Sömestr sonrası “okul uyumunu” kolaylaştıracak öneriler!

Sevgili Anne Babalar,

Bir eğitim dönemin yorgunluğunu atmak için verilen tatili arasından sonra okula tekrar dönmek çocuklarınız ve sizin için kaygı verici olabilir. Sömestr tatili yaz tatili gibi uzun olmasa da tatil sonrası okula tekrar uyum sağlamak çocuklar için biraz zaman alabilir. Her çocuk için okula dönüş ve tekrar okul temposuna uyum sağlama farklı duygular yaratabilir. Bir çocuk okula çok kısa zamanda uyum sağlarken başka bir çocuk için bu biraz daha fazla zaman alabilir.

Sömestr tatili sonrası okula uyumu etkileyen birçok faktör vardır. Çocuk tatil süresince yeterince dinlendi mi, kendine yeterince zaman ayırdı mı yoksa tatili okuldaki eksiklerini kapatmak için ders çalışarak mı geçirdi bunları sorgulamak gerekir. Yeterince dinlenmeyen, tatil yapamayan çocuklar için okula dönmek zor gelecektir. Bu nedenle tatilde çocukların yeterince dinlenmesine fırsat vermek gerekir.

Okulun başlamasına sayılı günler kalırken okula tekrar dönüş hem çocuk hem de anne babalar için endişe verici olabilir. Tatil sonrası okula uyumu kolaylaştıracak önerileri şu şekilde sıralayabiliriz;

- Çocuklara bir hafta önceden “okullar açılıyor” diyerek sürekli okul sorumluluklarını hatırlamamanız gerekir. Çocuklar zaten okulların açılmasına bir hafta kaldığını ve okul dönüşü sorumluluklarının tekrar başlayacağının farkındalar. Çocuklara sürekli olarak okul konusunu açmak ve sorumluluklarını hatırlatmak tatilin tadını çıkarmasına engel olduğu gibi okuldan soğumasına da neden olabilir.

- Çocuğunuza okulun başlamasına birkaç gün kala okulun başlayacağı günü hatırlatabilir ve okula hazırlık yapmasını isteyebilirsiniz. Okulun açılmasına bir gün kala ise okul formasının ve çantasının hazırlanmasına destek olabilirsiniz.

- Çocuğunuzun tatilde süresince uyku saatleri değişmiş olabilir. Çocuğunuzun okulun ilk günden okul dönemindeki uyku saatlerine dönmesini istemeyin. Uyku düzeninin okul dönemindekiyle aynı saatlere dönmesi için birkaç gün fırsat vermelisiniz. Yavaş yavaş çocuğun uyku düzeni eskiye dönecek ve eski uyku saatlerinde uyacaktır.

- Çocuğunuzla okul dönemindeki günlük programını birlikte yapabilirsiniz. Çocuğunuz okuldan geldikten sonra kaç saat oyun oynayacak, kaç saat dinlenecek ve ödevlerini hangi saatler arası yapacak bilirse çocuğunuza bu sorumluluklarını sürekli hatırlatmak zorunda kalmazsınız.

- Çocuğunuz okulun başladığı ilk hafta okul sorumlulukları konusunda biraz tembel davranabilir. Bu konuda çocuğunuza anlayışlı olmalı ve biraz zaman vermelisiniz.

- Çocuğunuza okuldan eve gelince “okul nasıl geçti, derslerde nasıldı?” gibi sorular sormayın. Çocuğunuz okul konusunda konuşmak isterse konuşabilirsiniz.

- Çocuğunuza okul konusunu çok önemsediğinizi belli etmemelisiniz. Eğer okul konusunda çok kaygılı davranır ve baskıcı olursanız çocuğunuz kendi geleceği için değil, sizi mutlu etmek için okula gidiyormuş gibi hissedebilir.

- Çocuğunuzu arkadaşlarıyla veya kardeşleriyle okula uyumu ve performansı açısından kıyaslamayın ve onları örnek göstermeyin. Her çocuğun farklı özellikleri ve ayrı yetenekleri vardır. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamanız aranızdaki iletişime zarar verir.

- Çocuğunuzun çocuk olduğunu, oyuna ve eğlenceye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Çocuğunuza ders çalışması dışında oyun da oynamasına fırsat verin. Özellikle çocuğunuzun dışarda arkadaşlarıyla oynaması için motive edin.

-Eğer çocuğunuzun okula uyumu çok zaman alıyorsa ve hala uyum sağlamadıysa uzman desteği alabilirsiniz.

Çocuğunuzun okula kısa sürede uyum sağlaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com