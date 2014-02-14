Oyuncaklar üzerinden cinsiyet ayrımı yapmak doğru değildir!

Sevgili Anne Babalar

Çocukların sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için bilinçli davranmak çok önemlidir. Anne babalar çocuklarının cinsel kimlik gelişimi için endişeli olduğunda hatalı davranabiliyor. Birçok anne baba çocuklarına hangi cinsiyet grubuna ait olduğunu öğretmeye çalışıyor. Bunu da oyuncaklar üzerinden yapıyor.

Çocukların hangi cinsiyet grubuna ait olduğunu öğrenerek büyümesinde bir problem yok sadece bunun ön yargılı bir şekilde oyuncaklarla ifade edilmeye çalışılması yanlıştır. Oyuncaklarda cinsiyet ayrımı yoktur. Oyuncaklar çocukların gerçek hayatı canlandırdığı araçlardır. Bir kız çocuk babasının veya annesinin kullandığı araba ile ilgili deneyimini bir araba oyuncağı ile canlandırabilir. Aynı şekilde bir erkek çocuk annesinin yemek yapmasını evcilik oyuncağı ile canlandırabilir. Çocuğun hayatında annesi de babası da vardır. Yani çocuklar erkeklerin kullandığı araçların oyuncağı ile de, kadınların kullandığı araçların oyuncağı ile de oynayabilir. Çocuklar oyun oynayarak hayata hazırlanır, duygularını ifade eder, gelişir. Ailelerin bunun farkına varıp çocukların oyuncaklarında cinsiyet ayrımı yapmamalıdır. Genelde ayrım şu şekilde yapılır “ Oğlum sen kız mısın da bebeklerle oynuyorsun, erkek çocuklar arabalarla oynar”, “kızım sen erkek misin de taşıtlarla ilgileniyorsun bebeklerinle oynasana” gibi cümlelerle çocuklara cinsiyet ayrımı oyuncaklar üzerinden yapılmış olur.

Çocuklar cinsiyet rollerinin zaten farkında olarak büyür. Çünkü çocuklar çevresini gözler. Yani çocuklar annesinin evde yemekleri yaptığını, babasının arabayı kullandığını biliyor. Diğer taraftan sağlıklı bir kişilik gelişimi için çocukların her iki cinsiyetin rollerini de oyuncaklarla deneyimlemeye ihtiyacı vardır. Anne babalar buna izin vermediğinde çocuklarında sağlıklı bir cinsel kimlik gelişiminin mümkün olmayacağını unutmamalıdırlar. Anne babalar çocuklarının karşı cinse ait olarak gördükleri oyuncaklarla oynadığını görünce kaygılanmamalı ve normal karşılamalıdır. Eğer çocukların bu oyuncaklarla oynamaları yasaklanırsa anne babaların kaygılandıkları cinsiyet sapmaları meydana gelebilir. Çocuklar karşı cinse ait oyunları birkaç defa deneyimledikten sonra yine kendi cinsine ait oyuncaklarla oynamaya devam edeceklerdir. Fakat bu durum bir takıntı haline gelir ve çok uzun sürerse uzman desteği alabilirler.

Anne babaların sağlıklı bir cinsel kimlik gelişimi için çocuklarına özel bir eğitim vermesi gerekmiyor. Çocuklar çevrelerini gözleyerek bunu kültür içinde öğrenir. Tabi kültürel olarak cinsiyet ayrımcılığını ve ön yargısını da öğrenirler. Cinsiyet ayrımcılığı kültürel bir konudur ve sadece anne babaların bilinçli davranmasıyla çözülecek bir durum değil. Yine de anne babalar elinden geldiği kadar bu konuda ön yargılı davranmamalıdır. Örneğin sen erkek çocuksun pembe kazak giyemezsin”, “ sen kız mısın da bu renkte ayakkabı istiyorsun” gibi çocuğu yargılayıcı davranmak doğru değil. Çocuklar şirin ve renkli olan şeyleri severler. Kız çocuklarına her renk normal görülürken bir erkek çocuklar pembe renkte bir şey seçerse bu suç oluyor ve erkek çocuklar kendini suçlu hissediyor. Bu nedenle çocukların seçimlerinde cinsiyet ayrımı yapılmamalıdır.

Çocuklarınıza cinsiyet ayrımı aşılamamaları dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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