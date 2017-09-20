PEDOFİLİ VE MAVİ BALİNA TEHLİKESİ

Büyük şehirlerde yaşamak ve annelerin çalışma hayatına girmesi, çocukların güvenliği sorununu da gündeme getirdi. Birçok anne-baba güvenlik için miniklerin evde kalmasını istiyor ve bunu sağlamak için de evi teknolojik cihazlarla donatıyor. Çocuk, evi otel gibi kullanarak odasında ayrı bir dünyada yalnız başına yaşıyor. Bu yalnızlığınıysa internette bağlantıya geçtiği bireylerle paylaşıyor.

Minik, can sıkıntısından interaktif oyun oynayabiliyor ya da kötü niyetli kişilerin tuzağına düşebiliyor. O nedenle çocuklarınız evde gerçekten güvende mi bunu iyi düşünmeniz gerekir. Bugün sizlere internette yer alan iki büyük tehlikeden bahsedeceğim.

Mavi Balina oyunu

Şu sıralar çok gündemde olan ve birçok gencin ölümünden sorumlu Mavi Balina isimli oyun bu tehlikelerin başında yer alıyor. Çocukların kendisine zarar vermesini içeren, antisosyal davranışlara özendiren ve sonunda intihar etmesini emreden tehlikeli bir oyun. Çocuk, 50 gün boyunca 50 komutla adete hipnoz ediliyor.

Yurt dışında resmi kayıtlara yansıyan 130 çocuk intiharının bağlantılı olduğu bu oyunun yapımcısı 21 yaşındaki Philipp Budeikin, suçlamaları kabul etti. Tabii bu, kayıtlara yansıyan rakam. Bu sayıya çocuk intiharlarını ve verdiği diğer psikolojik zararları da dahil edersek tehlikenin boyutlarını tahmin edebiliriz.

Buna ‘ölüm oyunu’ da diyebiliriz. Bireyin kendine zarar vermesini isteyen bir oyun, özellikle kendini kanıtlamak isteyen gençler için çok tehlikeli. Yani çocuklarınız aslında evde güvende değil. Hatta bu tehlike dışarda olmasından daha büyük. Acilen gerekli önlemler alınmalı ve aileler uyarılmalı.

Anne-babalar da çocuklarının oynadığı oyunlara daha fazla dikkat etmeli. Hangi siteye giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor ve yazışıyor kontrol edilmeli. Sadece oyun değil, başka tehlikeler de internette minikleri bekliyor.

Pedofili

Çocukları internette bekleyen diğer tehlike, pedofili hastası bireylerin tuzakları. Kötü niyetli kişiler, sosyal medya hesapları veya interaktif oyunlarla miniklerin çeşitli zaaflarını kullanıyor ve onları tehdit ederek tuzağa düşürebiliyor. Çocuğun soyunması veya çıplak fotoğrafını göndermesini isteyerek daha sonra da bunları paylaşarak yüz yüze buluşmaya zorladığını konu alan birçok üzücü haber duyduk. Bu çocukların bir şekilde korkarak ya da tehlikenin farkında olmayarak buluşmaya gittiklerinde cinsel olarak istismar edildiğinin ya da öldürüldüğünün haberini de maalesef alıyoruz.

Bu nedenle anne-babaların çok dikkatli olması gerekir. Özellikle çocukların kendini kanıtlamaya çalıştığı, kimlik bunalımı yaşadığı bir dönemde onları yalnız bırakmamaları ve iyi bir iletişim geliştirmeleri gerekir. Eğer iletişim problemi yaşıyorsanız, çocuğunuz çok fazla tek başına kalmayı tercih ediyor ve sizden giderek uzaklaşıyorsa mutlaka uzman desteği almalısınız. Bu nedenle onun davranışlarını yakından takip edin ve bir farklılık gördüğünüzde, zaman kaybetmeden uzmana başvurun.

Unutmayın, eğer çocuğunuzu evde sınırsız internetle tek başına bırakıyorsanız, onun güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olamazsınız.