SEVGİNİZİ SOMUT OLARAK GÖSTERİN

Bu hafta okullar açıldı. Yeni bir eğitim yılının sorumlulukları da başladı. Çalışma hayatının yoğun temposunda anne-babalar ne çocuklarına, ne de kendilerine kaliteli zaman ayırabiliyor. Miniklerse neredeyse tüm gün okulda oluyor. Eve geldiklerinde, yemek ve ödev derken, uykudan önce en fazla 1-2 saat aileleriyle zaman geçirme fırsatı buluyorlar. Ebeveynlerse o sırada bir işle meşgul oluyor. Bu durumda çocukların onlara ulaşması ve sevgilerini hissetmesi zorlaşıyor.

Anne-babalar, kuşkusuz evlatlarını çok seviyor. Fakat onun bunu hissetmesine fırsat vermiyoruz. Ebeveynler yoğun iş tempolarından fırsat bulup, çocuklarıyla zaman geçirdiğindeyse, dikkatleri başka yerde olabiliyor. Yani tüm ruhu, bedeni ve zihniyle o an orada bulunamıyor. Çocuklar da bu durumu hissediyor.

Stresli ve aceleci bir şekilde oyun oynamak doğru değil. Çocuk, yeteri kadar sevgi ve ilgi görmezse, dikkat çekebilmek için davranış problemleri sergileyebilir. Çünkü minik için ilginin iyisi veya kötüsü yoktur. Önemli olan, anne-babanın onunla iletişim kurmasıdır. Çocuk için “Dur yapma!” demekle, “Oğlum gel, birlikte oynayalım” demek aynı... Çünkü her iki şekilde de ilgi görüyor.

Bunu nasıl yapabiliriz?

Çocuklar, anne-babasının sevgisini somut olarak görmek ister. Ona ayırdığınız kaliteli zaman, sarılmanız, sevdiğinizi söylemeniz ve takdir etmeniz, bunu göstermenin yollarıdır. Örneğin, bir yetişkinin 40 defa dokunulmaya ihtiyacı varken, siz evladınıza günde kaç defa sarılıyor, saçını okşuyor ve sevginizi fiziksel olarak gösteriyorsunuz? Onların daha fazla sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Bu nedenle ‘sevgi saati’ yapın.

“Ben çocuğumu her an seviyorum. Neden sevgimi sadece sevgi saatinde göstereyim?” diye düşünebilirsiniz. Bu özel zaman dilimi, baş başa, hayattan kopup, koşulsuz sevginizi ve ilginizi verdiğiniz, 10-15 dakikalık aralıktır. Her akşam 10 dakika bile olsa, onunla bir odada sadece yanında durup, sohbet edebilir ve oynayabilirsiniz. Yaşı küçükse onu gıdıklayabilir, parmak ninni dinletip, kucağınızda şefkat gösterebilirsiniz. Onu ne kadar çok sevdiğinizi ifade edebilirsiniz. Böylece davranışlarınızla sevildiğini hisseder.

Ayrıca çocuklar için dokunmak, beyin ve duygusal gelişimi için çok önemlidir. Sarılmak, saçlarını okşamak ve gıdıklamak gibi, her fırsatta dokunarak, onu sevdiğinizi hissettirirseniz, değerli olduğunu anlar.

Özellikle çalışan anne-babaların, sevgisini somut olarak göstermesi için, en az 10 dakikalık sevgi saatleri organize etmesi çok önemli. Çünkü bazen hayat koşturmasından, çocuğumuzun yüzünü görmediğimiz günler oluyor.

Başarısını etkiler

Çocuğun okulda başarılı olmasının yolu, sürekli ödevlerini yapması için uyarmanız değil, tüm hayatını dengeyle yaşamasına destek olmanızdan geçer. Yani oyun oynamasına fırsat vererek, sevgi göstererek ve hayatını renklendirecek etkinlikler katarak… Unutmayın, her şeyin başı sağlık ve mutluluktur. Eğer minik mutluysa, okulda da başarılı olacaktır. Yeter ki, onun çocukluğunu doya doya yaşamasına izin verin ve koşulsuz sevginizi her fırsatta gösterin.