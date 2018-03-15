Sağlıklı bebek büyütmenin sırları

İnsanın hayatı boyunca en hızlı geliştiği dönem anne rahmindeki ve doğumdan hemen sonraki ilk aylardır. Bu nedenle bebeklerin sağlıklı büyümeleri ve zihinsel gelişimleri için 0-3 yaş kritik bir süreçtir. Çünkü bu dönemde bebekler çok hızlı büyür ve gelişir. Sonraki zamanlarda büyüme hızı düşer. Özellikle beyin gelişimi için 0-3 yaş dönemi hayati önem taşır. Çünkü beyin gelişiminin yüzde 80’i bu dönemde tamamlanıyor ve beyin ölçüsü neredeyse yetişkinlikteki büyüklüğe ulaşıyor.

Uykusuna özen gösterin

Bebeklerin sağlıklı gelişimleri için kesintisiz gece uykusu en az beslenme kadar önemlidir. Çünkü onlar gerçekten de uyuyarak büyürler. Uyku sırasında, özellikle karanlıkta melatonin hormonu salgılanır. Bu, onun bağışıklık siteminin güçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda hipofiz bezinin daha fazla büyüme hormonu salgılamasına yardım ediyor. Uyku sırasında bebeğin çalışmayan kasları da çalışıyor ve enerji depoları yenileniyor. Bebeklerin uyurken de beyinleri çalışıyor ve gelişiyor.

Kaliteli bez tercih edin

Çocuk çeşitli rahatsızlıklardan dolayı sık sık uyanabilir. Bunlardan en sık görüleni kuşkusuz bebeğin ıslaklıktan dolayı rahatsız olması ve uyanmasıdır. Bebekler altları ıslak olduğu için uyanırlar. Bunu önlemek için bebeği gece uykusu boyunca kuru tutabilen kaliteli bebek bezi tercih edilmelidir. Aksi taktirde bebek ıslaklıktan rahatsız olacak ve sık sık uyanacak ve tekrar uykuya dalması uzun zaman alacaktır.

Sevginizi hissettirin

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için sevgi çok önemlidir. Bebeğinize sevginizi göstermenin yolu, dokunmak ve yumuşak ses tonuyla güzel sözler söylemektir. Sevgiyi göstermenin en etkili yolu ise dokunmaktır. Çünkü bebekler doğduğunda en gelişmiş duyu organı deridir. Bebekler dünyaya geldiklerinde en gelişmiş refleksleri ise emmedir. Bu nedenle özellikle ağız ve ağız çevresinde duyu hassasiyeti daha fazladır. Bebekler her şeyi keşfetmek için önce ağzına götürürler. Onlar, anne sevgisini annenin dokunuşlarında hisseder. Özellikle onun bakımı sırasında altını alırken, banyo sonrası ve emzirirken annenin okşayışı, bebeklerin sakinleşmesini sağlar ve sevgiyi hisseden bebek, sağlıklı ve hızlı büyür.

Sağlıklı büyümenin diğer şartı ise beslenmedir. Bebekler anne sütünden sonra sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalar almalıdır. Bununla birlikte küçük yaşlarda bebeğin beslenme alışkanlığı için anne-babalar bebeklerinin kendi başına yemek yemelerine fırsat vermelidir. Aşırı ısrarcı olup çocuğu yemekten soğutmamalıdır. Bunun yanı sıra bebeklere televizyon izleterek ve oyun oynayarak yemek yedirilmemelidir.



Eşinizle iletişiminize dikkat edin

Bebeklerin hisleri çok kuvvetlidir. Bebekler aile içindeki problemleri, tartışmaları ve huzursuzlukları hemen hissederler. Özellikle bebeğin bakımından birinci derecede sorumlu olan yetişkinin psikolojisi ve diğer aile bireyleriyle iletişimi çocuğun gelişimini ve kişiliğini şekillendirir. Bu yetişkin annesi ise psikolojik olarak sağlıklı olmalıdır. Eğer ailede eşler arasında problem varsa, bu çocuğun uyku düzenine ve beslenme alışkanlığına yansıyacaktır. Çocuğun uyku düzeni bozulabilir ve normalde olmadığı kadar huzursuz ve hırçın olabilir. Bu nedenle anne-babanın iletişimlerinin çok iyi olması gerekir. Eğer eşlerin arasında bir problem varsa, mutlaka evlilik ve çift terapistinden destek almalılar.