Reklamlarda çocuk istismarına Hayır! Pedagog onayı zorunlu olmalı!

Reklamlarda çocuk istismarına Hayır! Reklamlar Pedagoglar tarafından denetlenmeli ve Pedagog onayı zorunlu olmalı!

Sevgili Anne Babalar,

Son günlerde ünlü markalar ticari hedeflerine ulaşmak için çocukları reklam filmlerinde yaşlarına uygun olmayan rollerde oynatarak çocukların ruh sağlığını tehlikeye atıyor. Hem reklamlarda oynayan çocuklar hem de reklamları izleyen çocuklar durumdan olumsuz etkileniyor.

En güncel reklam filmi olan bir Giyim Firmasına ait reklamda çocukların çocuk yaşta bir genç kız delikanlı olma isteği yaratılarak çocukları hazır olmadığı bir dönemdeymiş gibi davranmasına özendiriyor. En önemlisi çocukların bir birine marka ve modayı kullanarak hava atmasını normalleştiriyor. Çocuk Psikolojisi uzmanları olarak ünlü markaların çocukları reklamlarında kullanmasına, çocukları istismar etmesine karşıyız. Medyada ve billboardlarda çocukların reklam aracı olarak kullanılmasına artık yetkililerin engel olması şart. Çocuk Psikolojisi uzmanları olarak bu konuda acil yaptırımların artmasını bekliyoruz.

Avrupa Ülkelerinde çocuk istismarına karşı yaptırımlar daha güçlü ve çocukların reklamlarda istismar edilmesi bu kadar kolay değil. Ayrıca medyada çocukları pazarlama stratejisi olarak kullanmak hem etik değil, hem de çok sakıncalıdır. Her hangi bir marka ticari kaygılarla bu kurallara uymaz çocukların ruh sağlığını hiçe sayarsa RTÜK ve benzeri kurumlar bu reklam kampanyalarını kontrol ederek bu reklamların yayınlanmasına izin vermemelidir. Birçok sektör reklamlarda çocukları oynatıyor ve aileleri ve çocukları ticari hedeflerine ulaşmak için kullanıyor.

Bu sorun yıllardır ülkemizde çözülmeden devam etmektedir. Ülkemizde çocuk istismarının yaşandığı birçok reklam filmi ve TV Programları yayınlandı ve halk tarafından tepki aldı. Fakat buna benzer filmlerin yayınlanmasına engel olunamıyor olması gerçekten kaygı verici. Bilinçli halkımız bu duruma tepki göstermese bu reklam filmleri yayından kalkmayacaktı. Doğru olan halkın tepki vermesine gerek kalmadan bu filmlerin yayınlanmasının engellenmesi ve ciddi ceza ve yaptırımların hayata geçirilmesidir.

Bu nedenle devlet yetkilileri çocuk psikolojisi uzmanlarından oluşan bir etik ekibi acilen kurulması gerekir. Bu ekibin görevi aileleri ve çocukları hedef alan bu tür reklam filmlerini, televizyon programlarını, reklam kampanyalarını kontrolden geçirilmek ve uygun olmayanların yayınlanmaması için rapor hazırlayarak çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek kampanyalara engel olması olmalıdır. Bu kurumun acilen kurulması ve aktif olarak çalışmaya başlaması artık zorunlu hale gelmiştir. Aksi taktirde bu tür reklam filmleri ve TV programları yayınlanmaya ve çocuklarımızı olumsuz etkilemeye devam edecektir. Bu kurul kurulamıyorsa bile reklamların yayınlanması için çocuk psikolojisi uzmanın pedagog, çocuk psikoloğu gibi uzmanların onay raporu zorunlu tutulmalı ve eğer bu onayı alamıyorsa o reklam yayınlanmamalıdır. Bunu yapmak çok zor değildir. Örneğin TRT çocuk çizgi film ve diğer projelerinde pedagog onayını zorunlu tutmaktadır. Eğer bu onay yoksa o projeyi değerlendirmeye bile almamaktadır. Bunu tüm kanallarda şart olmalıdır. Bu sadece reklamlar için değil, çocuklarla ilgili tüm medya projelerinde, TV programlarında şart koşulmalıdır. Böylece çocukların psikolojisini olumsuz etkileme ihtimali olan program ve reklam filmlerinin yayınlanması önlenmiş olur.

Ünlü markaların reklamlarda çocukları istismar etmemesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com