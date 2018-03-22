OYUN ÇOCUĞUN DİLİDİR

Çocuklar oyun oynayarak öğrenir, büyür ve gelişir. Aileler, onların yaşına, becerisine ve ilgisine uygun oyuncaklar seçmelidir.

Ünlü oyun terapisti Garry Landreth, “Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise onların kelimeleridir” demiştir. Çocuklar için oyun oynamak, en temel ihtiyaçtır. Oyun onlar için yemek yemek, su içmek ve uyumak kadar gerekli ve doğaldır. Çocuklar oyun oynayarak çevresini keşfeder, öğrenir ve büyür. Çocukların oyun ihtiyacı karşılanmazsa gelişimleri geri kalabilir.

Çocuklar oyun oynayarak iyileşir, duygularını kontrol eder ve travmalarını tedavi eder. Oyuncaklar, iyileşmesi gereken bir çocuk için iyileştirici ilaçtır. Oyuncağın çeşitli olması çok önemlidir. Tabii bunların çocukların yaşına, becerisine ve ilgisine uygun olması gereklidir.

Oyun eğitimdir!

Birçok anne-baba, çocuk okul çağına gelince, oyunu zaman kaybı gibi görüyor. Oysa oyun eğitimin ta kendisidir. Çocuk oyun içinde öğrenir ve gelişir. Küçüklükten itibaren çocuklar zengin bir uyarıcı çevrede büyürse gelişimleri hızlanır. Anne-babalar oyuncağın faydaları konusunda bilinçli olmalıdır.

Güvenli seçimler yapılmalı!

Oyuncak seçiminde ebeveynler dikkat etmelidir. Plastik oyuncak seçiminde dikkatli olunmalıdır. Çocuklar kendini koruyamaz. Çocukların güvenliğinden ve oyuncağın sağlık yönünden kontrolünden anne-baba sorumludur. Kalitesi bilenen, çocuklar için zararlı kimyasallar içermeyen oyuncaklar seçilmelidir. Oyuncak tehlike yaratmamalıdır. Sivri uçları olmamalı, küçük çocuklar için küçük parçalar içermemelidir. Çocuğun yaşına göre tehlikeli olabilecek her detay düşünülmeli ve ona göre seçilmelidir. Ayrıca oyuncaklar çocuğun gücüne uygun olmalıdır. Kendinden büyük ve altında kalıp onu yaralayacak ağır ve büyük oyuncaklardan uzak durulmalıdır. Minikler heyecanlı ve hareketli oynar. Bu nedenle oyuncaklar sağlam ve dayanıklı olmalıdır ki hemen kırılmasın.

Yaratıcılığı desteklemelidir!

Oyuncak seçerken çocukların yaratıcılığını destekleyecek yapılandırılmamış olanlar tercih edilmelidir.

Örneğin ahşap legolardan çocuklar birçok şey yaparken, bir kumandalı araba sadece araba işlevini görür. Anne-babalar, genelde çocukların hoşlandığı oyuncak kategorisinden alırlar. Oysa çocukların her türlü oyuncakla oynaması gerekir. Her oyuncak çeşidi çocuğun başka bir gelişim alanını destekler. Bu nedenle tek tip oyuncak almak doğru değildir.

Her çocuğun gelişim hızı farklıdır!

Oyuncakların üzerinde yaş grubu yazar. Fakat her çocuğun gelişiminin de farklı olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle anne-baba çocuğun becerilerini gözlemlemeli ve becerisine uygun oyuncakları seçmelidir.

Hem oynasın hem öğrensin

Bebekler ve çocuklar doymaksızın dünyayı keşfeder ve enerjileri hiçbir zaman bitmez. Oynarlar, keşfederler, öğrenirler ve ufuklarını genişletecek işler yapmak isterler. Fisher-Price, bebeklerin ve çocukların eğlenerek öğrenme ihtiyaçlarına Türkçe konuşan eğitici oyuncaklar serisi ‘Eğlen ve Öğren’ ile çözüm sunuyor. Serideki tüm oyuncaklar eğitici içerikleri sayesinde oyun sırasında yeni şeyler öğrenilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra bu serideki tüm oyuncakların konuşuyor olması hem erken dil gelişimini destekler, hem de hayal dünyasını güçlendirir. Bebeklerin ve çocukların gelişimlerine uygun tasarlanan ürünleriyle ebeveynlerin en zor görevleri olan çocuk yetiştirmede onların yanında olan marka, her oyunun içine öğrenmeyi katarak bebeklerin oyun oynarken öğrenmesini sağlıyor. Fisher-Price’ın anakucaklarından dönencelere, dişliklerden yürüteçlere bir annenin ve bebeğin doğumdan itibaren ihtiyacı olabilecek tüm ürünlere sahip zengin bir ürün yelpazesi bulunuyor. 0-5 yaş arası bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan marka, 2006 yılından beri Türkiye’de her sene hızla büyüyor.