltılabilir. Fakat

anne-babalar bu konuda çok dirençli davranıyor. Çocuklarındaki şüpheli davranışların normal olduğunu ve büyüyünce geçeceğini düşünüyor.

Bazen de ebeveynler yanlış yönlendirmeden etkileniyorlar. Çünkü bazı çocuk doktorları otizm tanısı koyma konusunda eğitim almamalarına rağmen, henüz konuşmayan çocuk için “Biraz bekleyin bazen geç konuşur” gibi açıklamalar yapıyor.

Sonuç olarak çocuk erken tanı konmadığı için eğitim desteği alamıyor ve belirtilerin de derecesi artıyor.

Bu belirtilere dikkat!

Anne-babaların genel olarak aşağıda sayacağım belirtilere dikkat etmeleri ve çocuklarında bunlara rastlarlarsa zaman kaybetmeden uzmana gitmeleri gerekir.

İşte otizmi olan bir çocuğun bazı davranışları:

- Kendi başına oynamayı tercih eder ve çevredeki insanlara karşı ilgisizdir.

- Hayali oyun oynayamaz.

- Göz kontağı yoktur ya da çok kısıtlıdır.

- Adına bakmaz ve komut alamaz.

- İhtiyaçlarını anne-babanın elini tutarak söylemeye çalışır.

- Konuşma gelişmemiştir. Kendi kendine mırıldanır.

- Mekanik ve tek düze ses çıkarır.

- Ekolaliktir, söylenenleri tekrar eder.

- Düzen konusunda takıntılıdır.

- Objelerle ve oyuncaklarla diğer çocuklardan farklı oynar.

- Nesneleri çevirme, kanat çırpma, el çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme ve parmak ucunda yürüme gibi tekrarlayan tuhaf davranışları vardır.

- Tehlikeye karşı duyarsız davranır.

- Diğer çocuklarla ilişki kurmaz ya da kurmakta zorlanır.

- Ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassasiyet gösterebilir.

Bu belirtilerden birini dahi çocuğunuzda görürseniz mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Çünkü otizm erken fark edilirse, çocuk özel eğitim alarak gelişimini hızlandırabilir.

Bazen gelişim geriliğiyle otizm karıştırılabiliyor. Bu nedenle anne-babalar bu belirtilerden korkup destek almadığı için çocukların yaşıtlarıyla aralarındaki fark daha da artıyor. Böyle olmaması için ebeveynlerin korkmadan destek alarak tedavi sürecine başlamaları

gerekir.

Unutmayın, otizm bir hastalık değil; farklılıktır.