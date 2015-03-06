"Sigarayı acilen bırakman gerek" Kamu Spotu çocuklarca yanlış anlaşılıyor!

Sevil Yavuz Akdemi’ den Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz son günlerde sigaranın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek için hazırlanan kamu spotunun soyut düşünce düzeyinde olan çocuklar tarafından yanlış algılanabileceğini vurguladı. Somut düşünen küçük çocuklar, kamu spotundaki küçük kıza “Sigarayı acilen bırakman lazım” diyen doktoru duyunca küçük kızın gerçekten sigara içtiğini ve bırakması gerektiğini düşünecek. Bununla ilgili anne babaların 4-5 yaşlarındaki çocukların “ben de o kız gibi sigara içmek istiyorum” dediğinden şikayet ettiğini ifade etti.

Sigaranın olumsuz etkilerini vurgularken çocukların yanlış anlayabileceği düşünülmemiş!

Bu videoyu çocukların açısından bakıp değerlendirmek gerekir. Doktorun çocuğa “Sigarayı acilen bırakman gerek ” demesi aslında çocuğun sigara dumanına maruz kalmasını ifade ediyor. Yani çocuk sanki sigara içiyormuş gibi anne babanın sigara içmesinden, dumanına maruz kalmasından olumsuz etkilenmiş. Pasif içici olmak sanki çocuk sigara içiyormuş sağlığı tehdit ediyor denmek isteniyor. Gerçekten yetişkinler için çok etkili bir mesaj olmuş. Yetişkinler bu mesajı alıyor. Diğer taraftan küçük çocuklar dolayı mesajları, imayı anlayacak soyut düşünme becerisine sahip değiller. Bu mesaj onlara yetişkine gittiği gibi gitmiyor.

Küçük çocuklar somut düşünür ve doktorun “sigarayı acilen bırakman gerek” sözünü gerçekten çocuk sigara içiyor da acilen bırakması gerekiyormuş gibi algılar. Kamu spotu hazırlayanlar çocukların bu durumda ne düşündüğünü gözden kaçırmışlar. Aslında kamu spotu yanlış algılanmıyor tamda doktorun dediği gibi algılanıyor. Çünkü doktor çocuğa bakıp sigarayı bırakman lazım diyor. Çocuğun bunun dışında başka bir şey algılaması mümkün değil.

Kamu spotları çocuk psikolojisi uzmanları tarafından değerlendirilmeli!

Vahim olan bunun bir kamu spotu olması ve çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanması. Burada kamuya etkili bir mesaj vermeye çalışırken çocukların somut düşünce düzeyinde olduğu gözden kaçmış ve bu açıdan bakıldığında iyi niyetle hazırlanan video küçük çocuklara kötü örnek oluyor. Küçücük çocuklarında sigara içtiği mesajı gidiyor sigara içtiğinden olumsuz etkilendiği mesajı gitmiş olsa bile. Sigara içme yaşının 4-5 yaşlara indiği gibi çocuklara mesaj veriyor. Yani çocuklar o küçük kız sigara içiyormuş ben de içeceğim diyebiliyor.

Bir annenin 4-5 yaşlarındaki kızı, reklamı spotu izledikten sonra “O kız içiyor. Ben de sigara içmek istiyorum” gibi yorumda bulunması çok doğal. Bu nedenle acilen bu kamu spotu değiştirilmeli ve bu mesaj farklı şekilde verilmelidir.

Bu nedenle tüm çocukların ve ailelerin izlediği kamu spotlar hazırlanırken çok dikkatli olunmalı ve çocuk psikolojisi tarafından çocukları etkileyecek herhangi bir dolayı ya da doğrudan mesaj içeriyor mu diye değerlendirilmelidir. Bu nedenle çocuklara yanlış mesaj veren bu kamu spotunun acilen değiştirilmesi gerekir.

Pedagog Sevil Yavuz

| Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı | Akademisyen |Yazar|

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

Çocuk ve Aile Psikolojisi

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