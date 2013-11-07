Sanal çocuğa cinsel taciz! Çocuğunuzu pedofili (sübyancılık) hastalarından nasıl koruyabilirsiniz?

Sanal kız çocuğuna cinsel taciz! Çocuğunuzu pedofili (sübyancılık) hastalarından nasıl koruyabilirsiniz?



Sevgili Anne Babalar,



Çocuklara karşı işlenen suçlar her geçen gün artıyor. Artık bu haberleri duymak istemiyoruz. Bu haberleri duydukça kaygılarımız artıyor ve çocuklarımızı dışarıdaki çevreden daha fazla korumak için evde kalmasını istiyoruz. Evde kalsınlar da gerekirse istedikleri kadar bilgisayarda, internette zaman geçirsinler diyoruz. Peki, bu ne kadar güvenli? Çocuklarımızı sanal ortamda hangi tehlikeler bekliyor?

Çocukları sanal ortamda tuzağa düşüren, taciz eden pedofili hastalardan nasıl koruyabiliriz? Öncelikle pedofili hastalığı nedir onu açıklamak istiyorum.



Pedofili (Pedophilia ) nedir?



Halk arasında “sübyancılık” olarak bilinen pedofili (Pedophilia) bir hastalık türüdür. Bu hastalık DSM-IV-TR (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Gözden Geçirilmiş 4.Baskı) tanı ölçütlerine göre şu şekilde tanımlanmaktadır. Pedofili, en az 6 aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunma ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır.



DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre pedofili tanısı konabilmesi için kişinin en az 16 yaşında olması ve cinsel etkinlikte bulunduğu çocuklardan en az beş yaş daha büyük olması gerekmektedir. Kişinin, bu cinsel dürtülere göre davranmakta olması ya da bu kişinin cinsel dürtüleri ya da düşlemlerinin (fantezileri) belirgin bir sıkıntıya ya da kişilerarası sorunlara neden olması tanı için gereklidir.

Bu günlerde dünya basınında manşet olan haber pedofili hastalarının sayısının yüksekliği kanıtlıyor.



Haber şu şekilde;



Terre des Hommes adlı çocuk hakları derneği 10 hafta boyunca Amsterdam’dan gizli bir operasyon yürüterek internetteki çocuk istismarcılarının peşine düştü. Araştırmacılar önce 10 yaşında ‘Sweetie’ adında Filipinli sanal bir kız karakteri yarattı ve internetteki sohbet odalarına girdi. Bu sanal karakteri gerçek sanarak iletişime geçen 20 bin erkekten bini para teklifinde bulundu. Dernek ise bu kişilerin kimlik bilgilerini polise teslim etti. Sanal ortamda geliştirilen üç boyutlu bir fotoğraftan ibaret olan Sweetie’nin kıyafetlerini çıkarması için para teklif eden bin kişiden 254’ü Amerikalı, 110’u İngiliz, 103’ü de Hindistanlı. Terre des Hommes, para ödemeyi teklif eden bin kişiden 34’ünün Türk olduğunu; Türkiye’nin de ülke sıralamasında 65 ülkeden yedinci olduğunu açıkladı. Araştırmacılar zanlıların kimliklerini, aralarında sosyal medya ve Skype profilleri de olan kanıtlarla belirledi. Kaynak: Radikal



Görüldüğü gibi sanal olan bir kız çocuğuna bile kaç kişinin taciz ettiği ortada. Bu nedenle çocuklarınızı sanal tehlikelerden korumalısınız.



Çocuğunuzu dışarıdaki çevreden korumak için evde bilgisayara mahkum etmeniz daha ağır sonuçlar doğurabilir. Burada çözüm çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olmanız ve kontrollü bir şekilde bilgisayarı kullanmasını sağlamanızdır. Çocuğunuzun kesinlikle internete kendi odasında tek başına erişimine izin vermeyin. Çocuğunuzun bir ödevi varsa sizin bilgisayar ekranını görebileceğiniz bir konumda sizin gözetiminizle ödevini yapabilir. Anne baba olarak çocuğunuzun yanında olduğunuzu manevi olarak hissettirin. Çocuğunuzun iyi arkadaşlıklar edinmesine ve onlarda sosyal etkinliklere katılmasına fırsat verin. Çocuğunuz yalnızlık duygusu yaşıyorsa ya da içine kapanık ve depresyonda ise, bilgisayarda çok zaman geçiriyorsa mutlaka uzman desteği alın.



Çocuğunuzu pedofili hastalarından korumanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Oyun Terapisti, Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com