Pedagog seçerken nelere dikkat edilmeli!

Etik çalışmayan diplomalı pedagog ve uzmanlara dikkat edin!

Sevgili Anne Babalar, Son günlerde internetin gelişmesiyle alanın etik şartlarına uygun çalışmayan uzman ve pedagogların internetteki sayıları giderek artıyor. Bu uzmanlar eğitimin almadıkları alanda bile kendilerinin uzman olduklarını belirtiyor ve aileleri kandırıyorlar. Eğitimini aldıkları alan da bile etik davranmıyor, ailelerin o anki psikolojik durumunu kullanarak aileleri tuzağa düşürüyor. Çocuklara psikolojik destek vermek bir yana çocukların psikolojilerini daha da bozuyorlar.

Maalesef Türkiye’ de bunları kontrol edecek bir birim yok!

Parası olan herkes google da reklam vererek sitelerini hit yaparak, doktor sitelerinde ön sıralarda yer almak için üyelik ücreti ödeyerek ailelerin internet araştırmalarında göze çarpıyorlar. Maalesef okuyan ve araştıran bir kültüre sahip olmadığımız için aileler, bu uzmanlar eğer doktor veya uzman sitelerinde ön sıralardaysa sanki internetten alış veriş yapar gibi, daha öz geçmişlerini bile okumadan, bu alanda uzman olup olmadıklarından emin olmadan etik çalışmayan ve pazarlamacı gibi davranan bu uzmanlardan hemen randevu alıyorlar. Aylarca görüşmelerden sonra bir yere varamayınca yanlış uzmanda olduklarını anlıyorlar fakat artık iş işten geçmiş oluyor. Çocuklarının psikolojisi düzeleceğine, daha da bozuluyor. Hatta bazı ailelerle 6 veya 1 sene düzenli gelmeleri için ilk görüşmenin sonunda psikolojik baskı yaparak sözleşme imzalatıyorlarmış. Bu kadar da olmaz dedirtecek olayları bu uzmanların tuzağa düşürdüğü ailelerden öğreniyoruz.

Bu konuda mağdur ailelerin çok fazla olması nedeniyle bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Çocuğunuzun psikolojik durumu klinik ortamda değerlendirmeden, bir kaç seansta çocuğunuzu tedavi edeceğini internet ve telefonda söyleyen, size, “ yeter ki gelin her türlü indirimi yaparız” diyerek pazarlamacı gibi davranan, gerçekte uzman diploması olmasına rağmen aldıkları diplomanın anlamını unutan, ruh sağlığı hizmetinin etik kurallarını yerine getirmeyerek çalışan, çocuk psikolojisi ve ruh sağlığıyla alakası olmayan pedagog ve uzmanlar internetin gücünü kullanarak çalışmalarına devam ediyor.

İnternetten, telefondan, msn den çocuğunuzu görmeden sorunun ne olduğunu, tedavinin ne kadar süreceğini söyleyen uzman, uzman değil ancak medyum veya falcı olabilir. Ailelerin ekonomik durumunu kullanarak pazarlamacı gibi promosyon yapan, yaptığı indirimleri internet sitelerinde belirten, indirimi yani dolaylı olarak parayı ön plana tutan, sağlık hizmetini ticarete dönüştüren uzman, yine uzman değil ancak pazarlamacı olabilir. İnternetin gücünü kullanarak belirli sitelerde google reklamlarıyla ön plana çıkan diplomalı, pazarlamacı pedagoglara dikkat edin!

İnternette doktor sitelerinde bulduğunuz kayıtlı uzmanlar gerçek uzman olmayabilir!

İnternette uzman ve doktor sitesinde kayıtlı olan, eşine dostuna tavsiyeler yazdırarak sitelerde ön sıralarda yer alan, bu sitelere kayıtlı olan her uzmanı ve pedagogu gerçek uzman sanmayın. Bu alanda eğitim almasına rağmen etik çalışacağını da düşünmeyin. Bu alanda aldığı eğitime ve diplomaya layık olmayan birçok uzman ve psikolojik danışmanlık merkezleri mevcuttur.

Bu uzmanlar ve psikolojik danışmanlık merkezleri özellikle dar gelirli aileleri tuzaklarına düşürüyorlar. Çünkü bu ailelerin çoğu eğitimsiz ve bir uzmanın eğitimini ve yeterliğini anlamıyorlar. Aileler doktor ve uzman sitelerinde kendini pedagog olarak tanıtan herkesi, etik çalışan uzman sanıyor ve kolayca tuzağa düşüyorlar. Artık bazı anaokulu öğretmenleri bile kendini, okul öncesi uzmanı başlığı altında pedagog tanıtıyorlar. Kitapları yok satan, her gün TV’lere çıkan, aileler arasında çok popüler olan ünlü bir çocuk nörologu bile kendini pedagog tanıtarak çalışıyor ve pedagog gibi ailelere tavsiyeler veriyor, çocuklara terapiye alıyor.

En tehlikeli olanları ise bu alanda gerçekten diploması olanlar!

Bu uzmanlar yıllar önce bu diplomalarını almış, elindeki diplomayla eğitim almadığı alanlarda bile kendini uzman olarak tanıtan kendi bilmez şahıslar. Özellikle bu tarz uzmanların çeşitli taktikleri var. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

7 gün 24 saat call center görevlisi gibi çalışıyorlar!

