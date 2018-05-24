Ramazan ve çocuk

Ramazan, dostluk ve barış ayıdır. Çocuklar için bu özel zamanların anlamı bir başkadır... Onlar, bu ayda aileyi, komşuluğu, birlik ve beraberlik kavramlarını daha iyi öğrenir. Ramazan ayına özel etkinliklere katılmak, o heyecan ve mutluluğu birlikte paylaşmak, hayat boyu unutamayacakları anılarını oluşturur. Ramazan ayı, aynı zamanda miniklere dinimizin güzelliklerini öğretmek için de iyi bir fırsattır.

Diğer taraftan bu dönemde çocuklara yaklaşımımız ve vereceğimiz dini bilginin, onun yaşına uygun olması ve baskı yapmaması da çok önemlidir. Somut düşünme döneminde olan miniklere, onların algılayamayacağı şekilde soyut konulardan bahsetmek, zorla oruç tutturmak veya oruç tutmayan çocuğun günah işlediği mesajlarını vermek, psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Amacımız, miniğe oruç tutamadığı için suçluluk duygusu yüklemek değil, orucun ve Ramazan ayının manevi anlamını göstermek olmalıdır.

Bazen aile büyükleri bu dengeyi nasıl sağlayacağını bilmiyor ve çocuğa yaşının kaldıramayacağı sorumluluk ve suçluluk duygusu yüklenebiliyor. Böyle bir durumda, minikler suçluluk hissettiği gibi, bir de birbirlerini oruç tutmadığı için dışlayıp, küçük düşürebiliyor. Oysa ergenlik dönemine kadar, oruç farz değildir ve bunun için kendilerini suçlu hissetmemeliler.

Çocuklara, toplumsal birlik, beraberlik, dostluk ve paylaşma ortamı yaratan Ramazan ayının güzelliklerini, suçluluk duymadan yaşamalarına izin verilmelidir.

Oruca nasıl alıştırılır?

Çocuklar zaten büyükleri model alarak, oruç tutmaya heveslenirler. Burada önemli olan, yaşı küçükse tüm gün oruç tutmasını istememektir. “Sen oruç tutamazsın” diyerek hevesini kırmak yerine, kendisinin küçük olduğu için yarım gün de tutmasının kabul olacağı söylenip, bu ibadete severek alıştırılabilir.

“Sen yemek yedin, orucun sayılmaz” ve “Ben senin yaşındayken kaç gün oruç tutuyordum biliyor musun? Sen bir gün dayanamıyorsun” gibi rencide edici cümlelerden kaçınmak gerekir. Eğer minik tüm gün oruç tutması gerektiğini düşünürse, bunu başaramadığı için kendini yetersiz hissedecektir. Ayrıca orucunu bozarsa da kendini büyük bir günah işlemiş olarak görecektir.

Bu nedenle çocuğa, tüm gün oruç tutmak zorunda olmadığı ve isterse yarım gün ya da birkaç saat oruç tutabileceği mesajı verilmeli. Bu şekilde birkaç saat bile olsa oruç tutması, onu çok mutlu edecek ve gururlandıracaktır. Orucun anlamını çok katı kurallar ve günah odaklı anlatırsanız; o ve arkadaşları için tehlikeli olacaktır. Bu katı kurallarla büyüyenler, çevresine oruç tutmadığı için hakaret edebilir. Hem dışlayan, hem de dışlanan minikler zarar görür.

Unutmayalım ki, Ramazan dostluk ayıdır ve bu dönemde kin, nefret ve yetersizlik gibi olumsuz duyguların yeri yoktur.

Eğlenceye vakit ayırın

Ramazan ayında çocuklar toplu gezilerden, iftar yemeklerinden ve akşam feshane gibi yerlere gitmekten hoşlanırlar. Bu sosyal etkinliklerde yaşadıkları eğlencelerle, Ramazan ayını severler ve oruç tutup, dini anlamaya başlarlar. Bu nedenle bol bol ailece gezin. Bu mutlu günler, gelecekte onların en değerli anları olarak hafızalarında canlanacaktır.

Mutlu ve hayırlı bir Ramazan dileğiyle...