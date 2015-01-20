Sevil Yavuz: Kötü karneye verilen tepki çocukta iz bırakır!

Karne sendromu çocuğunuzun psikolojisini bozmasın! Çocuğunuzun karnesine vereceğiniz tepki onda iz bırakır! KKarnesi kötü gelen çocuk anna babasından korktuğu için eve gelmek istemeyebilir hatta büyük tepki göreceğinden dolayı evden kaçabilir. Lütfen çocuğunuzu eleştiren, yargılayan, cezalandıran anne babalardan olup çocuğunuzun psikolojisini bozmayın.

Sevgili Anneler, Babalar,

Çocuğunuzu çok sevdiğiniz ve onun geleceğiniz düşündüğünüz için akademik başarısını her şeyin üzerinde tutuyor olabilirsiniz. Diğer taraftan çocuğunuzun akademik başarısını bu kadar önemsemeniz eve getirdiği karnesine vereceğiniz tepkiyi de etkiliyor. Çocuğunuz başarılı olmazsa sevilmeyeceğini düşünebiliyor. Gazete haberleri karnesi kötü gelen çocukların anne babasından korktuğu için yaşadığı olumsuzluklarla dolu. Çocuklar karne notu düşükse eve gelmek istemiyorlar. Hatta evden kaçmak istiyor ve bu nedenle intihar eden çocuklar bile oldu geçtiğimiz yıllar içinde.

Çocuğunuz için karne sadece bir karne, sizin için ise karne onun hayatta başarılı olup olmayacağının göstergesi gibi bir etiket anlamını alıyor. Karnesi bu dönem zayıf olur, bir sonraki dönem yüksek olabilir.Önemli olan çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu olmasıdır. Karnesi bir dönemim sonucudur yani okun tüm akademik başarısını göstermez. Lütfen karneyi sadece ara dönemde çocuğunuzun hangi alanlarda iyi ve hangi alanlarda biraz daha iyi olmaya ihtiyacı olan bir haberci olarak görün. Bu habere görede çocuğunuzla bir çalışma programı oluşturun. Hangi derslerinde desteğe ihtiyacı var bakın ve bu alanlarda çocuğunuzu nasıl destekleyebileceğinizi programlayın.

Karnesi kötü çocuğa ne söylenmeli?

Sevgili oğlum, kızım; Yarın karne notun ne gelirse gelsin annen ve baban olarak seni çok seviyoruz. Senin gülen yüzün mutluluğun ve sağlığın bizim için her şeyden önemli. Biz senin iyi bir eğitim almanı istediğin mesleği yapıp sonunda mutlu olmanı isteriz. Aldığın karne senin bu dönem hangi konulara ağırlık vermem hangi derslere biraz daha fazla çalışman konusunda sana rehberlik edecek. bazı derslerin iyi bazılarının notları düşük olabilir bu çok normal. Çünkü hepimizin yetenekleri ,ilgileri farklı olabilir. Daha fazla çalışman gereken dersler varsa bunlara nasıl çalışacağın konusunda birlikte bir plan yapabiliriz. Karnen notunu kimseye söylemeyeceğim ve seni kimsenin çocuğu ile kıyaslamayacağım. Sen bizim çocuğumuzsun ve bizim için çok kıymetlisin."

Bu ve benzeri cümlelerle çocuğunuza verdiğiniz mesaj seni eleştirmeyeceğim ve notların ne olursa olsun senin yanındayım ve seni hep seveceğim mesajı verir. Bu şekilde konuşarak çocuğunuzun kaygılanıp strese girmesine engel olabilirsiniz. Kesinlikle de karne notunu başka çocuklarla kıyaslamayın.

Çocuğunuzun karnesi onun hayatta başarılı ve mutlu olup olmayacağının bir göstergesi değildir. Unutmayın ki çocuğunuza vereceğiniz tepki onda iz bırakacaktır.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Öğretim Görevlisi, P.E.T Eğitimcisi

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