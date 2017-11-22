SORUNLARIN ALTINDA DUYGULAR YATIYOR!

Birçok anne-baba çocuklarındaki problemlerden şikayetçi… “Çocuğum söz dinlemiyor, çok hareketli, hırçın, ödev yapmıyor, beni duymuyor, kardeşine vuruyor, yalan söylüyor ve tırnak yiyor” gibi... “Sevil Hanım neden böyle davranıyor? Biz sürekli onunla ilgileniyoruz, tüm sevgimizi veriyoruz. Nerede yanlış yapıyoruz?” şeklinde sorular yöneltiyorlar. Bir anne-babanın ruh sağlığı yerindeyse, çocuğunu sevmemesi ya da ilgilenmemesi zaten düşünülemez. Fakat çocuk tarafından yaşanan, algılanan, hissedilen ve yorumlanan nedir? Önemli olan bu... Eğer çocuk sevginizi ve ilginizi hissetmiyorsa, ne kadar ilgi gösterdiğinizin önemi yoktur.

Hayatımızı yönlendirirler

Hayatımızı yönlendiren, deneyimlerle yaşadığımız duygulardır. Çocuklar tekrarlanan ihmal nedeniyle ebeveyne öfkeliyse, bu duygusunu ifade edemeyip davranış problemleri sergileyebilir. Aynı şekilde çocuk sevildiğini hissetmiyorsa, anne-babasının dikkatini çekmek için davranış problemleri sergileyebilir. Çocuk kardeşini kabullenemediyse, bu duyguyla başa çıkamadığı için öfkeli davranabilir. Yani her şeyin altındaki sebep, duygulardır. Fakat biz hem kendi duygularımızı, hem de karşımızdakinin duygularını önemsemeyiz. Aynı şekilde çocuğumuzun duygularını da ihmal ederiz.

Çocuklar her şeyi hisseder

Duyguların iki boyutu var: Bir, çocuğun kendi yaşadığı duygular. İki, anne babasından aktarılan duygular. Çocuk kendi duygularıyla mı başa çıksın, yoksa ebeveyninden ona yönelen duygularla mı başa çıksın ve bunları düzenleyebilsin? Tabii bunu yapamayınca davranış sorunları ve diğer psikolojik belirtiler kaçınılmaz oluyor.

Mesela anne-babalar, önemli konularda çocuklardan gerçeği saklamaya çalışır. Onlar öğrenmesin üzülmesin diye… Oysa çocuklar her şeyi hisseder. Mesela anne-baba boşanmaya karar verdiyse, aralarındaki soğukluğu hisseder. Aynı şekilde anne ya da babası kaygılıysa ve depresyonda ise bu duyguları hisseder ve onları taşırlar. Fakat bu duygular kolay olmadığı için altında ezilirler. Peki bu durumda aileler nelere dikkat etmeli?

Ruh sağlığı önemlidir

Öncelikle miniklerin duygularını anlamaya çalışın ve farkında olun. İkinci olarak bu duygusal ihtiyaçlara cevap verin. Birçok anne-baba evlatları üşüyüp hasta olmasın diye çok kaygılanırken, onun duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ediyor,

önemsemiyor. Aslında ruh sağlığımız ve duygularımız her şeyden önemli. Bunun

farkında olmak bile bir başlangıçtır.

Duygularınızı fark edin!

Anne-baba depresyonda ise, çocuk da depresyon yaşar. Bu nedenle ebeveyn kendine iyi bakmalıdır. Ayrıca çocuklar anne-babaların onlar hakkındaki duygularını hisseder ve ona uygun davranır. Bu nedenle çocuğunuzla ilgili ne hissettiğinize ve ne düşündüğünüze dikkat edin. Eğer tek başınıza çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarını fark edemiyorsanız, uzman desteği alın. Mutsuzluk, mutsuzluk getirir. Miniklerin duygularını anlayıp, duygusal ihtiyaçlarını karşıladığınız sürece, mutlu büyüyecektir.