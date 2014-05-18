Soma’daki Ailelere ve çocuklara psikolojik destek verilmeli!

Soma’da Çocuklar travma yaşıyor….

Sevgili Anne Babalar,

Soma’da yaşananlar tüm halkımızı yasa boğdu. Herkes yaşananlardan derinden etkilendi ve üzüldü. Biz ne kadar üzülsekte, ağlasakta ateş düştü yeri yakıyor. Soma’da büyük acılar yaşanıyor. Soma’da aileler ve çocuklar travma yaşıyor… Bazı ailelerin kayıp sayısı bir değil, iki, hatta üç. Buna yürekler dayanmıyor… Madende alın teriyle ailesine bakmak için çalışan güzel insanlarımız hak etmedikleri acıları yaşadılar, bu ugurda hayatlarından oldular. Bu konuda konuşulacak bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu insanlık adına büyük bir kayıp. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, geride kalanlara baş sağlığı ve sabır diliyorum. Dileğim bu acıların tekrarlanmaması sadece madende çalışanlar için değil, tüm çalışanlar için gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasıdır.

Yaşanlardan sonra halkımız Soma için seferber oldu. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşları Soma’daki ailelere destek olmak için harekete geçti. Oradaki ailelerin acil ihtiyaçları dışında psikolojik olarak desteklenmeleri de çok önemli. Özellikle çocuklar bu yaşananlardan daha fazla etkileniyor.

Yaşanan kayıplar hem anneler hem de çocuklar için büyük bir travmadır. Çocuğa anne baktığı için büyük bir yasta olan annenin tüm duygularını çocuğun yaşı küçükte olsa hisseder. Bu nedenle eşini kaybeden annelerin acil psikolojik destek alması sağlanmalıdır. Yaşı büyük olan çocuklar için de hem babalarının hem de tanıdıkları insanların ölüm haberini alması ve bunu kabullenmesi oldukça zordur.

Bu konuda onlarında psikolojik destek alması sağlanmalıdır. Çocuklarda yaşadıkları travmanın belirtileri farklılık gösterse de tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Küçük yaşlardaki çocuklar oyun terapileri ve terapötik hikaye anlatma teknikleriyle tedavi edilebilir. Fakat etkli bir tedavi için tüm ailenin psikolojik destek ve danışmanlık alması gerekir. Ölüm haberi çocuğa ne kadar doğru şekilde anlatılırsa anlatılsın orta büyük bir kayıp vardır. Çocuk babasın yokluğunu ve annesinin yasını ve depresyonunu hissedecektir. Tedavi süreci bazen aylarca hatta bir iki sene sürebilir. Bu nedenle yetkililerin Soma’da hayatını kaybeden ailelere etkili bir tedavi ve psikolojik destek programı hazırlanması gerekir. Bu konuda birçok pedagog, psikolojik danışman ve psikolog gönüllü olarak çalışmaya hazır. Tekrar Soma’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum.

Soma yaşanan acıların tekrarlanmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com