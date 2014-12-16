Oyun çocuğun hakkıdır, hadi oyun oynayalım!

#OyunCocugunhakkidir hashtagini sosyal medyada çocuğunuzun açık havada oynarken çekinmiş fotografını ile paylaşın kampanyaya destek verin!

Sevgili Anne Babalar,

Çocukluk yıllarınızı özlemle anıyor musunuz? İçinizdeki çocuğun sesini sık sık duyuyor musunuz? Size göre oyun oynamak çocukların en doğal hakkı mı? O zaman dünün bir çocuğu olarak bugünün çocuklarının sesini duyun. Çocukların oyun hakkını savunun. Bu kampanyaya destek olarak çevrenizde farkındalık yaratın…

Oyun Çocuğun Haddikidr Kampanyası

Pedagog Sevil Yavuz günümüz kent yaşamında oyun hakkı elinden alınmış çocukların sesini duyurmak için bir kampanya başlatıyor. Bu kampanyayla anne babalara, duyarlı bireylere sesleniyor. Oyunun vakit kaybı değil, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesinin şartı olduğunu vurguluyor.

Oyun Çocuğun En Temel İhtiyacıdır

Günümüzde çocukların yoğun biçimde saldırganlık, içe kapanıklık, depresyon, obezite, başarısız sosyalleşme gibi eğilimler göstermesinin temelinde oyundan kopuş yatıyor. Fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bir gelişim için, çocukların günde bir saatle dört saat arasında oyun oynaması gerekiyor.

Çocuğun Oyun Hakkını Geri Verelim

Pedagog Sevil Yavuz geçmişte okullarda teneffüslerin uzun, ders sayısının daha az olmasının çocuklara hem okulda hem okul dışında yeterince oyun oynama fırsatını verdiğini dile getiriyor. Günümüzdeyse oyun alanı ihtiyacını dikkate almadan büyüyen kentlerin, komşuluk ilişkilerinin zayıflamasının ve güvenlik kaygısının çocukları eve hapsettiğini savunuyor.

Ne Yapmalı?

“Oyun Çocuğun Hakkıdır” kampanyası “Bugünün mutlu çocuğu yarının mutlu yetişkinidir” düsturundan hareketle toplumsal bir bilinçlenme çağrısında bulunuyor. Öncelikle anne babaların çocuğun oyun hakkını konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Okullarda ders saatlerinin kısaltılması ve oyun saatlerinin eklenmesi orta vadeli hedefler arasında sayılıyor. Uzun vadeli hedef ise kent yaşamının çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yeniden düzenlenmesi şeklinde.

İçinizdeki Çocuğu Susturmayın

Sevil Yavuz bu hedefler doğrultusunda #OyunCocugunHakkidir hashtagi ile “Oyun Çocuğun Hakkıdır” kampanyasını başlatıyor. Öncelikle sosyal medya üzerinden yürütülecek çalışmalar, belediyelerde ve okullarda verilecek seminerlerle ve yapılacak yayınlarla devam edecek. Böylece geniş kitlelere ulaşarak, mutlu bir çocukluk yaşayan sağlıklı nesiller yetiştirme yolunda ciddi adımlar atılmış olacak.

Siz de içinizdeki çocuğun sesine kulak verin. Twitter ve Facebook sayfalarınızda ve diğer sosyal medya profillerinizde #OyunCocugunHakkidir hashtagi ile çocukluğunuzda oynadığınız oyunları, çocukluk anılarınızı ve çocuğunuzla oyun oynadığınız anların fotoğraflarını paylaşarak bu kampanyaya destek sunun.

Proje Koordinatörü

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com

Basın iletişim

Nurhan Demirel

PublicArt PR

Proje İletişim

oyuncocugunhakkidir@gmail.com

www.oyuncocugunhakkidir.com

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