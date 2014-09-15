Pedagog Sevil Yavuz aileleri uyarıyor: Mutluluk okul başarısından daha önemli!

Mutluluk okul başarısından daha önemli!

Sevgili Anne Babalar,

Yeni eğitim öğretim yılı açılırken çocuklarınız heyecanlı ve kaygılı olabilir. Uzun bir yaz tatil sonrası tekrar sorumlulukların başladığı bir döneme giriyorlar. Okuldaki sorumlulukları oldukça yorucuyken bu durumu biraz olsun kolaylaştırmak için siz neler yapabilirsiniz?

Anne babaların en büyük yanılgısı eğer çocuğun okul sorumluluklarını sürekli hatırlatır ve okul konularını konuşursa çocuklarının daha başarılı olacağını düşünmeleridir. Oysa çocukla sürekli olarak okul konularını konuşmak çocuğa okulun daha doğrusu okul başarısının hayatında her şeyden daha önemli olduğu mesajı verir. Yani bu şekilde davranarak okul başarısını çocuğun hayatının merkezine koymuş olursunuz. Bu durumda çocuk okulda başarılı olduğu veya olacağı için sevileceği, kabullenileceği mesajını alır.

Bu nedenle okul başarısını çocuğunuzun hayatın merkezine koymayın.

Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz?

Anne baba olarak çocuğun okulunu önemsemeyin demiyorum. Ama okul konusunu bu kadar önemsediğinizi, her şeyden üstün tutuğunuzu çocuğa fark ettirmeyin. Tabi ki çocuğunuzun iyi bir eğitim alması iyi bir geleceğe sahip olması için çok önemli. Diğer taraftan çocuğunuzun mutluluğu ve ruh sağlığı her şeyden daha önemli olduğu kesin. Çocuğunuz iyi bir eğitim alsın derken farkında olmadan çocuğunuzun ruh sağlığını bozmak ve mutsuz bir çocuk yetiştirmekte doğru değil. Siz okul başarısını aşırı önemsediğinizde çocuk başarılı olamıyorsa suçluluk hissedebilir ve kendini yetersiz görebilir. Ayrıca okul konusundaki sorumluluklarını aşırı hatırlatmanız sürekli ders çalışmasını istemeniz bir süre sonra çocuğunuzun çocuk olduğunu unutmanıza neden olabilir. Yani çocuğunuzun oyun oynamasına izin vermemenize ya da oyun saatlerini kısıtlamanıza neden olur. Böylece çocuk çocukluğunu yaşayamaz, mutlu bir çocuk olmak için temel ihtiyacı olan oyun oynayamaz ve mutsuz bir çocuk olabilir.

Mutsuz olan bir çocuk okulda başarılıysa bile bir yerden sonra okul başarısı düşer, arkadaşlarıyla problemler yaşamaya başlar. Çocuğunuzun çocukluğunu yaşaması, yeterince oyun oynaması, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi her şeyden daha önemli olduğunu unutmayın. Okul sorumluluklarıyla oyun saatlerini dengeleyerek çocuğunuzun hem mutlu hem de başarılı bir yetişkin olmasını sağlayabilirsiniz. Mutlu bir çocuk hem okulda hem de hayatta başarılı olur.

Çocuğunuzun mutlu bir çocukluk geçirmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu Uzmanı

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com