Bunlardan birincisi eğer zor durumdaki bir aile, bu uzmana mail atarsa veya ararsa saat hiç fark etmez, başka işleri olmadığı için msn, email ve telefonla 7 gün 24 saat geri dönüş yapar, sanal danışmanlık hizmeti sunarak daha çocuğu görmeden kaç seans süreceğinin bilgisini veriler. Aileler, uzmana sanki pazarlamacı veya şirketteki call center görevlisi gibi 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Bu alanın etik kurallarını bilen, alandaki yenilikleri takip eden ve eğitim almaya devam eden, kısaca kendini bilen bir uzman, pedagog veya doktor, 7 gün 24 saat hizmet vermez. Buna uzman değil, ancak call center görevlisi denir.

Öz geçmişlerinde pazarlamacı gibi ruh sağlığıyla ilgisi olmayan açıklamalar yapıyorlar!

Diğer taktik ise sitelerinde, kayıt oldukları doktor sitelerindeki profillerinde “bizim için ruh sağlığı ön plandadır” , “2 seans alana üçüncüsü bedava”,“ siz yeter ki gelin her türlü indirimi yaparız”, “sorunlarınızı çözmeye 2 seansta yeter” vb. gibi açıklamalar yaparak yardım arayan ailelerin kafasını karıştırıp tuzağa düşürüyorlar. Öncelikle bir çocuk klinik ortamda görülmeden tedavinin ne olacağına ve kaç seans süreceğine karar verilemez. Ayrıca 2 seansla hiçbir şey çözülmez hatta sorunların konu başlıkları belirlenemez. Bu uzmanlar ailelerde sanki çocuklara sunulan ruh sağlığı hizmeti 2-3 seans sürecek ve sorunlar hemen halledilecekmiş gibi yanlış bir algı geliştiriyorlar.

Ailelerin uzun süre gelmeleri için sözleşme yapıyorlar!

Başka bir taktikleri ise aileyi kendisine getirmeyi başardıktan sonra ailede psikolojik baskı yaratarak seans ücretlerini düşük tutup, en az gerekli gereksiz 10-15 seans çağırmaktır. Hatta bazı ailelerle 6 veya 1 sene düzenli gelmeleri için ilk görüşmenin sonunda emri vaki yaparak sözleşme imzalatıyorlarmış. Bu kadar da olmaz dedirtecek olayları merkezimize gelen, bu uzmanların tuzağa düşürdüğü ailelerden öğreniyoruz.

Pazarlamacı gibi ücretlerinde indirimler ve promosyonlar yapıyorlar!

Bu uzmanlar ücretlerinde inanılmaz indirimler yapacağını açıklıyor ve promosyonlar yapıyorlar. Biz pedagoglar çarşıda, pazarda bir şey satmıyoruz ki bunu satabilmek için promosyon yapalım. Biz ruh sağlığı hizmeti sunuyor ve ailelere destek oluyoruz. Ruh sağlığı hizmetinin bedeli neyse uzman onu talep eder. Ücretinde pazarlamacı gibi akıl dışı indirimler, promosyonlar yapmaz. İhtiyacı olan ailelere gerekli desteği her doktor verir ama bunu duyurmaz. Ayrıca yapılan iyilikler dile getirilmez ve bununla hava atılmaz. Bu pazarlamacı uzmanlar yüzünden aileler pedagoglarla seans ücretlerinde pazarlığa girişiyor sanki bir manavda alış veriş yapar gibi. Bu yanlış algıyı yine bu uzmanlar yaratıyor.

Kısacası diploması olmasına rağmen etik çalışmayan, kendisine gelindiği takdirde her türlü indirimi yapacağını söyleyerek pazarlamacı gibi davranan, çocuğu klinik ortamda değerlendirmeden kaç seans süreceğini, hatta birkaç seansta sorunların biteceğini 7 gün 24 saat internette, telefonda belirterek medyum gibi davranan, internettin gücünü kullanarak aileleri tuzağa düşüren pedagog ve uzmanlara, bu uzmanları bünyesinde toplayarak ticarethane gibi çalışan Psikolojik Danışmanlık merkezlerine dikkat edin…!

Birçok aile bu uzmanlar ve bu Psikolojik Danışmanlık merkezleri tarafından tuzağa düşürülerek, 6 ay veya 1 sene düzenli olarak seanslara gelmeleri için sözleşme imzalatılarak mağdur edilmiştir. Bunu yapanlarda ticarethane gibi çalışan bu alanda gerçekten diploması olan vicdansız pedagog ve uzmanları bünyesinde toplayan psikolojik danışmanlık merkezleridir.

Türkiye’de maalesef her şey mümkün..! Bunların kontrol edildiği bir birim yok. Bu tuzaklara siz de düşmeyin. Bu tuzaklardan kendinizi ancak uzmanınızı dikkatli seçerek siz koruyabilirsiniz.

Parenting Skills & Counseling Center etik ilkelerden ve kalitesinden ödün vermeden ailelerle çalışmaya devam ediyor. Merkezimiz sağlık bakanlığı tarafından rutin olarak kontrol edilmektedir ve çalışmaları için teşekkür edilmiştir.Merkezimizde bu uzmanların yaptığı gibi kesinlikle sanal (telefon, email, msn) danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır veya danışmanlığa telefon, mail, msn ile devam edilmemektedir. Çocuklarla sanal danışmanlık hem mümkün değil, hem de etik değildir. Çünkü çocuğu görmeden klinik değerlendirme yapılamaz ve tanı konulamaz. Aynı zamanda sanal ortamda çocuk terapiye alınarak tedavi edilemez.

Pedagogunuzu ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinizi özenle seçmeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center