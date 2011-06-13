Psikiyatrik ilaçlar hakkındaki yanlış inanışlar

Psikofarmokoloji Nedir?

Ruhsal bozukluklar ve psikolojik rahatsızlıkların ilaçla tedavi edilmesi ve bu alanda araştırmalar yapan bilim dalına “Psikofarmokoloji” denir. 1950’lere kadar sinir ilaçları bağımlılık yaratan bir tür uyuşturucu etki yaparak hastaları sakinleştiren işlevi vardı ve gerçekten de yan etkileri çoktu. Bilimsel çalışmalarla günümüzde ilaçların içeriği çok değişti.

Yeni nesil ilaçlardaki gelişmeler nelerdir?

1980’lerden sonra sinir sistemi ilaçları bilimsel gelişmelerle birlikte yan etkileri çok aza indirildi ve ihtiyacı olan gönül rahatlığıyla psikiyatrik ilaçları kullanmaya başladı. Artık yeni nesil psikiyatrik ilaçlar antibiyotiklerin yan etkisinden daha fazla yan etkiye sahip olmadığını ve tedavi için gerekli olduğunu psikiyatri uzmanları vurgulanmaktadır. Fakat halk arasındaki eski inanış değişmedi: Psikiyatrik ilaçlar bağımlılık yaratır ve yan etkileri çoktur.”

Psikiyatrik ilaçlarla ilgili yanlış inanışlar nelerdir?

Psikiyatrik ilaçların da diğer tıp dallarında verilen ilaçlarda olduğu gibi olumlu etkisi yanında bazı yan etkileri olabilir. Fakat halk arasında bu ilaçlar hakkında yanlış inanışlar maalesef kesin doğrular halini almış durumda. Bu öyle bir boyut gelmiş ki hasta ister yetişkin olsun, ister çocuk tedavi sürecinde ilaç varsa tedavi olmaktan vazgeçilebiliyor.

Psikiyatrik ilaçların yan etkileri abartılmış!

Psikiyatrik ilaçların yan etkileri o kadar abartılmış ki sırf bu nedenle hem yetişkinlerçla tedavi olmak istemiyor, hem de aileler çocuklarına psikiyatrik ilaç kullandırmıyor. Yetişkinlerin de çocukların da psikiyatrik ilaç kullanmasının bir sakıncası yoktur. Antibiyotikler çocuklara verirken nasıl doktor kontrolünde veriliyorsa bu ilaçlarda da doktor kontrolünde verilir ve doğru dozda verildiği sürece yan etkileri çok az olacaktır. Bu yan etkiler çocuk soğuk algınlığı yaşadığında verilen ilaçlardan farksız olacaktır. Düşünün siz kanser hastasısınız ve bu süreçte saçlarınız dökülecek diye tedavi olmayı kabul etmeyip, ölümü bekliyorsunuz. Aynı şekilde ruhsal bir bozukluğunuz var ve tedavide kullanılan ilaç kilo almanızda da neden olabilir diye tedavi olmaktan vazgeçip ruhsal bozukluğun daha ciddi boyutlar almasına izin veriyorsunuz.

Psikiyatrik rahatsızlıklar tedavi gerektiren bir hastalıktır!

Diğer bir sorunda psikiyatrik bozuklukların diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğu ve hastanın da hasta olduğunu kabul etmemesidir. Hastanın asıl endişesi ilaç kullanırsa çevresindekilerin ona “deli” diyeceğidir. Bu durumda ilaçla düzeltilecek bir durum öyle ciddi hal alır ki ilaçla tedavi edilmediği için rahatsızlık gerçekten “akıl hastalığı” boyutunu ulaşır. Yani asıl delilik ilaç almayı reddetmek olur.

Maalesef ben ilaç almadan tedavi olabilirim düşüncesi halk arasında çok yaygındır. Zaten doktor eğer bu bozukluğun sadece psikoterapi ve diğer yöntemlerle iyileşeceğini düşünce ilaç vermeyecektir. Hastalık ilaçsız tedavi edilemeyeceği için ilaç verilmektedir.

Özelikle bu durum çocuklar da daha sık yaşanır. “Ben yetişkinim, ilaç alabilirim belki ama çocuğumun ilaç almasına asla izin vermem” gibi düşünlerle çok sık karşılaşıyoruz. Biz merkezimize gelen çocukta psikiyatrik bir bozukluktan şüphe edersek Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanına yönlendirmemiz gerektiğini ve ilaçsız tam bir iyileşme olamayacağını ailelere açıklarız. Fakat ailelerin çoğu çocuklarını psikiyatriste götürmek istemez ve durumun daha vahim hal almasını bekler. Pişman olup tekrar geldiklerinde tedavi olmaya geç kalmış olurlar. Bu nedenle psikiyatrik ilaçlara, çocuğunuzu hasta edecek zehir gibi bakmayın. Adı üzerinde psikiyatrik ilaçlar “ilaçtır”, şifadır. Yani çocuğu hasta etmez, iyileştirir.

Lütfen psikiyatrik ilaçlar konusunda ön yargılı olmayın. Uzmanın ve doktorun tedavisine müdahale etmeyin. Ailelerin de, biz uzmanlarında dileği de önce çocuğu herhangi bir ilaç vermeden tedavi edebilmektir. Hafif psikolojik sorunlar psikotrepi yöntemleri, ailenin danışmanlık alması ve çocuğun şartlarının iyileştirilmesi ile tedavi edilebilinir. Fakat ciddi bir ruhsal rahatsızlık sadece psikoterapi veya sadece ilaçla düzeltilemeyebilinir. Tedavi için ne gerekiyorsa bütünsel bir çerçevede ilerler. İlacın yerini terapi alamaz, terapinin yerini ilaç alamaz. Bir bütün içinde pedagog, çocuk psikiyatristi ve aile işbirliği içinde çalışır.

Bu nedenle aileler bu alandaki uzmanlara ve doktorlara saygı duyarak çocuklarının tedavisi için ne gerekiyorsa yapmalı ve kulaktan duyma yanlış inanışlara inanmamalıdır. İlaçların etkisi ve yan etkisi konusunda en doğru bilgiyi bu alanda uzman olmayan arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuz değil, gittiğiniz veya yönlendirildiğiniz Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı alabilirsiniz.

Ayrıca bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Arkadaşıma şu ilaç iyi gelmiş bende aynısından alıyım deyip, doktor kontrolü olmadan düzensiz bir şekilde alınırsa tabi ki ilaç olumsuz etki yaratabilir. Doktor hangi dozda, ne sıklıkla, ne kakar süre boyunca alacağınız konusunda sizi yönlendirecektir.

Psikiyatrik ilaçlar konusunda ön yargılı olmamanız ve tedavi sürecine müdahale etmemeniz dileğiyle,

Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial Oyun Terapist, Psikolojik Danışman

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com