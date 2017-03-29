OYUNCAKLARIN CİNSİYETİ OLMAZ!

Çocukların sağlıklı gelişimi için oyun vazgeçilmez bir ihtiyaçtır, bu sayede hayata hazırlanırlar. Oyuncaklarsa bu süreçte çok önemli role sahiptir. Minikler, oyuncaklar aracılığıyla duygularını ifade edecek oyunlar kurar. Bu nedenle oyuncak seçimine dikkat edilmeli; yaşına uygun ve yaratıcığını geliştirici olanlar seçilmeli.

Diğer taraftan anne-babalar, oyuncakları cinsiyetlere göre ayırmış durumdalar. Ailelerin çoğunda gördüğüm ortak kaygı, çocukların oyuncaklarını cinsiyetlerine göre seçmeleri gerektiğine inanmaları.

Oyuncakları cinsiyetlerine göre sınıflandırıyor ve çocuklar kendi cinsiyetlerine ait oyuncaklarla oynamıyorsa kaygılanıyorlar.

Özellikle erkek çocukların bebek ve mutfak malzemesi gibi kız çocuklarının tercih ettiği oyuncaklarla oynaması konusunda yoğun endişe yaşanıyor. Kızlarınsa araba ve kamyon gibi erkek çocuklarının tercih ettiği oyuncaklarla oynaması anne-babaları korkutuyor. Oysa çocuklar için oyuncakların cinsiyeti yoktur!

Hayatı deneyimliyorlar

Hem kız hem de erkek çocukları evcilik oynayarak anne-babasını ve aile dinamiklerini canlandırır; ihtiyaçlarını ve duygularını ifade eder. Eğer bu canlandırmayı yaparak onları üzen ya da başa çıkamadıkları duyguları ifade edemezlerse, içlerine atarlar ve ruh sağlıkları bozulur. Yani çocuklar için oyun oynamak tedavi edicidir. Bu nedenle uzmanlar çocuklara psikolojik destek verirken, oyun terapisi yapar.

Her çeşitle oynamalı!

Bir erkek çocuğun annesini taklit ederek, oyuncak tencerelerle yemek yapmaya çalışması kadar doğal bir şey yoktur. Fakat anne-baba çocuğa, “Sen erkeksin, kız oyuncaklarıyla oynama” derse çocuğun kızların tercih ettiği oyuncaklarla oynamaya ilgisi artabilir. Küçük çocukların ayrım yapmadan her türlü oyuncakla oynamasına izin verilmeli. Fakat çocuklar bu durumu onaylamayarak izin verdiğinizi de hisseder. Bu konuda gerçekten samimi olmak gerekir.

Özellikle erkek çocukların oyuncak tercihlerinde yargılayıcı bir yaklaşım sergilememek gerekir. Çünkü çocuk erkek diye hayatındaki anne, teyze ve hala gibi kadın figürleri yok etmek doğru bir yaklaşım değil. Eğer cinsiyet ayrımından dolayı bazı oyuncaklar çocuklara yasaklanır ve tepki verilirse, potansiyel gelişimlerini tamamlayamazlar. Çocukların sağlıklı cinsel kimlik gelişimini tamamlaması için her çeşit oyuncakla oynaması gerekir.

Oyun köşesi oluşturun

Sağlıklı bir kişilik gelişimi için oyuncak seçiminde kız-erkek ayrımı yapmadan, çocuklarınızın her çeşit oyuncakla oynamasına ve sevdikleri insanların rollerine bürünmelerine fırsat vermelisiniz. Özellikle evcilik oyuncakları, anne-baba ve bebek figürleri çocukların aile dinamiklerini canlandırmasına destek olduğu için çok faydalıdır. Evinizde bir oyun köşesi oluşturun. Burada çocuk sizinle rol verme oyunları oynarsa izin verin. Böylece hayatındaki insanları canlandırmasına ve kişilik gelişimine destek vermiş olursunuz.