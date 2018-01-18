SÖMESTİRİN TATİL OLDUĞUNU UNUTMAYIN!

Çocuklar yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline girdi. Hem çocuklar hem de anne babalar için gerçekten yorucu bir süreci geride bıraktık. Ailece kısa tatil planları yapıldı bile. Tatil demek, illa evden uzak bir yere gitmek değildir. Çocuğunuzla geçireceğiniz her anı böyle görmelisiniz.

Ünlü bir düşünür, “Tatil, ciddiyetten uzaklaştığın her dakikadır” der. Aslında çocuğun okul sorumluluklarını kısa bir süre unuttuğu, anne babası ve arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdiği her dakika tatildir. Yani çok özel bir şey yapmak gerekmiyor. Fakat ebeveynler akademik başarıyı hayatın merkezinde tutuyor ve bu nedenle farkında olmadan çocuklarına baskı yapabiliyor. Örneğin onları, karakterlerine uygun olmayan ve akademik başarıya çok önem veren bir okula gönderebiliyor. Çocuğun diğer yeteneklerini unutabiliyorlar.

Çocuklar oyundan uzak büyüyor!

Çocuk tüm günü okulda, sadece akademik eğitim alarak geçiriyor. Eve geldiğindeyse ne kendine ne de ailesine zaman ayırabiliyor. Çocukluğunu yaşayabileceği zamansa okul tatilleri oluyor. Tabii ki bunlar da yeterli olmuyor. Çocuklar oyun oynamaktan uzak büyüdükçe, gerçek potansiyelini sergileyemediği gibi psikolojisi de aşırı baskıdan bozulabiliyor.

Oysaki oyun, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Aslında başarının sırrı, çocuğun saatlerce ders çalışması değil, açık havada oyun oynayarak öğrenmesi ve potansiyelini sergilemesidir. Anne babalarsa oyunu, başarıdan uzaklaştırılan zaman olarak değerlendiriyor. Doğru olansa çocuğun oyun ihtiyacıyla akademik sorumluluklar arasında bir denge kurmaktır.

Ebeveynlerin akademik kaygıları o kadar yüksek ki, bu durum tatillere de yansıyor. Özellikle sömestirde çocuklarının zorlandığı derslere çalışmasını istiyorlar. Her gün akademik sorumluluklarını hatırlatıyorlar. Oysa bu çok kısa bir tatil... Eğer çocuğun zorlandığı konular varsa, birlikte bir plan yapılıp, hem ders çalışmak hem de bu dönemin tadına varmak mümkün.

Anne babalar nelere dikkat etmeli?

İlk birkaç gün aileler kendilerine ve çocuklarına tatilde olduklarını hissettirmeli. Bu nedenle okul konusunda konuşmamalı.

- Mümkünse ilk hafta ailecek tatil yapılmalı. Mümkün değilse evde tatil havasında etkinlikler düzenlenebilir.

- Eğer akademik olarak yapması gereken sorumluluklar varsa, tatil başlangıcında program yapabilir. Örneğin hangi gün, kaç saat ders çalışılacak belirlenebilir. Böylece çocuk baskı hissetmez ve kendi sorumluluğunu alır.

- Akademik sorumlulukların, görev olduğunu hissettirmek önemli.

- Tatile gidildiyse ya da ilk birkaç gün tatil ilan edildiyse, bu doya doya yaşanmalı. İnsan neşesini kaybederse, depresif ve kaygılı bir haldedir demektir. Kent hayatının zorlukları ve doğadan kopmak, herkesin neşesini azaltıyor ama bunu geri kazanmak için etkinlikler yapılabilir.

- Evde birlikte oyunlar oynayabilirsiniz. Tombala gibi grup oyunları, aile üyelerinin neşesini ve paylaşımını artırır.

- Doğanın iyileştirici gücü herkes tarafından biliniyor. Kış aylarında olmamız, doğadan kopmamız anlamına gelmez. Programınıza doğayı da içeren etkinlikler katın.

- Koşulsuz sevginizi çocuklarınıza sarılarak, takdir ederek gösterin.

- Yaşı kaç olursa olsun, çocuk olduğunu ve en büyük ihtiyacının sevginiz olduğunu unutmayın.

Yarıyıl tatilinizi çocuğunuzla neşeli ve mutlu geçirmeniz dileğiyle...