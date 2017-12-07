Oyuncak ayrımı yapmayın!

Anne-babalarda çok sık gözlemlediğim ortak kaygı, çocuklarının ne tür oyuncaklarla oynadıkları ya da oynamadıklarıyla ilgili oluyor. Birçok ebeveynin oyuncaklarda cinsiyet ayrımı yaptığını üzülerek gözlemliyorum. Aileler çocukları için seçtikleri ürünlerde cinsiyet sınıflaması yapıyor ve o oyuncaklar dışındakilerle oynamasına izin vermiyor. Özellikle de aileler, erkek çocukları için endişe duyuyor. Yani erkeklerin, kız çocuklarının tercih ettiklerini düşündükleri bebeklerle ya da tencere ve tabakla oynamaları konusunda çok kaygılı... Fakat kızların erkeklerin tercih ettiklerini düşündükleri oyuncaklarla oynaması konusunda endişeli değiller. Oysa, erkeklerin kızların oyuncaklarıyla oynamalarının yasaklanmasının daha fazla problem yaratabileceğinin farkında değiller. Peki, neden bu ayrımı yapmak problem olur?

Evcilik oyunları tedavi eder

Kız ya da erkek çocuklarının hayatında evcilik oyuncakları yer almalıdır.

Çünkü onların yaşamında hem anne hem de baba vardır. Yani, hem erkekler hem de kadınlar... Bir erkek çocuğunun annesini taklit ederek oyuncak tencereyle yemek yapmaya çalışması kadar doğal bir şey yoktur. Fakat anne-baba olarak çocuğa, “Sen erkeksin, kız oyuncaklarıyla oynama!” denirse, çocuğun kızların tercih ettiği oyuncaklarla oynamaya ilgisi yokken, artabilir. Bu nedenle küçük çocukların her türlü oyuncakla oynamasına izin verilmelidir. Özellikle de erkek çocukların tercihlerinde yargılayıcı bir yaklaşım sergilememek gerekir.

Minikler anne-babasıyla olan ilişkisini, onlara duyduğu hisleri, travmatik anları, bu oyuncaklarla oynayarak atlatmaya çalışır ve bu süreç onların duygularını ifade etmesini ve kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Bu nedenle çocukların tedavisinde oyunun bu gücü, terapilerde kullanılır.

Kimlik için gerekli

Kız çocukları daha şanslıdır. Çünkü onların nelerle oynadıkları, erkek çocuklarınınki kadar kaygı yaratmaz ve kısıtlanmaz. Oysa cinsel kimlik gelişimi için çocukların hem maskulen (erkek özelliklerini), hem de feminen (kadın özelliklerini) durumlarını keşfetmesi ve kendi kimliğini bulması önemlidir.

Eğer erkek çocuk yargılanmadan, yeterince feminen özellikleri deneyimlemezse, kendi cinsine ait maskulen özelliklerini keşfetme ve bunları pekiştirme şansı elde edemez. Bu feminen özelliklerde takılır kalır. Yani ailenin korktuğu durum, kızların tercih ettiği oyuncaklardan değil, onlar yasaklandığı için gerçekleşir. Yani çocuk daha fazla kızların oyuncaklarıyla oynamak ister. Gizli gizli kız çocukları gibi davranmak ve onları kıyafetlerini giymek ister. Bu nedenle miniklerin oyuncaklarında kız-erkek oyuncağı ayrımı yapmak

tehlikelidir.

Çocuğunuzu gözlemleyin!

Miniklerin her türlü oyuncakla özgürce oynamasına izin verin. Fakat erkek çocuğunuz her oyuncakla oynamaya fırsat verdiğiniz halde sürekli evcilik oyuncaklarını tercih ediyor ve siz de endişe ediyorsanız kesinlikle ona yasak koymadan, bir uzmana danışın.

Kendini keşfetmesine izin verin



Oyuncak seçiminde kız-erkek ayrımı yapmadan her çeşidiyle oynamasına, sevdikleri insanların rollerine bu oyuncaklarla girmelerine ve duygularını ifade ederek, iyileşmelerine izin verin. Onların kendine güvenen bir çocuk olmasını istiyorsanız her türlü oyuncakla oynayarak, kendini keşfetmesine izin verin.

