Sömestr tatilinde çocuklar dinlenmeli mi, ders mi çalışmalı?

Çocuklar yoğun bir okul programını geride bırakıp yarıyıl tatiline girerler. Bir “oh” deyip dinlenecekleri tatil başlamıştır artık… Bu tatil boyunca evde okul kelimesini ya da onla ilgili hiçbir şey duymak istemezler. Bu şuna benzer; yoğun bir çalışma temposundan sonra nihayet yıllık izne ayrılmışsınız ve tatilde işle ilgili hiçbir şey duymak istemezsiniz.

Bu nedenle anne babalar, en azından ilk birkaç gün okulla ilgili konuşmamalı ve okulla ilgili kendi hazırladıkları programdan bahsetmemeli,“Tatilde matematik çalışacaksın, Bol bol kitap okuyacaksın” gibi cümlelerden bir süre uzak durmalı. Çocuk bir kaç gün kendine geldikten sonra çalışmasını istediğiniz veya geride olduğunu düşündüğünüz derse çalışması için destek olabilirsiniz. Anne babalar çocukların tatillerini bol bol dinlenerek, eğlenerek geçirmelerine izin vermeli.



Maalesef anne babalar bu tatili çocukların okul başarısını artırmak için bir fırsat görüyor. Çocuğun başarısında da, başarısızlığında da anne babanın rolü vardır. Bütün dönem boyunca çocuğun dersleriyle ilgilenmeyip, veli toplantılarına katılmayıp, okulda bir sorun var mı, her şey yolunda mı, bunu araştırmadan, tatilde birden bire ilgili anne baba olmak ve “Oğlum/kızım tatil boyunca ders çalışacaksın ve zayıf dersini düzelteceksin” demek doğru bir yaklaşım değil.



Anne babalar eğitim hayatı boyunca ilgili anne baba olmalı ve çocuğun okul başarısıyla çok takıntılı olunmamalıdır.

Gelelim yarıyıl karnesine… Aslında karneyi anne babalar alır. Çocuğunuz karnesi kötüyse çocuğunuzu korkutmayın. Zaten size karnesini utanarak getiren çocuğu, birde siz aşağılarsanız başarısızlığı kabullenir ve derslerini düzeltmek için hiçbir çaba harcamaz. Bu nedenle çocuğunuz karnesini getirdiğinde ders notları düşükte olsa, kocam bir sarılıp, öpün ve ne olursa olsun sizin küçük kızınız, biricik oğlunuz olduğunu hissettirin. Notlarının düşük olduğu dersleri gülümsemeyle anlatın ve “ artık ikinci dönem biraz daha fazla çalışarak düzeltirsin” diyerek moral verin. “ Ben sana güveniyorum ikinci dönem daha güzel olacak, daha başarılı olacaksın” gibi sözlerle yüreklendirin ve inandığınızı gösterin. Eğer özel desteğe ihtiyacı varsa tatil süresince fazla sıkmadan, akademik destek alması için bir öğretmen bulabilirsiniz. Bu kısa tatilin tatil olduğunu unutulmamalı ve çocuklarla tüm eğitim dönemi boyunca ilgili olunmalıdır.

Çocuğunuz yarıyıl tatilinde tatil yapması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com