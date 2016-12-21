Sevil Yavuz'dan Sihirli Öneriler Kitabı Anne babalara rehberlik ediyor!

Pedagog Sevil Yavuz’dan çocuk yetiştirme zorluklarına karşı çözüm önerileri

SEVİL YAVUZ’DAN SİHİRLİ ÖNERİLER

Anne babalığın kuralları değişiyor. Klinik psikoloji alanında doktora (PhD) eğitimini sürdüren Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi Sevil Yavuz, Sihirli Öneriler kitabıyla hem anne babalara hem anne baba adaylarına hitap ediyor.

Kalabalık ve düzensiz şehir hayatında çocuk yetiştirmek günden güne zorlaşıyor. Teknolojinin içinde adeta yüzen çocuklar, oyun parklarından, doğada oynama şansından ise bir o kadar uzak büyüyorlar. Bu nedenle, günümüzün anne babaları geçmişe göre daha büyük zorluklarla karşılaşıyorlar.

Çocuğunuzu sosyal medyanın tehlikelerinden koruyun!

Eğitim ortamında da elektronik ve sanal iletişim araçlarının yaygınlaşması risklerin daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Sosyal medya tehlikeleri her geçen gün daha büyük bir tehdit halini alıyor. Sanal ortamdaki kimlikler, sosyal medya paylaşımları çocukların gerçek kimliklerini kişiliklerini büyük çapta şekillendiriyor.

Toplumsal karmaşayla birlikte sosyal dokusu bozuk şehirlerde artan suç oranları da gündelik yaşamdaki tehlikeleri artırıyor. Çocuklar geçmişe göre daha emniyetsiz sokaklarda büyüyor.

Kısacası anne babaların çocuklarını yetiştirdikleri çevreyle ilgili tablo, hiç de iç açıcı değil.

Mükemmel aile olmaktan kaçının, yeterli anne-baba olun

Pedagog Sevil Yavuz, psikoloji ve çocuk gelişimi alanlarına hakimiyetinin yanı sıra, eğitimci kişiliğinden de yararlanarak anne babalara pratik, basit ama sihir etkisine sahip önerilerde bulunuyor

“Evet birçok şeyin değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama değişen insan doğası değil, dünyamız. Hangi çağda olursa olsun çocukların ihtiyaçları hiç değişmedi, değişmeyecek. Açık havada, doğayla bütünleşerek enerjisini harcamak; akranlarıyla iletişim kurup sosyalleşmek; sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmaya yönelik etkinlikler yapmak.”

Kitapta paylaşılan önerileri gündelik hayatta kullanabilen ebeveynler, çocuklarıyla ilişkilerinde birçok sorunun ortaya çıkmasının önüne geçmeyi başaracaklar.

Sevil Yavuz şöyle diyor: “Çocuğunuzla ilişkinizi mükemmellik peşinde koşarak zedelemeyin. ‘Yeterli anne baba olun ve gerisini akışa bırakın. Çocuğunuza rehberlik edin. Emin olun sezgileriniz sizi doğru yere götürecektir. Anne baba olmanın sihrini yaşayın, stresini değil. En büyük sihir sevgidir.”

Sevil Yavuz kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölu¨mlerinden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

Londra’da aldığı eğitim sürecinde İngiltere’deki çocuk yetiştirme yöntemlerini ve aile yapılarını inceledi. Eğitim kurumlarında danışmanlık yaptı. Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Sevil Yavuz, psikoloji yüksek lisans eğitiminin ardından, klinik psikoloji doktora (PhD) eğitimini sürdürüyor.

Yazar, teorik birikimini anne babalarla paylaşmak amacıyla 2008 yılında açtığı "Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü'nde eğitim, danışmanlık ve terapi hizmetleri vermekte; Türkiye’nin önde gelen basın kuruluşları ve şirketlerin danışmanlığını yapmakta, başta milliyet.com.tr Pembe Nar ve Cadde Köşe yazarlığı olmak üzere dergi ve gazetelerde yazılar yayımlamakta, televizyon programları ve ana haber bültenlerinde uzman görüşlerini paylaşmaktadır.

Yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyerek, üniversite eğitiminin ardından da alanıyla ilgili farklı eğitimlere katılımını sürdürüyor. Filial terapi, çocuk merkezli oyun terapisi, theraplay, deneyimsel oyun terapisi, kum tepsisi terapisi, dışavurumcu sanat terapileri, EMDR, hipnoterapi, regresyon, bilişsel davranışçı terapi gibi birçok terapi eğitimleri bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Çocuk hakları ve çocuğun korunması konularına özel olarak eğilen Sevil Yavuz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına gönüllü danışmanlık yapıyor ve birçok kuruluşun çalışmalarına bilirkişi olarak katkı sunuyor.

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.sevilyavuz.com

www.pedagogsevilyavuz.com