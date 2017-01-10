Dikkat! Oyuncak Ayı Mazlum çocuklara şiddeti aşılıyor!

Dikkat Çocuklar Tehlikede! Oyuncak Ayı Mazlum oyuncağını üreten, satan, reklamını yapan tüm kurumları kınıyorum! 3 yaş ve üzeri için satışa sunulan 'Oyuncak Ayı Mazlum' şiddet içeren sözler (Ah vurma, vurma abi, vur vur hoşuma gidiyor, boyun kısa olmasa gösterirdim sana, elhamdüllilah dayağa doyduk vb.) söylüyor. Oyuncağın elinde asitli içecek var. Ayrıca ayının yüzünde bir dikiş izi var. Oyuncağın kullanıcısı ayıya vurdukça ayı konuşarak karşılık veriyor. Oyuncağın Youtube'a yüklenmiş bir videosu şöyle: https://www.youtube.com/watch? v=AKGXTKzfTg0 Kısacası çocuklar için tehlikeli ve zararlı ne mesajlar varsa hepsi bu oyuncakta.