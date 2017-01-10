Dikkat! Oyuncak Ayı Mazlum çocuklara şiddeti aşılıyor!
Dikkat Çocuklar Tehlikede! Oyuncak Ayı Mazlum oyuncağını üreten, satan, reklamını yapan tüm kurumları kınıyorum! 3 yaş ve üzeri için satışa sunulan 'Oyuncak Ayı Mazlum' şiddet içeren sözler (Ah vurma, vurma abi, vur vur hoşuma gidiyor, boyun kısa olmasa gösterirdim sana, elhamdüllilah dayağa doyduk vb.) söylüyor. Oyuncağın elinde asitli içecek var. Ayrıca ayının yüzünde bir dikiş izi var. Oyuncağın kullanıcısı ayıya vurdukça ayı konuşarak karşılık veriyor. Oyuncağın Youtube'a yüklenmiş bir videosu şöyle: https://www.youtube.com/watch?
Öncelikle böyle bir oyuncak fikri kimden çıktı ve kim bunu oynaylayıp ürettiyse hepsi çocuk istismarı suç işliyor. Böyle ciddi bir konuda devletimizin bir kontrol mekanizmasının olması beni derinden sarstı. Bu nasıl bir cesarettir ki masum, doğruyu yanlışı ayırt edemeyen çocuklarımızın ruhuna şiddetti aşılıyor Birlik Oyuncak Yetkilileri böyle vir oyuncağı piyasaya sunarak… Sizin çocuğunuz yok mu? Bu nasıl bir sorumsuzluk, duyarsızlıktır? Ülkemizdeki terör ve şiddet kontrolden çıkmışken, siz nasıl olurda çocuklarımızın ruhunu zehirlemeye cesaret edebilirsiniz. Herşeyi bir kenara bırakalım siz Türkiye’nin değerli bir sanatçısı olan Sevgili Kemal Sunal’ın filmdeki ismi kullanarak, o filme gönderme yaparak Sevgili Kemal Sunal’ın hatırasına nasıl saygısızlık edersiniz. Sevgili Kemal Sunal’ı çocukların bilinçaltına şiddetle ve kabalıkla eşleştirirsiniz. Lüttfen açın interneti ve bu oyuncağı alan çocukların videolarını izleyin belki nelere sebep olduğunuzu görür ve yaptığınızdan utanırsınız. Oyuncağın tanıtımlarını yapanlar Sevgili Kemal Sunal’dan bahsediyor. Kemal Sunal’ın adı Çocukları Şiddeti öğreten bir oyuncakla mı anılmalıydı. Siz bu vatanın evladı değil misiniz de, vatanızdaki çocukların ruhuna şiddeti aşılamaya cesaret ediyorsunuz. Ben artık duygu ve düşüncelerimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Hadi siz bunu yaptınzı da sizin bu oyuncağınızı onlarca oyuncakçı nasıl satar aklım almıyor. Zararlarını saymakla bitiremeyeceğim bu oyuncakla ilgili tüm yetkililere sesleniyorum. Acilen bu ürün piayasadan toplatılsın ve sorumluları çocuk istismarından yargılansın. Ayrıca oyuncakların üretilmesi önce çocuk psikolojisi uzmanlarının inceleme raporu şart koşulsun. Pedagog & Klinik Psikolog Sevil Yavuz www.pedagogsevilyavuz.com
Öncelikle böyle bir oyuncak fikri kimden çıktı ve kim bunu oynaylayıp ürettiyse hepsi çocuk istismarı suç işliyor. Böyle ciddi bir konuda devletimizin bir kontrol mekanizmasının olması beni derinden sarstı. Bu nasıl bir cesarettir ki masum, doğruyu yanlışı ayırt edemeyen çocuklarımızın ruhuna şiddetti aşılıyor Birlik Oyuncak Yetkilileri böyle vir oyuncağı piyasaya sunarak… Sizin çocuğunuz yok mu? Bu nasıl bir sorumsuzluk, duyarsızlıktır?
Ülkemizdeki terör ve şiddet kontrolden çıkmışken, siz nasıl olurda çocuklarımızın ruhunu zehirlemeye cesaret edebilirsiniz. Herşeyi bir kenara bırakalım siz Türkiye’nin değerli bir sanatçısı olan Sevgili Kemal Sunal’ın filmdeki ismi kullanarak, o filme gönderme yaparak Sevgili Kemal Sunal’ın hatırasına nasıl saygısızlık edersiniz. Sevgili Kemal Sunal’ı çocukların bilinçaltına şiddetle ve kabalıkla eşleştirirsiniz. Lüttfen açın interneti ve bu oyuncağı alan çocukların videolarını izleyin belki nelere sebep olduğunuzu görür ve yaptığınızdan utanırsınız. Oyuncağın tanıtımlarını yapanlar Sevgili Kemal Sunal’dan bahsediyor. Kemal Sunal’ın adı Çocukları Şiddeti öğreten bir oyuncakla mı anılmalıydı.
Siz bu vatanın evladı değil misiniz de, vatanızdaki çocukların ruhuna şiddeti aşılamaya cesaret ediyorsunuz. Ben artık duygu ve düşüncelerimi nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Hadi siz bunu yaptınzı da sizin bu oyuncağınızı onlarca oyuncakçı nasıl satar aklım almıyor. Zararlarını saymakla bitiremeyeceğim bu oyuncakla ilgili tüm yetkililere sesleniyorum. Acilen bu ürün piayasadan toplatılsın ve sorumluları çocuk istismarından yargılansın. Ayrıca oyuncakların üretilmesi önce çocuk psikolojisi uzmanlarının inceleme raporu şart koşulsun.
Pedagog & Klinik Psikolog Sevil Yavuz
www.pedagogsevilyavuz.com