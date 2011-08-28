Şeker Bayramı ve Çocuklar

Ramazan ayının iple çekilen günleri Ramazan Bayramı, çocukların açıklamasıyla “Şeker Bayramı” nın gelmesine günler kaldı. Çocuklar büyük bir heyecanla bayramı bekliyorlar.

Çocuklar için bu bayramın anlamı nedir?

Çocukların en sevdiği bayram şeker bayramıdır. Çünkü çocuklar bu bayramda şeker ve haclık toplarlar. Bayram gelmeden önceki hazırlıklar çocukları çok heyecanlandırır. Bayramın en değerli günü arife günüdür. Arife gününde bayram alış verişine çıkılır. Arife gecesi çocuklar bayramlıklarını yanına alıp uyur ve bayram sabahını iple çekerler. Bayram sabahı erkenden uyanır ve bayramlıklarını giyerler. Çocuklar anne ve babalarıyla bayramlaştıktan sonra komşular ziyaret edilir, haçlıklar toplanır. Daha bayram gelmeden önce bayram haçlıkları ile ne yapılacağına karar verilmiştir. Çocuklar ev ev gezerek şeker toplarlar ve kendi aralarında kimin daha fazla şeker ve haçlık topladığını hesaplarlar.

Yetişkinler için ise bayramlar yoğun iş programından sonra bir soluk alış, tatildir. Bayram ziyaretleri yapıldıktan sonra mutlaka tatil planları yapılır. Günümüzde çocuklar da bayramı tatil olarak görmeye başladılar. Gerçekten bayramın anlamı unutulmaya başlandı. Kültürel değerlerimiz ve bayramlaşma ikinci planda kaldı.

Anne babalara önerim çocuklarına bayramın tatil ve haçlık toplamaktan ibaret olmadığını, bayramda büyüklerin ziyaret edilip, ellerin öpüldüğü, küskünlerin barıştığı, vb. kültürel değerlerimizi tanıtmalarıdır. Büyüklere saygı önemli bir konudur. Günümüzde gördüğüm çocukların büyüklere saygı göstermediğidir. Çocuklar bir büyüğünün yanında nasıl oturması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor bilmiyor. Arkadaşlarına davrandığı gibi büyüklerine davranabiliyorlar. Bu durumdan yakınmak yerine çocuklarımıza geleneklerimizi, saygı ve sevgiyi öğretmeliyiz. Bayramlar bunun için iyi bir fırsattır.

Çocuğunuzla mutlu bir Ramazan Bayramı geçirmeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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