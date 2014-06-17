Sokak oyunları çocukların gelişimini artırır!

Eski sokak oyunlarının çocukların gelişimindeki rolü

Sevgili Anne Babalar,

Biz çocukluğumuzda sokaklarda geniş oyun alanlarında rahatça oyun oynardık. Hepimiz “yerden yüksek, saklambaç, yakar top, ip atlama, vb. gibi geleneksel sokak oyunlarını oynayarak büyüdük. Maalesef çocuklarımız bu konuda bizim gibi şanlı değil. Şehirleşme ve değişen toplumsal yapı ile birlikte artık çocuklar dışarıda oyun oynayamıyor ve eski sokak oyunları unutuldu.

Çocuklar eski sokak oyunlarını unuttu!

Günümüzün modern toplumunda şehirleşmenin artması, teknolojinin gelişmesi, betonlaşma ile oyun alanlarının yok edilmesi, komşuluk ilişkilerinin azalması, geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçilmesi, güvenli sokak imajının yok olması ile çocukların oynadıkları oyunlar da değişti. Geleneksel çocuk oyunları daha çok açık havada oynanıyordu. Fakat günümüzde oyun alanlarının azalması ve var olan oyun alanlarının ise güvenli olmadığı endişesi çocuklarını dışarı oynamasına engel oluyor. Önceden komşuluk ilişkileri daha küvetliydi. Sokakta çocuklar oynarken komşular birbirinin çocuğuna bakar onu kollardı. Şimdi ise blok yapılarla aynı blokta oturan aileler bile birbirini tanımadan aynı sokakta yaşıyor. Aileler bu nedenle çocuklarının güvenli oldukları evlerinde bilgisayarla ve televizyonla vakit geçirmelerini istiyor. Durum böyle olunca çocuklar evde oynanacak oyunlara yöneldiler. Yani bilgisayar oyunlarına… İster istemez de sokakta oynanan geleneksel çocuk oyunları unutuldu.

Sokak oyunları çocukların gelişimi için gerekli!

Sokakta oynanan geleneksel oyunlar evde kapılı ortamda oynanan bilgisayar ve diğer teknolojik oyunlarla kıyaslandığında çocukların gelişimi açısından daha faydalıdır. Bunlardan en önemlisi çocukların açık havada güneş ışınlarından faydalanmaya oksijen almaya ihtiyaçları vardır. Açık hava oyunları çocukların güneş ışınlarından yani D vitamininden yararlanmasını ve vücut sistemlerinin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda açık hava oyunları aktif oyun olduğu için çocukların fazla enerjilerini atmalarını sağlıyor. Fazla enerjisini atamayan çocuklar içine kapanık olur ve duygusal problemler yaşayabilir. Aynı zamanda açık hava oyunları aktif oyunlar olduğundan çocukların motor gelişimini de destekler. Geleneksel sokak oyunlarını yetişkin yönlendirmediğinden çocuklar kendi sorunlarını kendi çözmeyi öğrenirler. Böylece çocuklar daha yeterli hissederler ve öz güvenleri artar. Geleneksel sokak oyunların kuralları olduğu ve grup dinamiğinde oynandığı için çocukların sosyal becerilerini ve iletişim becerilerini de artırır.

Sokakta oynayan çocukla bilgisayar başında oynayan çocuk arasında fark vardır!

Bilgisayar oyunları pasiftir ve tek başına oynandığı için çocuklar yaşıtlarıyla oynarken geliştirebileceği birçok beceriyi geliştiremez. Sosyal beceri ve iletişim becerilerinde geride kalabilir. İçine kapanık ve öfkeli bir çocuk olabilir. Öz güven eksikliği yaşanabilir ve çok fazla abur cubur tüketimi ile obezite riski taşıyabilir.

Çocukların sosyalleşmesi

Çocukların sosyal becerilerini artırmak için bebeklikten itibaren insan ilişkilerine önem vermek gerekir. Yani çocukları izole bir odada büyütmek yerine aile, komşu, arkadaş ziyaretlerini artırarak yeni insanlar görmesine fırsat vermek gerekir. Çocuk biraz daha büyüdüğünde sosyalleşmesi için çocukları sosyal alana park ve oyun alanlarına götürmenin yanı sıra kreş ve anaokuluna göndermek ve dışarıda arkadaşlarıyla oynamasına izin vermek gerekir.

Anne babalar bu durumun bilincinde olmalı ve çocuklarını açık havada arkadaşlarıyla oynamasına fırsat vermelidir. Çocukların çocukluğunu doya doya yaşamasını sağlamalıdır.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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