Sağlıklı kişilik gelişiminin sırrı

Sevgili Anne Babalar,

Çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu gelişimine destek olmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Özellikle tüm gelişim alanlarının temellerinin atıldığı, kişiliğin şekillendiği 0-6 yaş döneminde çocuğunuzu nasıl büyüttüğünüz onun nasıl bir yetişkin olacağını belirliyor.

Çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi ve psikolojisi için her yaş aralığında çocuğun fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamayı aksatmazken duygusal ihtiyaçların karşılanması farkında olmadan ihmal edebiliyorsunuz. Bu ihmalin olmaması için gelişim ve kişiliğin şekillendiği bu üç önemli dönemi vurgulamak istiyorum.

Çocuğunuzun ihtiyaçlarını her dönemde nasıldır ve ne yapmalısınız?

1.Bağlanma Dönemi (0-18 ay)

Bu dönemde bebeğin ihtiyacı olan onun temel ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayacak şefkatli, sevgi dolu bir bakıcı. Burada bakıcı başta anne sonra baba, anneanne, babaanne, bakıcı, yani bebeğin bakımından sorumlu yetişkindir. Çocuğun temel ihtiyaçları beslenme, altının değiştirilmesi, banyo yapılması vb. Burada en önemli nokta bebek ağlatılmadan bu ihtiyaçlarının karşılanması. Bebek birkaç saniye ağlayabilir ve ay ay büyüdükçe bu süre artabilir. Burada belirtilmek istenen çocuğun katıla katıla ağlaması acıktığı için ve beslenmesin ertelenmesi gibi.

Duygusal ihtiyaçları sevgi dolu bakışlar, çocuğun ölçülü olarak şefkatli dokunuşlarla sevilmesi (genital bölge ve etrafına dokunulmamalı ve mıncıklanmadan sevilmeli), ninni söylenmesi, gözlerinin içine bakılarak konuşulması, banyo sonrası şefkatli masaj… Bu ihtiyaçların tek bir yetişkin tarafından tutarlı bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bir gün başka biri diğer gün başka biri bakmamalı bebeğe. Bu ihtiyaçlar tutarlı bir yetişkin tarafından karşılanmazsa temel güven duygusu gelişemiyor, sağlıklı bir bağlanma gerçekleşemediği için bebek yetişkin olduğunda insanlarla olan ilişkilerinde özellikle ikili ilişkilerinde sorun yaşıyor, ya çok bağımlı oluyor, ya güvenmediği için insanlardan uzak duruyor, ya da çok öfkeli davranabiliyor.

Bu dönemde bebeğinizi ihmal ettiğinizi düşünüyor, güvenli bağlanmanın gerçekleşmediğini düşünüyorsanız mutlaka uzman desteği almalısınız. Bu dönemdeki eksiklikler telafi edilemese de etkisi çeşitli terapi yöntemleriyle en aza indirilir.

2.Ayrılma veya Özerklik Dönemi (18-36 ay)

Bu dönemde çocuk artık anneden ayrı bir birey olduğunu anlamaya başlar. Artık yürüyebiliyor, kendini ifade edebiliyor, kendi kendine yetmeye başlamıştır. Bu dönemde çocuğun kendi başına bir şeyler denemesi ve yapmasına izin verilmezse çocuk kendini yetersiz hisseder anneye bağlı kalır. Anneden ayrılma kaygısı bu döneme aittir. Bu dönemde annelerin yaptığı hata çocuğun büyüdüğünü bir bire kabullenmeyip hala bir bebek gibi davranmalarıdır. Aşırı korumacı anne baba tutumları bu dönemde problemlere neden oluyor. Çocuğun 2 yaş itibariyle ayrı anne babadan ayrı bir odada yatması çok önemlidir.

3.Kimlik Gelişimi Dönemi (36 ay ve 5 yaş )

Bu dönemde çocuğun kişiliği oluşmaya başlar. Kendini tanımlar, benlik algısı gelişir. Bu dönemde çocuğun bir birey olduğunu hissetmesi gerekir. Her şeyi kendi yapmak ister. Kendini kanıtlamak ister. Bu dönem çocuğun öz bakım becerilerini kendisinin yapmasına izin vermek çok önemlidir. Anne babaların çocukları yerine her şeyi yapmamaları gerekir. Çocuğun başarı duygusunu hissetmesi gerekir. Eğer bunu hissetmezse öz güveni gelişmez ve kendini başarısız görür. Bu dönemde oyun grupları ve anaokuluna göndererek çocuğun sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bu üç gelişim dönemini sağlıklı geçiremediğinizi düşünüyorsanız mutlaka uzman desteği ile durumun olumsuz etkilerini azalmak için destek alın. Gelişimsel travma yaşamış olabilir çocuğunuz. Oyun Terapileri bu dönemdeki çocuklarda çok etkili ve kısa sürede sonuç vermektedir. Bu konuda destek almadığınızda çocuğun okul hayatında, arkadaşları ve sizinle olan iletişimde ciddi problem yaşayabilirsiniz.

Çocuğunuzun ihtiyaçlarını her dönemde sağlıklı bir şekilde karşılamanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Oyun Terapisti, Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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