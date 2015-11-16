Sevgilimi ailemden saklamalı mıyım?

Uzman Pedagog Sevil Yavuz Gençlerin sevgilisini ailesinden saklamasının güven ilişkisine zarar vereceğini vurguladı.

Gençler sevgilisini ailesinden saklamalı mı?



Sevgili Gençler,

Ergenlik dönemi gerçekten çok hızlı bir değişimin olduğu zor bir dönemdir. Bu dönem anne baba ile daha az vakit geçirmek ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman ayırmak istediğiniz dönemdir. Arkadaşlarınızla dertleşmek istersiniz. Aynı zamanda bu dönem duygusal olarak karşı cinse ilgi duymaya başladığınız dönemdir. Anne babanın sizi sevdiği içinde olsa baskı uygulaması, arkadaş seçimlerinize karışması sizi biraz zorlayabilir. Bu nedenle sevgilinizi ailenizden saklamak zorunda kalabilirsiniz.



Bu sizce ne kadar doğru bir karardır tartışmak gerekir. Gerçekten günümüz koşullarında anne baba olmakta çocuk ve genç olmakta zordur. Hayat sanal bir şekilde yaşanıyor ve gençleri bekleyen çok ciddi tehlikeler var. Bu nedenle anne babalar çocuklarının arkadaşlarının kim olduğunu öğrenmek ister. Çünkü anne babanız sizi çok seviyor ve başınızın bir belaya girmesini ya da kalbinizin kırılmasını istemiyor.



Bu nedenle ailenizden arkadaşlarınızı saklamak doğru bir tercih değil. Konu sevgili olunca durum biraz daha zor olsa da sevgilinizi aileden en azından biriyle paylaşmanızı öneririm. Örneğin anne babanıza söylemeye cesaret edemiyorsanız en azından teyze, dayıya söyleyebilirsiniz. Arkadaşınızla aranızda bir problem olduğunda ailenizden dertleşebileceğiniz, fikir alabileceğiniz biri olmuş olur. Ciddi bir problemde de size destek olur.



Ayrıca anne babanıza yalan söylemeniz onların size olan güvenini sarsar ve bu da onların size karşı daha katı ve korumacı olmasına sebep olur. Eğer ki ailenizle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsanız profesyonel destek almanız faydalı olacaktır. Aile terapisi ile aile üyelerinin ihtiyaçları ve birbirinden beklentileri belirlenir. Böylece ailede herkes birbirine saygı duyar ve güven ilişkisi içinde iletişim kurabilirler. Bir sevgiliniz varsa alınan ortak kararlar çerçevesinde ailenizden izin alarak birlikte etkinlik yapabilirsiniz. Anne babanın sizin kimle vakit geçirdiğinizi ve sevgilinizin kim olduğu bildiği için daha rahat ve huzurlu olurlar. Sizde onlara yalan söylemediğiniz ve onların bilgi dahilinde sevgilinizle görüştüğünüz için huzurlu hissedersiniz.



Kısacası gençlerin sevgili edinme konusunda anne babasına dürüst olması ve anne babanın bu durumu kabullenmekte zorlanması durumunda diğer aile üyelerinden destek almasını gerekir. Eğer aile ile genç arasında ciddi iletişim problemi varsa bu konuda da profesyonel destek almak gerekir.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen, Yazar

Sevil Yavuz Psikoloji Ensitüsü

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